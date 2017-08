საბაჟო გამშვებ პუნქტ „ყაზბეგიდან“ ხალხის ევაკუაცია განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => evakuacia [2] => sabadjo-gamshvebi-punqti-yazbegi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153755 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => evakuacia [2] => sabadjo-gamshvebi-punqti-yazbegi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153755 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 975 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => evakuacia [2] => sabadjo-gamshvebi-punqti-yazbegi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => evakuacia [2] => sabadjo-gamshvebi-punqti-yazbegi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153755) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1594,18175,975) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144229 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-06 20:24:33 [post_date_gmt] => 2017-07-06 16:24:33 [post_content] => საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 1-ელ ნოემბრამდე გაახანგრძლივეს. უცხოური მედიის ცნობით, დადგენილებას მხარი საფრანგეთის სენატმა და ეროვნულმა ასამბლეამ დაუჭირა. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა 2015 წლის ნოემბრის ტერაქტის შემდეგ მოქმედებს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, საგანგებო მდგომარეობა შემოდგომით გაუქმდება. ლონდონში ჰითროუს აეროპორტში ევაკუაციაა, სამართალდამცველებმა მესამე ტერმინალი ხალხისგან დაცალეს. ადგილობრივი მედია წერს, რომ აეროპორტში სროლის ხმა არავის გაუგია და მგზავრებს ტერმინალში მალე დააბრუნებენ. სოციალური ქსელების მომხმარებლები დებდნენ ფოტოებს, სადაც ჩანს, რომ აეროპორტის ტერმინალს ასობით ადამიანი ტოვებს. დამატებით დეტალები ამ დროისთვის არ ვრცელდება, ჰითროუს სხვა ტერმინალები შეუფერხებლად მუშაობენ. „ბიბისის" მანჩესტერში მდებარე სტუდიაში BBC 5Live პირდაპირი ეთერის დროს ევაკუაცია დაიწყო, ინფორმაციას „ინდეფენდენთი" ავრცელებს. რადიოს წამყვანს სატელეფონო ჩართვის შეწყვეტა მოუხდა, რადგან განგაშის ზარის ხმა გაისმა. რამდენიმე წამის შემდეგ ეთერში მოისმა : „ყურადღება! ყურადღება! გთხოვთ, დატოვეთ შენობა უახლოესი გასასვლელიდან, არ გამოიყენოთ ლიფტი! სხვა დეტალები, ამ დროისთვის, უცნობია. [post_title] => "ბიბისის" რადიოს ევაკუაცია პირდაპირ ეთერში დაიწყო [post_title] => საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 1-ელ ნოემბრამდე გაახანგრძლივეს