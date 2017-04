”საბასთან” ავეჯის მაღაზია დაიწვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125081 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125081 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1106 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125081) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,1106) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122890 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:56:12 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:56:12 [post_content] => თბილისში, ვაკის პარკთან მანქანა დაიწვა. ამის შესახებ "ფორტუნამ" ერთ-ერთი მოქალაქისგან შეიტყო. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მანქანას ცეცხლი მოძრაობისას გაუჩნდა. ცეცხლის ჩაქრობა მალევე მოხერხდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. "ჩვენი წარმომადგენლები ადგილზე იმყოფებოდნე, თუმცა დანაშაულის ნიშნები საქმეში არ იკვეთება, შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა", - განაცხადეს შსს-ში. თამთა უთურგაშვილი

ვაკის პარკთან მოძრავ ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა

ყვარელში, ლოპოტას ტბასთან ხის კოტეჯს ცეცხლი გაუჩნდა. ამის შესახებ ვიდეოს სოციალურ ქსელში მარიამ გერსამია ავრცელებს. მისი ინფორმაციით, სახანძრო ბრიგადა ადგილზე 20 წუთში მივიდა. ხანძარს კი მსხვერპლი არ მოჰყოლია. სოციალურ ქსელში მარიამ გერსამია ფაქტის ამსახველ ვიდეოებსაც აქვეყნებს:

ლოპოტაზე ერთ-ერთ შენობაში ცეცხლი გაჩნდა (ვიდეო) ვერნერ კუბლი. • პრეზენტაციას დაესწრებიან ავსტრიის ელჩი საქართველოში, არად ბენკო და თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ლექვინაძე. როგორც „შირნჰოფერის“ ქართულ წარმომადგენლობაში აცხადებენ, პირველი საფირმო მაღაზიის გახსნა მნიშვნელოვანი მოვლენაა როგორც ქართულ ბაზარზე, ასევე ავსტრიული მხარისთვისაც. განხორციელდა დაახლოებით ნახევარი მლნ. დოლარის ოდენობის ლოკალური ინვესტიცია, შეიქმნა 20 -მდე ახალი სამუშაო ადგილი. მათივე ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში დაგეგმილია „შირნჰოფერის“ კიდევ რამდენიმე საფირმო მაღაზიის გახსნა. კომპანია „შირნჰოფერის“ შესახებ: ავსტრიის ქალაქ კაინდორფში იოსებ შირნჰოფერმა 1926 წელს დააარსა ხორცის კომპანია „შირნჰოფერი“. მისმა შვილმა, კარლ შირნჰოფერმა დედასთან ერთად 1950 წლიდან დაიწყო ძეხვეულის წარმოება დამალე გადაიქცა დიდ საწარმოდ. 1992 წლიდან კომპანიას მართავს უმცროსი კარლ შინრჰოფერი. კომპანია „შირნჰოფერი“ მდებარეობს ავსტრიის გულში - შტირიაში, ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა რეგიონში. ის თითქმის საუკუნეა ქმნის 600-ზე მეტი დასახელების დელიკატესურ ძეხვეულს. წარმოებაში მხოლოდ ადგილობრივი ავსტრიული ხორცი გამოიყენება. ქვეყნის მასშტაბით, „შირნჰოფერს“ 630 პარტნიორი ფერმერი ჰყავს. სწორედ ამ ფერმებიდან იწყება ხარისხის უმკაცრესი კონტროლი, რომელიც ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ლაბორატორიების საშუალებით მუდმივად ხორციელდება პროდუქციის წარმოების ყველა ეტაპზე. შირნჰოფერმა თავისი პროდუქციის ხარისხი ახალ საფეხურზე აიყვანა. ამის გამო სამართლიანად დაიმსახურა მომხმარებლის ნდობა და სიყვარული როგორც ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ასევე ჩვენთან, საქართველოში. „შირნჰოფერს“ მიღებული აქვს IFS-ის (International Food Standard) სერტიფიკატი, რომელიც პროდუქტის მუდმივ შემოწმებას ახორციელებს. საწარმოს პარტნიორები არიან: - 2003 წლიდან: VierPfoten - 2004 წლიდან: Greenpeace - 2005 წლიდან: Kroswang

თბილისში „შირნჰოფერის" პირველი საფირმო მაღაზია იხსნება "ჩვენი წარმომადგენლები ადგილზე იმყოფებოდნე, თუმცა დანაშაულის ნიშნები საქმეში არ იკვეთება, შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა", - განაცხადეს შსს-ში. თამთა უთურგაშვილი

ვაკის პარკთან მოძრავ ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა