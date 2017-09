საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [1] => ingoroyvas-klinika [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168805 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [1] => ingoroyvas-klinika [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168805 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19534 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [1] => ingoroyvas-klinika [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [1] => ingoroyvas-klinika [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168805) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19534,19538,19545) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168716 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-28 12:12:34 [post_date_gmt] => 2017-09-28 08:12:34 [post_content] => ინტერნეტში ვრცელდება 206-ე ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი აღსაზრდელის დეიდის, ირმა გირგვლიანის ვრცელი „ფეისბუქ“-პოსტი, სადაც ის მოვლენების ქრონოლოგიას აღწერს და ბაღის დირექტორის, მარინა გოგოლაძის გამოთქმულ მოსაზრებებს აკრიტიკებს. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც პატარა მეორე სართულიდან გადავარდა და საავადმყოფოში მძიმე მდგომარეობაში გადაიყვანეს, ბაღის ახლა უკვე ყოფილმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ბავშვი ინკლუზიური იყო და რამდენჯერმე ჰქონდა გადმოხტომის მცდელობა... ბავშვის დედის დეიდაშვილი, ირმა გირგვლიანი წერს: „დღეს მძიმე დღეა და ჩემთვის ორმაგად. არავის განკითხვას არ ვაპირებდი, მაგრამ სწორედ განუკითხაობა გვკლავს!! 3 წლის ბავშვი, სრულიად ჯანმრთელი, მშვიდი, აზრიანი, საბავშვო ბაღში მეხუთე დღეს მიყვანილი დილის 10 საათზე გადის საძინებელში, ფანჯარასთან მიდგმულ საწოლზე ძვრება, ადის საწოლის თავზე და იქიდან ბობღდება რაფაზე!!! ვარდება მეორე სართულიდან (უგისოსო) ბეტონზე და უტყდება თავის ქალა!!! და არც არავინაა მომკითხავი!!!!! მოპირდაპირე კორპუსიდან ხედავს ახალგაზრდა, მირბის ბაღში, ეჯაჯგურება ჭიშკარს (ზარი რა გახდა ხალხო!!!!!), ყვირის ბავშვი, ბავშვიო!!!!! ძვრება ბადეზე, ხტება და მოჰყავს გონზე ისე, რომ ბაღის ხალხი გონზე არ არის!!! და მერე გამოდის ეს ნაძირალა ბაღის დირექტორი მ ა რ ი ნ ა გ ო გ ო ლ ა ძ ე!!!! აცხადებს: ბავშვს სამჯერ ჰქონდა მცდელობა და დააგვირგვინაო!!! ყველა მის მიერ თქმული სიტყვა არის ტყუილი!!!!! თვალით არ უნახავს ბავშვი!! სულ ოთხჯერ გვყავდა და შუადღისას ძიძას მიჰყავდა! ინკლუზიური გონების არაქალს, როგორ უშვებენ განათლების სფეროში????? ხალხო, როგორ მიდიან ასეთები თანამდებობებზე??? ჩვენი ბრალია!!! ჩვენი უუნარობის!!! ჩვენი უსუსურობის!!! მხოლოდ ჯვრის თაყვანისცემა ვერ გვიშველის! ყველამ უნდა ვზიდოთ ჩვენი ჯვარი!!! ჩვენი ჯვარი კი ისიცაა, რომ არ მივუშვათ არადამიანები თანამდებობებზე, რადგან დღეს ჩემი, ხვალ სხვისი შვილი მოხვდება არაკაცების ხელში!!! ხედავ, ბაღში დირექტორი არის ფსიქოპატი?! გამოიყვანე ბავშვი, კი ბატონო, მაგრამ ბოლომდე მიჰყევი, არ დატოვო „ის“ ბავშვებთან! ხედავ, სკოლაში დირექტორია უზნეო, გამოიყვანე შვილი, მაგრამ ეს ფაქტი აღნიშნე!! მე ავიტან ცუდ გამყიდველს, რომ მიღრენს, ცუდ მეეზოვეს, ნახევრად მოუგველს რომ ტოვებს, ცუდ მეზობელს ძაღლის ხმა რომ აღიზიანებს, მაგრამ ბავშვებს, ანგელოზებს არ უნდა გავაკაროთ ეს... ეს... არ ვიცი, რა ვუწოდო ამ ნაძირლებს!!! ჯვართამაღლებაა... დღეს არ მინდოდა, მაპატიეთ, მაგრამ გული აღარ მაქვს!!!!!“ [post_title] => ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის დეიდას კომენტარი - „არ ვიცი, რა ვუწოდო ამ ნაძირლებს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baghis-meore-sartulidan-gadmovardnili-bavshvis-deidas-komentari-ar-vici-ra-vuwodo-am-nadzirlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 12:26:48 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 08:26:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168716 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 167695 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-26 11:55:06 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:55:06 [post_content] => ფეისბუქმომხმარებელი თიკო თვალაძე საბავშვო ბაგა-ბაღებში ფანჯრებსა და აივნებზე დამცავი გისოსების დამონტაჟებას ითხოვს და ამ მიზნით ხელმოწერებს აგროვებს. manifest.ge-ზე არსებული პეტიციის მთავარი ადრესატები თბილისის საკრებულო, საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერიაა. ავტორი მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს გისოსების გასაკეთებლად ბიუჯეტიდან თანხა გამოიყოს. "საბავშვო ბაგა-ბაღებში, ბავშვების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ფანჯრებსა და აივნებს გაუკეთდეს დამცავი გისოსები. ეს არის საციცოხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხი და იმედია ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხა აღნიშნული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად", – ნათქვამია მანიფესტში. როგორც საიტზეა მითითებული მანიფესტზე 1000 ხელმოწერაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ გუშინ 206-ე საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან აღსაზრდელი გადმოვარდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, მომხდარზე კი მოკვლევა მიმდინარეობს. [post_title] => ბაღების ფანჯრებზე გისოსების გაკეთებისთვის ხელმოწერებს აგროვებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baghebis-fanjrebze-gisosebis-gaketebistvis-khelmowerebs-agroveben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 12:21:07 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 08:21:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167695 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 167659 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 11:46:07 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:46:07 [post_content] => ზემო ფონიჭალის 206-ე საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ინგოროყვას კლინიკის პედიატრიული რეანიმაციის განყოფილების ხელმძღვანელის, თინათინ იმერლიშვილის, განცხადებით, ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ფილტვის დაჟეჟილობა. „გარკვეული პერიოდი მოუწევს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობა. ფილტვის დაჟეჟილობაა, დრენაჟია ჩადგმული, სისხლი და ჰაერი იყო პლევრაში. ჯერჯერობით მოზარდი ძილის მდგომარეობაშია და სტაბილურად მძიმედაა,“ - განაცხადა თინათინ იმერლიშვილმა. ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილ მოზარდს ქალა-ტვინისა და გულ-მკერდის ტრავმებიც აქვს. ზემო ფონიჭალის 206-ე საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან ბავშვი გუშინ გადმოვარდა. 