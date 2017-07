საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => gori [2] => saavadmyofo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148392 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => gori [2] => saavadmyofo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148392 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 173 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => gori [2] => saavadmyofo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => gori [2] => saavadmyofo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148392) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (173,2935,4825) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147800 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 15:12:03 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:12:03 [post_content] => #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას, რომელსაც ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ, საბავშო სათამაშოების იმპორტიორი კომპანია ”დიმარიც” შეუერთდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა, ნიაზ ძიაპშიპამ განუცხადა, საქართველოში ბავშვებისთვის სათამაშოების იმპორტი გერმანიიდან, პოლონეთიდან და შვედეთიდან ხორციელდება. რაც შეეხება რეალიზაციას, ”დიმარის” სათამაშოებით ძირითადად, საქართველოს მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები მარაგდება, ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც შშმ ბავშვებთან მუშაობენ. ამასთან, მომხმარებელს ”დიმარის” პროდუქციის შეძენა კომპანიის ოფიციალური ”ფეისბუქ” გვერდის საშუალებითაც შეუძლია. სათამაშოები იყიდება ”ჯორჯიტას” მაღაზიათა ქსელშიც. პროდუქციის გასაყიდი ფასი 2 ლარიდან - 120 ლარამდე მერყეობს. ”აღნიშნული ბიზნესი 2004 წელს დავიწყე. მაშინ საქართველოში საბავშვო სათამაშოები მაინც დეფიციტური იყო, ამიტომ იმ თანხით, რაც იმ ეტაპზე გამაჩნდა- 600 ლარით, გერმანიიდან გამოვიწერე სათამაშოები. შემდეგ, უკვე გერმანულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა დავიწყე და ახლა უკვე პარტნიორი კომპანიები მყავს, რომელთა ოფიციალური წარმომადგენელიც ვარ, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში”, - აღნიშნა ”დიმარის” დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია სამომავლოდ სათამაშოების გატანას რეექსპორტზე გეგმავს. როგორც ნიაზ ძიაპშიპა ამბობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მეზობელ ქვეყნებთან- სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, სადაც ”დიმარის” სათამაშოები გაიყიდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, ”დიმარის” სათამაშოები კონკურენტებისგან მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამასთან, არის აბსოლუტურად განსხვავებული - ე.წ განმავითარებელი სათამაშოები და რაც მთავარია, უსაფრთხო. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე ”დიმარი” 80-ამდე სახეობის საბავშვო სათამაშოს რეალიზებას ახორციელებს. [post_title] => 600 ლარით დაწყებული ბიზნესი -საქართველოდან საბავშვო სათამაშოები რეექსპორტზე გავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 600-larit-dawyebuli-biznesi-saqartvelodan-sabavshvo-satamashoebi-reeqsportze-gava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145183 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 15:39:52 [post_date_gmt] => 2017-07-11 11:39:52 [post_content] => საქართველოში ბავშვთა სათვალეების ბრიტანული ბრენდი Zoobug შემოვიდა, რომელიც მომხმარებელს ფერად, ხელნაკეთ სათვალეებსა და ოპტიკურ ჩარჩოებს სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” საქართველოში Zoobug-ის ოფიციალურ წარმომადგენლობაში განუცხადეს, ბრიტანული ბრენდის სათვალეები თბილისში 2 კვირაა იყიდება და მოთხოვნა უკვე მზარდია. ”ამ ეტაპზე დედაქალაქში მხოლოდ ერთი სტენდით ვართ წარმოდგენილი, სავაჭრო ცენტრ ”თბილისი მოლში”. რამდენიმე დღეში კი გვინდა, რომ ბათუმშიც შევიდეთ, სადაც ასევე სტენდი განთავსდება. რაც შეეხება პროდუქციას, გვაქვს 30-ამდე მზის სათვალე და 15-ამდე ოპტიკური ჩარჩო. ამასთან, ველოდებით სათვალეების აქსესუარებსაც, რომლებიც ჩვენთვის უკრაინაში დამზადდება”, - აღნიშნავენ Zoobug-ის საქართველოს ოფიციალურ წარმომადგენლობაში. მათივე ინფორმაციით, სათვალეები 0-დან 16 წლამდე ბავშვებზეა გათვლილი. რაც შეეხება ღირებულებას, პროდუქციის ხარისხიდან გამომდინარე, ფასები 98 ლარიდან 295 ლარამდე მერყეობს. ცნობისთვის, Zoobug ბრიტანული ბრენდია, რომელიც ბავშვებისთვის 2006 წლიდან აწარმოებს სათვალეებს. ბრენდის სათვალე მოზარდებს 100%-ით იცავს ულტრაიისფერი სხივებისგან. [post_title] => Zoobug - სათვალე, რომელიც ბავშვებს 100%-ით იცავს ულტრაიისფერი სხივებისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zoobug-satvale-romelic-bavshvebs-100-it-icavs-ultraiisferi-skhivebisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 15:44:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 11:44:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145183 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141420 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 00:23:56 [post_date_gmt] => 2017-06-26 20:23:56 [post_content] => გორში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ქალაქის შესასვლელთან მსუბუქი ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა. მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა, მძღოლი კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. [post_title] => ავარია გორში: მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა, მძღოლი მიიმალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avaria-gorshi-mamakaci-adgilze-gardaicvala-mdzgholi-miimala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 00:23:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 20:23:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141420 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147800 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 15:12:03 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:12:03 [post_content] => #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას, რომელსაც ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ, საბავშო სათამაშოების იმპორტიორი კომპანია ”დიმარიც” შეუერთდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა, ნიაზ ძიაპშიპამ განუცხადა, საქართველოში ბავშვებისთვის სათამაშოების იმპორტი გერმანიიდან, პოლონეთიდან და შვედეთიდან ხორციელდება. რაც შეეხება რეალიზაციას, ”დიმარის” სათამაშოებით ძირითადად, საქართველოს მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები მარაგდება, ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც შშმ ბავშვებთან მუშაობენ. ამასთან, მომხმარებელს ”დიმარის” პროდუქციის შეძენა კომპანიის ოფიციალური ”ფეისბუქ” გვერდის საშუალებითაც შეუძლია. სათამაშოები იყიდება ”ჯორჯიტას” მაღაზიათა ქსელშიც. პროდუქციის გასაყიდი ფასი 2 ლარიდან - 120 ლარამდე მერყეობს. ”აღნიშნული ბიზნესი 2004 წელს დავიწყე. მაშინ საქართველოში საბავშვო სათამაშოები მაინც დეფიციტური იყო, ამიტომ იმ თანხით, რაც იმ ეტაპზე გამაჩნდა- 600 ლარით, გერმანიიდან გამოვიწერე სათამაშოები. შემდეგ, უკვე გერმანულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა დავიწყე და ახლა უკვე პარტნიორი კომპანიები მყავს, რომელთა ოფიციალური წარმომადგენელიც ვარ, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში”, - აღნიშნა ”დიმარის” დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია სამომავლოდ სათამაშოების გატანას რეექსპორტზე გეგმავს. როგორც ნიაზ ძიაპშიპა ამბობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მეზობელ ქვეყნებთან- სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, სადაც ”დიმარის” სათამაშოები გაიყიდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, ”დიმარის” სათამაშოები კონკურენტებისგან მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამასთან, არის აბსოლუტურად განსხვავებული - ე.წ განმავითარებელი სათამაშოები და რაც მთავარია, უსაფრთხო. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე ”დიმარი” 80-ამდე სახეობის საბავშვო სათამაშოს რეალიზებას ახორციელებს. [post_title] => 600 ლარით დაწყებული ბიზნესი -საქართველოდან საბავშვო სათამაშოები რეექსპორტზე გავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 600-larit-dawyebuli-biznesi-saqartvelodan-sabavshvo-satamashoebi-reeqsportze-gava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 97 [max_num_pages] => 33 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 234bed295f92407a4f3e1d0535378215 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )