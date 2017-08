სად დაფიქსირდა საქართველოში წელს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => zafkhuli [3] => sickhe [4] => haeris-temperatura ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154414 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => zafkhuli [3] => sickhe [4] => haeris-temperatura ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154414 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => zafkhuli [3] => sickhe [4] => haeris-temperatura ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => zafkhuli [3] => sickhe [4] => haeris-temperatura ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154414) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4874,13085,860,7594,7438) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151632 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-07 11:28:34 [post_date_gmt] => 2017-08-07 07:28:34 [post_content] => მიმდინარე კვირა, საქართველოში, შესაძლოა ზაფხულის ყველაზე ცხელი იყოს. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უახლოესი სამი დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს მიაღწევს. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში, ღამის საათებში, შესაძლოა იწვიმოს, თუმცა ეს ცხელ ამინდზე გავლენას არ მოახდენს. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 10-11-12 აგვისტოს საქართველოში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით მოიკლებს, თუმცა სიცხე კვლავ შენარჩუნდება. 2017 წლის ივლისში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადმა 49,092 შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 67% - ით მეტია. აეროპორტის მიერ გვარცელებული ინფორმაციით, 69% -ით არის გაზრდილი ქუთაისიდან განხორციელებული რეისების რაოდენობაც. 2017 წლის ივლისის მონაცემები 188 რეისს ითვლის. შეგახსენებთ, 2017 წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით 13.6%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ ინფორმაციას, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს "საქაერონავიგაცია" ავრცელებს. კომპანიის ცნობით, 6 თვის განმავლობაში შპს "საქაერონავიგაცია" 64 407 ფრენას მოემსახურა. დღეს საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +25, +30, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +33, +38 გრადუსი იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 1 - 2 აგვისტოს მაღალი ტემპერატურის ფონზე მცირე წვიმა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკეულ რაიონში. 2 - 6 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში ძირითადად +34, +39 გრადუსის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო სანაპირო რაიონებში რამდენიმე გრადუსით დაბალი. მიმდინარე კვირა, საქართველოში, შესაძლოა ზაფხულის ყველაზე ცხელი იყოს. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უახლოესი სამი დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს მიაღწევს. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში, ღამის საათებში, შესაძლოა იწვიმოს, თუმცა ეს ცხელ ამინდზე გავლენას არ მოახდენს. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 10-11-12 აგვისტოს საქართველოში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით მოიკლებს, თუმცა სიცხე კვლავ შენარჩუნდება.