სად დავასვენოთ ბავშვი უფასოდ და უსაფრთხოდ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => sazafkhulo-banakebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137037 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => sazafkhulo-banakebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137037 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1384 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => sazafkhulo-banakebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => sazafkhulo-banakebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137037) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1384,16348) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 94309 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-12-09 09:58:55 [post_date_gmt] => 2016-12-09 05:58:55 [post_content] => საახალწლო სამზადისი ჩვენს ქვეყანაში უკვე დაიწყო და ეს აისახა ზამთრის კურორტებზეც, რომლებიც წელს დაგეგმილზე ადრე გაიხსნება. ამის შესაძლებლობა საქართველოში მოსულმა დიდი ოდენობით თოვლმა გააჩინა. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ინფორმაციით, კურორტების ნაწილი საქართველოში 10 დეკემბერს, ნაწილი კი 24-25 დეკემბერს გაიხსნება. ”ფორტუნა” დაინტერესდა, როგორ ხვდებიან საქართველოს კურორტებზე არსებული სასტუმროები ზამთრის სეზონს და რა სერვისს სთავაზობენ დამსვენებლებს. როგორც აღმოჩნდა, ახალი წლის დღეებში სასტუმროების დიდი ნაწილი უკვე დაჯავშნილია. მაგალითად, სასტუმრო "გუდაური მარკო პოლო" დეკემბრის ბოლოდან 6 იანვრამდე უკვე დაკავებულია და ის, ვინ საახალწლო ღამეზე ფიქრი ახლა დაიწყო, აქ ნომერს ვეღარ დაჯავშნის. როგორც სასტუმროს ადმინისტრაციაში განმარტეს, 6 იანვრიდან 9 იანვრამდე 2 ადგილიანი სტანდარტული ნომერი საუზმით, 2 ადამიანისათვის - 252 დოლარი ჯდება. 9 იანვრის შემდეგ კი ფასები შედარებით იწევს და იგივე სერვისი 180 დოლარი ღირს. "გუდაური მარკო პოლო" 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. ის გარემოცულია მთის მწვერვალებით. მისი ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა პრაქტიკულად სასტუმროდანვე იძლევა სრიალის დაწყების შესაძლებლობას. სასტუმროში განთავსებულია 123 ნომერი, რომელთაგან 89 არის სტანდარტული ოთახი, 24 - ნახევრად ლუქსი, 7 - საოჯახო ოთახი, 2 ლუქსი და 1 საპრეზიდენტო ლუქსი. რაც შეეხება ”კარპე დიემს”, ის 24-ნომრიანი სასტუმროა და ასევე გუდაურში მდებარეობს. აქ საახალწლო დღეებში, 29 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე, ყველა ნომერი დაჯავშნილია. ამ პერიოდში 2-ადგილიანი სტანდარტული ნომერი 2-ჯერადი კვებით 2 ადამიანისათვის - 200 დოლარი ღირდა. რაც შეეხება მომდევნო პერიოდს, 11 იანვრიდან 25 თებერვლის ჩათვლით ”კარპე დიემში” დასვენება 2 ადამიანს ღამეში 170 დოლარი დაუჯდება, 26 თებერვლიდან 10 აპრილის ჩათვლით კი სტანდარტული ნომერი 2-ჯერადი კვებით, 2 ადამიანზე, 135 დოლარი ეღირება. გუდაურისგან განსხვავებით ახალი წლის ღამეს ჯერ კიდევ თავისუფალია სვანური სასტუმროები. სასტუმრო ”თეთნულდი”, რომელიც მესტიის ცენტრიდან 500 მეტრში მდებარეობს, დამსვენებლებს სტანდარტულ ნომერს 2 ადამიანზე 110 დოლარად სთავაზობს. თანხაში შედის მხოლოდ საუზმე. რაც შეეხება ახალი წლის ღამეს, სასტუმროში დაგეგმილია საახალწლო ვახშამი, რომელიც დამატებით 50 ლარი ჯდება ერთ პერსონაზე. ამასთან, 31 დეკემბერს სტუმრების განწყობას ცოცხალი მუსიკით აამაღლებენ, ეყოლებათ დიჯეიც. როგორც სასტუმროს ადმინისტრაციაში განმარტეს, ”თეთნულდი” გამორჩეულია თავისი ხედებით და იმ ბუნებით, რომელშიც მდებარეობს. გააჩნია 35 ნომერი. სასტუმრო თავის დამსვენებლებს სთავაზობს თხილამურებით სეირნობას, ფეხით გასეირნებას ბუნების წიაღში და ცხენებით სეირნობას - თუმცა, ეს ყოველივე დამატებითი თანხა ჯდება. არანაკლები ხედებით აქვს სასტუმრო ”სვანეთსაც”, რომელიც ასევე მესტიაში, ქალაქის ცენტრიდან 100 მეტრში მდებარეობს. როგორც სასტუმროში განმარტეს, საახალწლო ღამეს აქ კონცერტი გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ, როგორც ესტრადის მომღერლები, ისე ფოლკლორის შემსრულებლები. 31 დეკემბრის ღამე ”სვანეთში” 2 დამსვენებელს 185 ლარი დაუჯდება. ამ თანხაში შედის სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომერი და ვახშამი 2 პერსონაზე. დანარჩენ დღეებში კი ჩვეულებრივი ფასი 2 ადამიანზე 195 ლარს შეადგენს - 2-ჯერადი კვებით. გუდაურის მსგავსად, ახალი წლის დღეებში, დაჯავშნილია სასტუმროების დიდი ნაწილი ბაკურიანშიც. მაგალითად, სასტუმრო ”მგზავრები” დეკემბრის ბოლოდან 4 იანვრამდე დამსვენებლებს ვეღარ მიიღებს. 4 იანვრიდან კი სტანდარტული ნომერი 2 პერსონაზე ღამეში 115 დოლარი ღირს. ფასში არ შედის კვება, თუმცა შედის საუნა, აუზი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი და სხვა. როგორც ”მგზავრების” ადმინისტრაციაში აღნიშნეს, სასტუმროში 3-ჯერადი კვებაა და ის დამატებით 40 ლარი ღირს პერსონაზე. სასტუმრო ”მგზავრები” მდებარეობს ბაკურიანის ცენტრში, სათხილამურო ტრასების მახლობლად. ის 30-ნომრიანია, თითოეულ ნომერს გააჩნია სამზარეულოს მოწყობილობა: ელექტოჩაიდანი, ელექტროპლიტა და მაცივარი. სასტუმრო ”კრისტალი”, რომელიც ასევე დაბა ბაკურიანშია განთავსებული, ჯერ კიდევ მზად არის სტუმრები ახალი წლის ღამეს მიიღოს. დეკემბრის ბოლოდან 8 იანვრამდე სტანდარტული 2-ადგილიანი ნომრის ღირებულება აქ 190 დოლარს შეადგენს. ფასში შედის 2 ადამიანზე 3-ჯერადი კვება, ასევე აუზის, საუნას, ტრენაჟორებისა და ჯაკუზის მომსახურება. რაც შეეხება 31 დეკემბერს, ”კრისტალში” საახალწლო შოუ პროგრამაა დანიშნული, რომელიც თითო პერსონაზე დამატებით 120 დოლარი დაჯდება. 8 იავრიდან ”კრისტალში” დასვენების ფასი დაიწევს და სტანდარტული ნომერი 2 ადამიანზე 165 დოლარი ეღირება, ბუნებრივია იმავე მომსახურებებით, რაც ახალი წლის დღეებში 190 დოლარში შედის. სასტუმრო "კრისტალი" დიდველის საბაგირო სადგურიდან რამდენიმე წუთის სავალზე მდებარეობს სოფლის დასახლებიდან მოშორებით (ცენტრიდან 2 კმ) და გარშემორტყმულია ტყეებითა და მთის ფერდობებით. სასტუმროს ინფრასტრუქტურა კი ასეთია: 5 სართული, 23 სტანდარტული ოთახი, 4 ლუქსი; საკონფერენციო დარბაზი 50 პერსონაზე; საცურაო აუზი და საუნა; ბარ-რესტორანი; საბილიარდო; ბავშვთა ოთახი; მაღაზია და აფთიაქი; თხილამურების სათავსო; დაცული ავტოსადგომი 30 მანქანაზე. [post_title] => ახალი წლის ღამე მთაში: რა დაგიჯდებათ საახალწლო დასვენება ზამთრის კურორტებზე? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-wlis-ghame-mtashi-ra-dagijdebat-saakhalwlo-dasveneba-zamtris-kurortebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-09 18:01:16 [post_modified_gmt] => 2016-12-09 14:01:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94309 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 92934 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-04 13:25:13 [post_date_gmt] => 2016-12-04 09:25:13 [post_content] => თუ არჩევანი გექნებათ, შვებულება მთაში, ანდა - ზღვის სანაპიროზე გაატაროთ, რომელს აირჩევდით? მკვლევარები ამბობენ, რომ ეს არჩევანი თქვენს პიროვნებას განსაზღვრავს. ხუთი ექსპერიმენტის შედეგად ვირჯინიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგებმა აღმოაჩინეს,რომ ინტროვერტები, ძირითადად, მთიან მხარეს არჩევენ დასასვენებლად, ექსტროვერტები კი - პლაჟებს ეტანებიან. პირველი ტესტის დროს ფსიქოლოგებმა კვლევაში მონაწილე თითოეულ ადამიანს ჩაუტარეს პერსონალური ტესტი იმის დასადგენად, ინტროვერტები იყვნენ თუ ექსტროვერტები. კვლევის მეორე ეტაპზე კი გაარკვიეს, რომ ინტროვერტები ოკეანეებისა და ზღვების სანაპიროებზე ამჯობინებენ დასვენებას, ექსტროვერტებისგან განსხვავებით. [post_title] => მთა თუ ზღვა? - დასვენებისთვის სასურველი ადგილი თქვენს პიროვნებაზე ბევრ რამეს ამბობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mta-tu-zghva-dasvenebistvis-sasurveli-adgili-tqvens-pirovnebaze-bevr-rames-ambobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-04 13:25:13 [post_modified_gmt] => 2016-12-04 09:25:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=92934 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 68694 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-05 16:21:34 [post_date_gmt] => 2016-08-05 12:21:34 [post_content] => დუბაიში ახალი გასართობი პარკი გაიხსნება, 2.3 მლნ კვადრატულ მეტრზე გაშენებული პარკი ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე დიდი იქნება. Dubai Parks and Resorts ჰოლივუდის თემებზე იქნება აწყობილი. პარკის 27 ატრაქციონი სამი უმსხვილესი კინოსტუდიის (DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios и Lionsgate) გმირებს მიეძღვნება და ხუთ ზონად იქნება დაყოფილი - DreamWorks, Sony Pictures Studios, Lionsgate, Smurfs Village და Studio Central. აქ დამსვენებლები შეხვდებიან „შიმშილის თამაშების“, „მადაგასკარის“, „კუნგ ფუ პანდას“, შრეკის და სხვა ფილმებისა თუ ანიმაციების გმირებს. მეორე ზონა Bollywood ParksTM Dubai მსოფლიოში პირველი პარკი იქნება ბოლივუდის სტილში, სადაც თავგადასავლების, რომანტიკის, მუსიკისა და ცეკვის სამყარო იქნება. პარკში იქნება თეატრი „რაჯმაჰალიც“, რომელიც 850 ადამიანს დაიტევს და კვირაში რამდენჯერმე აჩვენებენ ბოლივუდის მიერ გადაღებულ მიუზიკლებს. მესამე ზონა LEGOLAND იქნება, სადაც 40-ზე მეტ ატრაქციონს და „ლეგოს“ სათამაშო მოედნებს განათავსებენ. ბავშვებისთვის 60 მლნ-ზე მეტი „ლეგო“-ს კუბიკი იქნება ხელმისაწვდომი. აქვე იქნება აკვაპარკი, სადაც 2-დან 12 წლამდე ბავშვები შეძლებენ შესვლას. ზონა Riverland Dubai პარკის სავაჭრო მოედანია, სადაც დროში მოგზაურობასაც შეძლებთ. მოედანზე განთავსებულია ქუჩის თეატრები, მაღაზიები, კაფეები და რესტორნები ოთხი ისტორიული ეპოქიდან და გეოგრაფიული რეგიონიდან - მეჩვიდმეტე საუკუნის ფრანგული სოფელი, 1950-იანების ამერიკა, ინდოეთი ბრიტანეთის კოლონიური მმართველობის დროს 1930-იან წლებში და ევროპა მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში. [post_title] => თუ შემოდგომაზე დუბაიში გეგმავთ წასვლას, საოცრებების სამყარო გელით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-shemodgomaze-dubaishi-gegmavt-wasvlas-saocrebebis-samyaro-gelit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-05 16:21:34 [post_modified_gmt] => 2016-08-05 12:21:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=68694 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 94309 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-12-09 09:58:55 [post_date_gmt] => 2016-12-09 05:58:55 [post_content] => საახალწლო სამზადისი ჩვენს ქვეყანაში უკვე დაიწყო და ეს აისახა ზამთრის კურორტებზეც, რომლებიც წელს დაგეგმილზე ადრე გაიხსნება. ამის შესაძლებლობა საქართველოში მოსულმა დიდი ოდენობით თოვლმა გააჩინა. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ინფორმაციით, კურორტების ნაწილი საქართველოში 10 დეკემბერს, ნაწილი კი 24-25 დეკემბერს გაიხსნება. ”ფორტუნა” დაინტერესდა, როგორ ხვდებიან საქართველოს კურორტებზე არსებული სასტუმროები ზამთრის სეზონს და რა სერვისს სთავაზობენ დამსვენებლებს. როგორც აღმოჩნდა, ახალი წლის დღეებში სასტუმროების დიდი ნაწილი უკვე დაჯავშნილია. მაგალითად, სასტუმრო "გუდაური მარკო პოლო" დეკემბრის ბოლოდან 6 იანვრამდე უკვე დაკავებულია და ის, ვინ საახალწლო ღამეზე ფიქრი ახლა დაიწყო, აქ ნომერს ვეღარ დაჯავშნის. როგორც სასტუმროს ადმინისტრაციაში განმარტეს, 6 იანვრიდან 9 იანვრამდე 2 ადგილიანი სტანდარტული ნომერი საუზმით, 2 ადამიანისათვის - 252 დოლარი ჯდება. 9 იანვრის შემდეგ კი ფასები შედარებით იწევს და იგივე სერვისი 180 დოლარი ღირს. "გუდაური მარკო პოლო" 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. ის გარემოცულია მთის მწვერვალებით. მისი ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა პრაქტიკულად სასტუმროდანვე იძლევა სრიალის დაწყების შესაძლებლობას. სასტუმროში განთავსებულია 123 ნომერი, რომელთაგან 89 არის სტანდარტული ოთახი, 24 - ნახევრად ლუქსი, 7 - საოჯახო ოთახი, 2 ლუქსი და 1 საპრეზიდენტო ლუქსი. რაც შეეხება ”კარპე დიემს”, ის 24-ნომრიანი სასტუმროა და ასევე გუდაურში მდებარეობს. აქ საახალწლო დღეებში, 29 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე, ყველა ნომერი დაჯავშნილია. ამ პერიოდში 2-ადგილიანი სტანდარტული ნომერი 2-ჯერადი კვებით 2 ადამიანისათვის - 200 დოლარი ღირდა. რაც შეეხება მომდევნო პერიოდს, 11 იანვრიდან 25 თებერვლის ჩათვლით ”კარპე დიემში” დასვენება 2 ადამიანს ღამეში 170 დოლარი დაუჯდება, 26 თებერვლიდან 10 აპრილის ჩათვლით კი სტანდარტული ნომერი 2-ჯერადი კვებით, 2 ადამიანზე, 135 დოლარი ეღირება. გუდაურისგან განსხვავებით ახალი წლის ღამეს ჯერ კიდევ თავისუფალია სვანური სასტუმროები. სასტუმრო ”თეთნულდი”, რომელიც მესტიის ცენტრიდან 500 მეტრში მდებარეობს, დამსვენებლებს სტანდარტულ ნომერს 2 ადამიანზე 110 დოლარად სთავაზობს. თანხაში შედის მხოლოდ საუზმე. რაც შეეხება ახალი წლის ღამეს, სასტუმროში დაგეგმილია საახალწლო ვახშამი, რომელიც დამატებით 50 ლარი ჯდება ერთ პერსონაზე. ამასთან, 31 დეკემბერს სტუმრების განწყობას ცოცხალი მუსიკით აამაღლებენ, ეყოლებათ დიჯეიც. როგორც სასტუმროს ადმინისტრაციაში განმარტეს, ”თეთნულდი” გამორჩეულია თავისი ხედებით და იმ ბუნებით, რომელშიც მდებარეობს. გააჩნია 35 ნომერი. სასტუმრო თავის დამსვენებლებს სთავაზობს თხილამურებით სეირნობას, ფეხით გასეირნებას ბუნების წიაღში და ცხენებით სეირნობას - თუმცა, ეს ყოველივე დამატებითი თანხა ჯდება. არანაკლები ხედებით აქვს სასტუმრო ”სვანეთსაც”, რომელიც ასევე მესტიაში, ქალაქის ცენტრიდან 100 მეტრში მდებარეობს. როგორც სასტუმროში განმარტეს, საახალწლო ღამეს აქ კონცერტი გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ, როგორც ესტრადის მომღერლები, ისე ფოლკლორის შემსრულებლები. 31 დეკემბრის ღამე ”სვანეთში” 2 დამსვენებელს 185 ლარი დაუჯდება. ამ თანხაში შედის სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომერი და ვახშამი 2 პერსონაზე. დანარჩენ დღეებში კი ჩვეულებრივი ფასი 2 ადამიანზე 195 ლარს შეადგენს - 2-ჯერადი კვებით. გუდაურის მსგავსად, ახალი წლის დღეებში, დაჯავშნილია სასტუმროების დიდი ნაწილი ბაკურიანშიც. მაგალითად, სასტუმრო ”მგზავრები” დეკემბრის ბოლოდან 4 იანვრამდე დამსვენებლებს ვეღარ მიიღებს. 4 იანვრიდან კი სტანდარტული ნომერი 2 პერსონაზე ღამეში 115 დოლარი ღირს. ფასში არ შედის კვება, თუმცა შედის საუნა, აუზი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი და სხვა. როგორც ”მგზავრების” ადმინისტრაციაში აღნიშნეს, სასტუმროში 3-ჯერადი კვებაა და ის დამატებით 40 ლარი ღირს პერსონაზე. სასტუმრო ”მგზავრები” მდებარეობს ბაკურიანის ცენტრში, სათხილამურო ტრასების მახლობლად. ის 30-ნომრიანია, თითოეულ ნომერს გააჩნია სამზარეულოს მოწყობილობა: ელექტოჩაიდანი, ელექტროპლიტა და მაცივარი. სასტუმრო ”კრისტალი”, რომელიც ასევე დაბა ბაკურიანშია განთავსებული, ჯერ კიდევ მზად არის სტუმრები ახალი წლის ღამეს მიიღოს. დეკემბრის ბოლოდან 8 იანვრამდე სტანდარტული 2-ადგილიანი ნომრის ღირებულება აქ 190 დოლარს შეადგენს. ფასში შედის 2 ადამიანზე 3-ჯერადი კვება, ასევე აუზის, საუნას, ტრენაჟორებისა და ჯაკუზის მომსახურება. რაც შეეხება 31 დეკემბერს, ”კრისტალში” საახალწლო შოუ პროგრამაა დანიშნული, რომელიც თითო პერსონაზე დამატებით 120 დოლარი დაჯდება. 8 იავრიდან ”კრისტალში” დასვენების ფასი დაიწევს და სტანდარტული ნომერი 2 ადამიანზე 165 დოლარი ეღირება, ბუნებრივია იმავე მომსახურებებით, რაც ახალი წლის დღეებში 190 დოლარში შედის. სასტუმრო "კრისტალი" დიდველის საბაგირო სადგურიდან რამდენიმე წუთის სავალზე მდებარეობს სოფლის დასახლებიდან მოშორებით (ცენტრიდან 2 კმ) და გარშემორტყმულია ტყეებითა და მთის ფერდობებით. სასტუმროს ინფრასტრუქტურა კი ასეთია: 5 სართული, 23 სტანდარტული ოთახი, 4 ლუქსი; საკონფერენციო დარბაზი 50 პერსონაზე; საცურაო აუზი და საუნა; ბარ-რესტორანი; საბილიარდო; ბავშვთა ოთახი; მაღაზია და აფთიაქი; თხილამურების სათავსო; დაცული ავტოსადგომი 30 მანქანაზე. [post_title] => ახალი წლის ღამე მთაში: რა დაგიჯდებათ საახალწლო დასვენება ზამთრის კურორტებზე? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-wlis-ghame-mtashi-ra-dagijdebat-saakhalwlo-dasveneba-zamtris-kurortebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-09 18:01:16 [post_modified_gmt] => 2016-12-09 14:01:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94309 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f94b7a3128300a0cc20d8b9da0744707 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )