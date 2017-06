სად გადავა ელიავას ბაზრობა? – არჩევნების შემდეგ ბაზრობას ადგილს შეუცვლიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gadatana [1] => eliavas-bazroba [2] => fortunas-temebi [3] => ganashenianebis-gegma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142560 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gadatana [1] => eliavas-bazroba [2] => fortunas-temebi [3] => ganashenianebis-gegma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142560 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ქვეყნის მასშტაბით 2017 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკური მონაცემები არ უდევს. როგორც აღმოჩნდა, მათ ამას კანონი არ ავალდებულებს. ბოლო განთავსებული ინფორმაცია 31 მარტით თარიღდება და გასული წლის დანაშაულის სტატისტიკურ მონაცემებს შეიცავს. თუმცა, ამის პარალელურად ნებისმიერ მოქალაქეს უწყების ვებგვერდზე მარტივად შეუძლია, ნახოს სახელმწიფო საზღვარზე გამოვლენილ სამართალდარღვევათა საერთო მონაცემები, თუ რამდენ მოქალაქეს ეთქვა საქართველოში შემოსვლაზე უარი, რამდენს ჰქონდა სავიზო რეჟიმის დარღვევა, რამდენი ძებნილი პირი დააკავეს და ა.შ. ამ შემთხვევაში ინფორმაცია მხოლოდ 2017 წლის 1-ელ კვარტალს მოიცავს. 2012 წელს მასშტაბური ამნისტიის ფონზე, საზოგადოებაში არსებობდა მოლოდინი, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარება გაუარესდებოდა, შესაბამისად ამ პერიოდში და მის შემდგომ განსაკუთრებით გაიზარდა საზოგადოებრივი ინტერესი დანაშაულის სტატისტიკის მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სტატისტიკური ინფორმაციის არასრულად და არათანმიმდევრულად გამოქვეყნება კი აჩენს ეჭვებს, რომ უწყება ხელოვნურად აფერხებს ქვეყანაში არსებული კრიმინოგენური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას. მიუხედავად მაღალი საჯარო ინტერესისა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ინფორმაციით, 2016 წლის იანვრის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეწყვიტა საკუთარ ვებგვერდზე ყოველთვიურად დეტალური სტატისტიკის განთავსება. ეს კი ართულებს დანაშაულთან დაკავშირებული ტენდენციების გამოვლენას. ორგანიზაციაში ეჭვობენ, რომ სამინისტროს მიერ სტატისტიკის გამოქვეყნების არათანმიმდევრულობა განპირობებულია მონაცემების მათთვის არასასურველი შინაარსით. „შეიძლება ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2011 წელს გაფორმებულ მემორანდუმს 2012 წლიდან არ ასრულებს. როცა მათთვის სასურველი სტატისტიკა იყო, შსს ამას აქვეყნებდა. მაგალითად, 2015 წელს ეს ინფორმაცია როცა გამოაქვეყნა, მაშინ აჩვენეს, რომ ეს მონაცემი, 2014 წელთან შედარებით, შემცირებული იყო. თუმცა, 2014 წელს ეს ინფორმაცია დაფარული იყო, როცა ცალსახად ჩანდა, რომ 2013 წელთან შედარებით გაზრდილი იყო. ანუ, აქვეყნებდა მაშინ, როცა კლებითი ტენდენცია უნდა გამოჩენილიყო,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ IDFI-ის სოციალურ- ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელმა, გოგა თუშურაშვილმა . იმავეს აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი და „რონდელის ფონდის“ მეცნიერ-თანამშრომელი, შოთა უტიაშვილიც . მისი თქმით, დანაშაულის ზრდის სტატისტიკური მაჩვენებლის დამალვის ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ მის ვებგვერდზე გამოქვეყნებაზე უარის თქმაა. „საჯარო ინფორმაციაა და შესაბამისად, ვალდებულება აქვთ, რომ მისცენ მოქალაქეებს. თვითონაც უნდა გამოაქვეყნონ და კანონიც ავალდებულებთ, რომ პირველივე მომკითხავს მისცენ ეს ინფორმაცია დაუყოვნებლივ. წესით, არ უნდა სჭირდებოდეს მსგავსი რამ. ჩვენს დროს ყოველ თვე იდებოდა სტატისტიკის სამსახურის საიტზეც და ჩვენს ვებგვერდზეც. როგორც ჩანს, ის, რომ დანაშაული გაიზარდა, არ უნდათ, რომ ხალხისთვის გახდეს ცნობილი და ამისი დამალვის ერთ- ერთი მექანიზმია, რომ არ დებენ ვებ- გვერდზე,“ - განუცხადა უტიაშვილმა „ფორტუნას“. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაშაულის სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოქვეყნების ვალდებულება არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში, უწყებაში ჩვენ ასე გვიპასუხეს. თუმცა, ისინი სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს ინფორმაციას ყოველთვიურად აწვდიან. საქსტატი კი ამას თვეების მიხედვით ვებგვერდზე ათავსებს. თუკი ასეთი ინფორმაცია აქვთ, რატომ არ დებენ საკუთარ ვებგვერდზე, ამაზე შსს-ში ვერ გვპასუხობენ. თუმცა, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზეც მხოლოდ აპრილის თვის ჩათვლით ინფორმაციაა განთავსებული. „შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქსტატს დანაშაულის ოფიციალურ სტატისტიკას ყოველ კვარტალში ერთხელ ვალდებულების თანახმად უგზავნის, რომელიც აქვეყნებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ხოლო ვალდებულება სამინისტროს, კვარტალში ერთხელ თუ ყოველთვიურად გამოაქვეყნოს თავის საიტზე, არა აქვს. საჯარო ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაბამისი სამსახური წერილობით მოგაწვდით ამ ინფორმაციას მოთხოვნის შემთხვევაში,“ - განუცხადეს „ფორტუნას“ შსს-ში. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს, ანუ იმას, რაც ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა, ირკვევა, რომ 2016 წელს საქართველოში რეგისტრირებული იყო 35 997 სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე მხოლოდ 900 ერთეულით მეტია. ამავე დროს, 2016 წელს დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი 57,4%-ია, 2015 წელს კი ეს მაჩვენებელი 60,35% იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან კი ირკვევა, რომ 2017 წლის აპრილში სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1185 პირის მიმართ. მარტში სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1564 პირის მიმართ. თებერვალში - 1370-ის და იანვარში - 1349 პირის მიმართ. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => გაიზარდა თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაულთა რაოდენობა - რა ინფორმაციას და რატომ მალავს შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaizarda-tu-ara-siskhlis-samartlis-danashaulta-raodenoba-ra-informacias-da-ratom-malavs-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 16:48:06 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 12:48:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142334 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142161 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-29 12:56:02 [post_date_gmt] => 2017-06-29 08:56:02 [post_content] => მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უკვე დაცხა, ზაფხულის დაავადებებს მოსახლეობისთვის ჯერ პრობლემები არ შეუქმნია. ყოველ შემთხვევაში, საავადმყოფოებისა და ექიმებისთვის მიმართვის შემთხვევები არ გახშირებულა. თუმცა, მედიკოსები ამბობენ, რომ წელს ნაწლავთა ინფექციური დაავადებებისა და მალფუჭებადი საკვების მიღებისგან გამოწვეული ინტოქსიკაციის შემთხვევების მომატებას უნდა ველოდოთ. ენტეროვირუსების მატება კი ნაკლებად მოსალოდნელია. მზეზე დამწვრობის შემთხვევები კი უკვე გაზრდილია. დასასვენებლად წასულთა მთავარი პრობლემა კი სწორედ ნაწლავთა ინფექციაა, რომელიც დიარეით ვლინდება და შესაბამისად, სიფრთხილის გამოჩენა და ბავშვების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო. ზაფხულობით, როგორც მედიკოსები ამბობენ, ბევრი დაავადება აქტიურდება, რადგან სიცხის გამო, საკვები მალე ფუჭდება, რაც მოწამვლის მიზეზი ხდება, რადგან სიცხეში საკვებში ადვილად მრავლდებიან ავადმყოფობის გამომწვევი მიკრობები. ასევე მაღალია ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკიც. ყველაფერ ამას კი დაავადების გადამტანი მწერების მომრავლება და აქტიურობაც ემატება. ასევე ხშირია მზის სხივებით გამოწვეული კანის დაზიანებები. ე.წ. ზაფხულის ავადმყოფობები კი შესაძლოა, გამოხატული იყოს თავბრუს ხვევით, გულის რევით, ღებინებით, გონების დაკარგვითა და ა.შ. ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, მარინა ეზუგბაია, „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ ამ დროისთვის ნაწლავური ინფექციების რიცხვი არ გაზრდილა, რადგან ჰაერის ტემპერატურა ჯერ ისევ დაბალია. ტემპერატურის მატებასთან ერთად კი ნაწლავური ინფექციების რიცხვიც შესაძლოა, გაიზარდოს. დაავადებების გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები საკვების დამზადების, გამოყენებისა და შენახვის წესების არასწორი დაცვაა. მედიკოსები მოქალაქეებს დაავადებების პრევენციისთვის ჰიგიენური ნორმების სწორ დაცვასაც ურჩევენ. „ზაფხულში, ძირითადად, ადვილად ფუჭებადი საკვების გამოყენებით გამოწვეული ინფექციებია ხშირი. ეს წელი არ მოიაზრება ენტეროვირუსების მატების წლად. ნაწლავთა ინფექციების მატებისას კი იშვიათია სტაციონარში მოსვლის შემთხვევები. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის აქტიურად მუშაობის შემდეგ, ჩვენთან მხოლოდ მძიმე პაციენტები მოდიან,“ - განაცხადა მარინა ეზუგბაიამ. ზაფხულის საფრთხე - მწერები და ქვეწარმავლები ზაფხულის სეზონზე, ინფექციების მატებასთან ერთად, არანაკლებ საშიშია მწერებითა და ქვეწარმავლებით ზემოქმედებით გამოწვეული საფრთხეები. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამ მიმართულებით ცხელი სეზონის მოახლოებასთან ერთად საგანგაშოს ვერ ხედავენ, თუმცა მოსახლეობას მაინც აფრთხილებენ, რომ მწერებისგან დამცავი საშუალებები გამოიყენონ. „საქართველოში გველი ძირითადად არაა შხამიანი. ის თავს არ გვესხმის, ჩვენ თუ ხელი არ შევუშალეთ. დაინახავ გველს, თავი დაანებე და წავა. ის თავს იცავს. რისკები არის გადამტანები მწერებისგან გადაცემადი დაავადებები, კოღოები, ტკიპები. ბუნებაში რომ გავალთ, უნდა ვიხმაროთ დამცავები, რათა თავი დავიცვათ ნაკბენებისგან. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ინფექციებს, ხელები უნდა დავიბანოთ, გავრეცხოთ, რასაც შევჭამთ. მაგალითად, თუ მზეზე დევს ტორტი დიდხანს, არ შევჭამოთ. ზღვაზე თუ წაიყვანთ შვილებს, დედებმა კარტის თამაშის ნაცვლად, უნდა მიხედონ ბავშვებს, რათა მათ ყველაფერი პირში არ ჩაიდონ,“ - ამბობს „ფორტუნას“ საუბრისას დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი, პაატა იმნაძე. მზეზე დამწვრობა მიუხედავდ იმისა, რომ მზიანი ამინდები სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა, დამწვრობის ცენტრში პაციენტთა მიმართვიანობამ იმატა. სტატისტიკის თანახმად, შარშანდელთან შედარებით, პაციენტთა მომართვიანობა გაზრდილია. ივნისის სტატისტიკის მიხედვით, სამედიცინო დაწესებულებას უკვე 68 პაციენტმა მიმართა, მათ შორის კი უმეტესობა მამაკაცია. პაციენტთა ასაკი 14-დან 60 წლამდე მერყეობს. რა უნდა ვიცოდეთ ზაფხულის დაავადებებისგან თავის დასაცავად დაავადებებისგან თავის დასაცავად აუცილებელია ვიცოდეთ გარკვეული წესები.

ჩაიცვით ღია ფერისა და ნატურალური ქსოვილის ტანსაცმელი. სამოსი არ უნდა იყოს ტანზე მჭიდროდ მომდგარი;

თავზე უნდა გვეხუროს თავსაბურავი ან ქუდი;

უნდა წავისვათ მზისგან დამცავი კრემი;

უნდა შეიზღუდოს კოფეინისა და ალკოჰოლის შემცვლელი სასმელების მიღება;

უნდა მივიღოთ ბევრი სითხე, თუმცა ცხელ დღეებში ძალიან ცივი სასმელი არაა რეკომენდირებული;

მომზადებული საკვები აუცილებელია, იყოს მაქსიმალურად შემწვარი ან მაქსიმალურად მოხარშული.

უნდა მოვერიდოთ ხორცის პროდუქტების ღია სივრცეებში შეძენას;- ხელი უნდა დავიბანოთ ხშირად.

