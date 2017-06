სად მიდის ლიფტის შავ ყუთში ჩაყრილი ფული?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => lifti [2] => liftis-fuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137237 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => lifti [2] => liftis-fuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137237 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => lifti [2] => liftis-fuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => lifti [2] => liftis-fuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137237) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,16454,16455) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137548 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 17:09:21 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:09:21 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად თბილისის საცურაო აუზებზე მოთხოვნა იზრდება. სიცხისგან შეწუხებული საზოგადოება გასაგრილებლად და გასართობად სხვადასხვა საცურაო კომპლექსს სტუმრობს. ამ მხრივ არჩევანი მწირი ნამდვილად არ არის, მაგრამ, როდესაც ფასის და ხარისხის საკითხი დგება, მაშინვე ჩნდება კითხვა - სად შეიძლება ზაფხულის ცხელ დღეებს გაექცე და განიტვირთო. ამიტომაც ”ფორტუნა” თბილისის საცურაო აუზებით დაინტერესდა. ვაკის საცურაო აუზი დედაქალაქში არსებული აუზებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ვაკის საცურაო აუზია. მომხმარებელს შეუძლია, როგორც ერთჯერადი საშვით, ასევე აბონემენტითაც ისარგებლოს. აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება 60 ლარია. ერთთვიანი ულიმიტო აბონემენტის შეძენა 440 ლარად შეძლებთ, ლიმიტირებული აბენემენტი დილის 7 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 300 ლარი ღირს. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, აუზით, საუნით, ჟაკუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზი კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება კვირის დღეების მიხედვით განსხვავდება. შუა კვირაში აუზზე შესვლის ღირებულება 30 ლარია, შაბათ-კვირას კი შედარებით მაღალი - 40 ლარი. აუზზე მოქმედებს სააბონემენტო სისტემაც, თუმცა ფასები ამ შემთხვევაშიც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება. აუზის ერთთვიანი აბონემენტი შაბათ კვირას - 240 ლარი ღირს, სხვა დღეებში - 250 ლარი, 14 ნებისმიერი დღე კი - 290 ლარი დაგიჯდებათ. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, შეზლონგი და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობა. Gino Paradise ”ჯინო ფერედაისი” თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გასართობი კომპლექსია, განსაკუთრებული პოპულარობით ბავშვებში სარგებლობს. ”ჯინო ფერედაისი” სეზონს 9 ივნისიდან ხსნის. ერთჯერადად შესვლის ღირებულება აქაც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება - შაბათ-კვირას 40 ლარი, სხვა დღეებში კი 30 ლარი, თუმცა 6 წლამდე ასაკის ბავშვის შეყვანა მშობელს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ”ჯინო ფერედაისში” სააბონიმენტო სისტემა არ მოქმედებს. ერთჯერადად შესულ მომხმარებელს კი შეუძლია, აკვაპარკის მომსახურებით, სამი გარე აუზითა და მზის აბაზანებით ისარგებლოს. ”ჯინო ფერედაისის” ადმინისტრატორის თქმით, ძალიან მალე საბავშვო აუზიც გაიხსნება. ”ევროპარკი” კვირის დღეების მიხედვით აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება განსხვავებულია გასართობ კომპლექს ”ევროპარკშიც” - შაბათი-კვირა - 40 ლარი, სხვა დღეებში კი მომხმარებლებს 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. ოთხდიპლომიანი ტაქსის მძღოლი და უდიპლომო სასიძო - აქვს თუ არა კავშირი ჩვენი განათლების ხარისხს სასურველი სამსახურის პოვნასთან და რამდენად რთულია ჩევნს ქვეყანაში დასაქმება? ოფიციალური სტატისტიკის მიუხედავად, მოსახლეობა მთავარ პრობლემად კვლავ უმუშევრობას ასახელებს. ქვეყანაში, ოფიციალური მონაცემებით, 235.100 უმუშევარია. "ფორტუნამ" დასაქმების პრობლემაზე მოსახლეობის გამოკითხვა ტაქსის მძღოლიდან დაიწყო. 67 წლის გურამი, რა თქმა უნდა, დასაქმების პრობლემაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ მას უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული, მაგრამ პროფესია, რომელიც მან ოდესღაც შეისწავლა, ქვეყანაში მოთხოვნადი აღარ არის და არც სამუშაო ადგილი არსებობს. პრობლემურია მისი ასაკიც. ასაკი პრობლემურია 23 წლის ფინანსისტი გვანცასთვისაც. უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ კომპანიები გარდა განათლებისა, აქცენტს სამუშაო გამოცდილებაზე აკეთებენ, რაც, ბუნებრივია, გვანცას არ გააჩნია. მისი ალტერნატივაა, ან დაბალანაზღაურებად სამსახურში იმუშაოს (მიმტანად, კონსულტანტად) ან საკუთარი პროფესიით რამდენიმეთვიან, ან ხშირად - წლიან უფასო სტაჟირების დათანხმდეს და გამოცდილება დააგროვოს. 33 წლის, პროფესიით არქიტექტორი დათო ახალგაზრდაა, მისი პროფესია მოთხოვნადია, თუმცა პროფესიით დასაქმება არ უცდია და მძღოლად მუშაობს. უნივესიტეტის დასრულების შემდეგ საკუთარ პროფესიულ უნარებზე აღარ უზრუნია და ახლა თვლის, რომ არაკონკურენტუნარიანია. "დასაქმების პრობლემა, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ როცა საკითხს ჩაუღრმავდები, აღმოაჩენ, რომ კვალიფიციური კადრების პრობლემა უფროა, განსაკუთრებით როცა საქმე ტექნიკური განათლებას ეხება. პრობლემაა ასევე ნეპოტიზმი სახელმწიფო უწყებებსა და კერძო კომპანიებში. როცა განათლება- გამოცდილებაზე წინ ნათესაური კავშირები დგება," - საუბრობს "ფორტუნასთან" ტურიზმის მენეჯერი, ნინო მამუჩაშვილი. რა კრიტერიუმებს ანიჭებენ უპირატესობას დამსაქმებლები კადრების შერჩვეისას, რა უფრო მნიშვნელოვანია განათლება თუ გამოცდილება ? "ფორტუნა" საქართველოში დასაქმების ერთ-ერთი მსხვილი სააგენტოს hr.ge-ის კომერციულ დირექტორს ესაუბრა . "პოზიციები არის, კადრები - არა. გასაუბრებაზე დაბარებული 100 ადამიანიდან მხოლოდ 5 მოდის," - ამბობს „ფორტუნასთან" ეთერ ლეშჩინსკაია. დასაქმების სააგენტოს სპეციალისტის ინფორმაციით, კომპანია კადრის შერჩევისას რამდენიმე კრიტერიუმზე აკეთებს აქცენტს: "როცა საუბარია საშუალო და მაღალ პოზიციებზე, განათლებაზე მეტად პრიორიტეტულია გამოცდილება. თუმცა, უცხოეთში მიღებულ განათლებას განსაკუთრებული წონა აქვს. რაც შეხება მომსახურების სფეროსთვის საჭირო კადრებს, პრიორიტეტი უცხო ენების ცოდნას, კომუნიკაბელურობას და სხვა პიროვნულ უნარ-ჩვევებს ენიჭება," - ამბობს ის. როგორც გაირკვა, დასაქმება ადვილია, თუ განათლებასთან ერთად საჭირო უნარ-ჩვევებიც გაგაჩნია, ხარ კომუნიკაბელური, გაქვს გუნდურად მუშაობის უნარი, გყავს ნაცნობები, ხარ საშუალო ასაკის და გაქვს ორჯერ მეტი სამუშაო გამოცდილება ან უცხოეთში გაქვს განათლება მიღებული. ასეთი "დიმიტრი გელოვანი" კი, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფორმაციით, ქვეყანაში 1763, 300 ადამიანია. თამუნა გოგუაძე
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური? განვითარებულ ქვეყნებში კი ასეთ მცირე მიწისძვრას საერთოდ ვერ გრძნობენ, იქ იმდენად მყარი ნაგებობა დგას. ჩვენთან კი 2002 წელს ძველი ქალაქი, ლამის, დაინგრა. თუკი მაგნიტუდა 6-მდე განვითარდება, შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის არქიტექტურას სერიოზული პრობლემები შეექმნება,“ - განაცხადა ’’ფორტუნასთან’’ სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის ხელმძღვანელმა, ნინო წერეთელმა. არსებობს თუ არა გამოსავალი? წერეთელი ამბობს, რომ ამ საშიშროების შესახებ სათანადო სამსახურებს არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ რეაგირება არ ხდება და შიშობს, რომ ეს ქვეყნისთვის კატასტროფად არ იქცეს. მისი თქმით, დაუყოვნებლივ არის კონკრეტული ნაბიჯები გადასადგმელი, რათა დედაქალაქისთვის, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილია თავმოყრილი, ზოგადად, უსაფრთხო მიწისძვრები მაინც არ იქცეს დამანგრევლად. „აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მივმართეთ. სწორედ მის პრეროგატივაში შედის ის, რომ უნდა შეცვალოს სეისმური საშიშროების კოდები. ამ საკითხში საჭიროა, ჩაერთოს თბილისის მერიაც, რომელმაც საკმაოდ ხანგრძლივ დროზე გათვლილი პროექტი უნდა შეიმუშაოს და გაწეროს, თუნდაც, 50 წელზე, რათა დაიწყოს ქალაქიდან იმ მოწყვლადი შენობების მოცილება, რომელიც ვერ გამაგრდება. ასეთი არამყარი ნაგებობა ვარგისი შენობებით უნდა ჩანაცვლდეს. ეს გახლავთ ის სტრატეგია, რასაც დასავლეთი მიმართავს. ამ პრობლემის მოგვარებას ასოცირების ხელშეკრულებაც გვავალდებულებს, საქართველო შენობა ნაგებობის კუთხით საერთაშორისო სტანდარტებზე აუცილებლად უნდა გადავიდეს, რომელიც საერთოდ არ გვაქვს,’ ’- ამბობს ნინო წერეთელი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => რა სიმძლავრის მიწისძვრას გაუძლებს თბილისი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-simdzlavris-miwisdzvras-gaudzlebs-tbilisi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 15:41:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 11:41:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137236 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137548 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 17:09:21 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:09:21 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად თბილისის საცურაო აუზებზე მოთხოვნა იზრდება. სიცხისგან შეწუხებული საზოგადოება გასაგრილებლად და გასართობად სხვადასხვა საცურაო კომპლექსს სტუმრობს. ამ მხრივ არჩევანი მწირი ნამდვილად არ არის, მაგრამ, როდესაც ფასის და ხარისხის საკითხი დგება, მაშინვე ჩნდება კითხვა - სად შეიძლება ზაფხულის ცხელ დღეებს გაექცე და განიტვირთო. ამიტომაც ”ფორტუნა” თბილისის საცურაო აუზებით დაინტერესდა. ვაკის საცურაო აუზი დედაქალაქში არსებული აუზებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ვაკის საცურაო აუზია. მომხმარებელს შეუძლია, როგორც ერთჯერადი საშვით, ასევე აბონემენტითაც ისარგებლოს. აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება 60 ლარია. ერთთვიანი ულიმიტო აბონემენტის შეძენა 440 ლარად შეძლებთ, ლიმიტირებული აბენემენტი დილის 7 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 300 ლარი ღირს. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, აუზით, საუნით, ჟაკუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზი კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება კვირის დღეების მიხედვით განსხვავდება. შუა კვირაში აუზზე შესვლის ღირებულება 30 ლარია, შაბათ-კვირას კი შედარებით მაღალი - 40 ლარი. აუზზე მოქმედებს სააბონემენტო სისტემაც, თუმცა ფასები ამ შემთხვევაშიც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება. აუზის ერთთვიანი აბონემენტი შაბათ კვირას - 240 ლარი ღირს, სხვა დღეებში - 250 ლარი, 14 ნებისმიერი დღე კი - 290 ლარი დაგიჯდებათ. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, შეზლონგი და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობა. Gino Paradise ”ჯინო ფერედაისი” თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გასართობი კომპლექსია, განსაკუთრებული პოპულარობით ბავშვებში სარგებლობს. ”ჯინო ფერედაისი” სეზონს 9 ივნისიდან ხსნის. ერთჯერადად შესვლის ღირებულება აქაც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება - შაბათ-კვირას 40 ლარი, სხვა დღეებში კი 30 ლარი, თუმცა 6 წლამდე ასაკის ბავშვის შეყვანა მშობელს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ”ჯინო ფერედაისში” სააბონიმენტო სისტემა არ მოქმედებს. ერთჯერადად შესულ მომხმარებელს კი შეუძლია, აკვაპარკის მომსახურებით, სამი გარე აუზითა და მზის აბაზანებით ისარგებლოს. ”ჯინო ფერედაისის” ადმინისტრატორის თქმით, ძალიან მალე საბავშვო აუზიც გაიხსნება. ”ევროპარკი” კვირის დღეების მიხედვით აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება განსხვავებულია გასართობ კომპლექს ”ევროპარკშიც” - შაბათი-კვირა - 40 ლარი, სხვა დღეებში კი მომხმარებლებს 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. გუშინდელი მიწისძვრის შემდეგ შესაძლოა, ბიძგები კიდევ იგრძნოთ და ეს ან შიშის გამოძახილი იქნება ან უშუალოდ მიწისძვრის, რადგან, როგორც სეისმოლოგები ამბობენ, მიწისძვრებს ყოველთვის მოჰყვება ე.წ. აფთერშოკებიც და ცრუ შეგრძნებებიც. როგორც რადიო „ფორტუნას" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელმა, ზურაბ ჯავახიშვილმა, განუცხადა, ეს აფთერშოკები სუსტია და, შესაბამისად, საფრთხეს არ წარმოადგენს, მაგრამ რა მოხდება თბილისში, თუკი ამ სიმძლავრის, ან უფრო ძლიერი მიწისძვრა კიდევ მოხდება, ამასთან დაკავშირებით სპეციალისტები საკმაოდ შემაშფოთებელ პროგნოზებს აკეთებენ. ''5,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა, ეპიცენტრი სიღნაღიდან, დაახლოებით, 20-25 კილომეტრის მანძილზე იყო, რომლის სიახლოვეს დასახლება არ არის. გუშინდელ მიწისძვრას მოსალოდნელია, რომ აფთერშოკები მოჰყვეს, თუმცა, სუსტი სიმძლავრის და მას ადამიანი ვეღარ გრძნობს. სუსტი მიწისძვრები ძალიან ხშირია, საქართველოს ტერიტორიაზე დღეში რამდენიმე მიწისძვრა ხდება, რომელსაც ადამიანი ვერ გრძნობს და მხოლოდ სეისმოგრაფიული აპარატით ფიქსირდება. „