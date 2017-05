სადეპუტატო საწვავით დედამიწის გარშემო: ვინ იღებს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba [3] => kviris-palitra [4] => alia [5] => praim-taimi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126531 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba [3] => kviris-palitra [4] => alia [5] => praim-taimi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126531 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3741 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba [3] => kviris-palitra [4] => alia [5] => praim-taimi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba [3] => kviris-palitra [4] => alia [5] => praim-taimi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126531) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10854,15292,11078,15293,3741,10609) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125139 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 11:29:49 [post_date_gmt] => 2017-04-25 07:29:49 [post_content] => ლარის რყევა ცოტა ხანს კიდევ გაგრძელდება - ასეთი სათაურით ქვეყნდება სტატია დღევანდელ „რეზონანსში“, სადაც აღდგომის შემდეგ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების დაწყება განიხილება. „რეზონანსი“ წერს, რომ აღდგომის დროს ლარის გამყარების პარალელურად იმპორტიორებიც გეგმავდნენ პროდუქტების გაიაფებას, თუმცა ლარმა ისევ გაუფასურება დაიწყო და როგორც სპეციალისტები პროგნოზირებენ, ეს მომავალშიც გაგრძელდება და ეროვნული ვალუტა სამომავლოდ უკეთეს შემთხვევაში 2,4 ნიშნულზე, უარეს შემთხვევაში კი 2,5 ნიშნულზე გაჩერდება. აქვე „რეზონანსი“ სწავლის თემითაც ინტერესდება და წერს, რომ საქართველოში სწავლა კიდევ ძვირდება, კერძო სკოლების ნაწილი ისევ აძვირებს საფასურს, რის გამოც აბსოლუტური უმრავლესობა საჯარო საგანმანათლებლო სისტემის იმედზეა. აქციზის გაძვირებამ საწვავის კონტრაბანდის რისკი გაზარდა. ამის შესახებ დღევანდელი „რეზონანსი" წერს. თუ რას ნიშნავს პროდუქციასა და ფასს შორის დიდი სხვაობა, ეს თამბაქოს ნაწარმის შემთხვევაში გამოჩნდა. იანვრიდან მოყოლებული სიგარეტის კონტრაბანდა ქვეყანაში მკვეთრად გაიზარდა, სწორედ იმის გამო, რომ სომხეთში თამბაქო გაცილებით იაფია, ვიდრე საქართველოში - წერს გაზეთი „რეზონანსი". ასევე „რეზონანსი" ჯართის ბიზნესით ინტერესდება და წერს, რომ დღეს საქართველოში ჯართი ფასი 50% გაძვირდა, თუმცა მისი მოპოვება ძალზე გართულდა. აქედან გამოდინარე კი, ბევრმა საქმიანობას თავი დაანება, ბევრმა კომპანიამ კი პროფილი შეცვალა. გაზეთი „ახალი თაობა" კი ბოლო პერიოდში საქართველოში გაკოტრებულ კომპანიებს ითვლის. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, 2014-16 წლებში სასამართლოს აქტის საფუძველზე 280 მეწარმეს აქვს იურიდიული პირის რეგისტრაცია გაუქმებული. თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ გაკოტრებული კომპანიების რაოდენობა გაცილებით მეტია. ადამიანები კომპანიებს ოფიციალურად არ ხურავენ, უბრალოდ ანულებენ ანგარიშებს და ისე ტოვებენ, რადგან გაუქმებას დამატებითი დრო და ფინანსდება სჭირდება. ეროვნული ბანკი ლარის გამყარებას ხელს უშლის. ამის შესახებ დღევანდელი „რეზონანსი" წერს, სადაც სპეციალისტების ნაწილის შეფასებებია წარმოდგენილი, რომლებიც ეროვნული ვალუტის არსებულ კურსზე საუბრობენ. ბოლო დღეებში ეროვნულმა ბანკმა მიმოქცევიდან 20 მილიონი დოლარი ამოიღო და ლარი ხელოვნურად გაუფასურებისკენ წაიყვანა. 18 აპრილს 9 მილიონ 750 ათასი დოლარი, ხოლო 12 აპრილს 10 მილიონი დოლარი. შედეგად ლარის კურსი რამდენიმე პუნქტით გაუფასურდა. ფინანსისტების აზრით, სებ უხეშად ერევა სავალუტო ბაზარზე და ლარის გამყარებას ხელოვნურად უშლის ხელს. 