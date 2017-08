საძოვრებზე დენი იქნება – იალაღებზე ელექტროგადამცემი ხაზები მონტაჟდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => eleqtroenergia [2] => acharis-mtavrobis-tavmjdomare [3] => deni [4] => ialaghebis-eleqtrofikacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151705 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => eleqtroenergia [2] => acharis-mtavrobis-tavmjdomare [3] => deni [4] => ialaghebis-eleqtrofikacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151705 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => აჭარაში, ალპური ბოტანიკური ბაღის გაშენების სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ამ ეტაპზე მომზადებულია არსებული ტერიტორიის ტოპოგრაფიული რუქა. დამუშავებულია ტერიტორიის ზონირების ინფრასტრუქტურული და საინჟინრო რუქები. ასევე მომზადდა და დამტკიცებულია ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების დოკუმენტი. მიმდინარე წლის მაისის თვეში დასრულდა ტერიტორიის შემოღობვის სამშენებლო სამუშაოები. ალპური ბოტანიკური ბაღით საერთაშორისო ორგანიზაციებიც დაინტერესდა. ორგანიზაცია "მერსი ქორფსი"-ის დაფინანსებით შეძენილია სამშენებლო პროექტი, რომელიც ადმინისტრაციული და ვიზიტორთა ცენტრის, ბილეთების გასაყიდი ჯიხურის, საპირფარეშოების, სეპტიკების, ავტოსადგომის, მეფუტკრის სახლის და ტერიტორიის შემოღობვის მშენებლობას მოიცავს. გოდერძის ალპური ბაღის დაფუძნების მიზნით 2016 წელს ა(ა)-იპ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტმა უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადასცა ხულოს რაიონში კურორტ ბეშუმში მდებარე 96 344,00 კვ.მ მიწის ნაკვეთი. ამავე წელს "აჭარისწყალი ჯორჯია"-სა და ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს შორის გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ალპურ ბაღში რიგი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად 100,000 აშშ დოლარით კომპანიამ დააფინანსა სამუშაოები. თანხის ჩარიცხვა 2 ეტაპად განხორციელდა. პირველი ეტაპის ფარგლებში მიმდინარეობს ავტოსადგომის საპირფარეშოების, სეპტიკების და კანალიზაციის, ბილეთების გასაყიდი ჯიხურის სამშენებლო სამუშაოები. შემდეგ ეტაპზე მიმდინარე წელს დაგეგმილია მეფუტკრის სახლისა და ხის სახლის მშენებლობა, რაზედაც გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი. ამავდროულად მიმდინარეობს წყაროს, საპიკნიკე სივრცის, გზების და ბილიკების მოწყობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პოლონელი ჟურნალისტები აჭარის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს იღებენ. დღეს, ისინი რეგიონის ტურისტულ შესაძლებლობებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში გაეცნენ. ერთკვირიანი ტურის მანძილზე ჟურნალისტები აჭარის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, ბათუმის კულტურულ-ისტორიულ ადგილებსა და პროდუქტებს გადაიღებენ. ასევე ეწვევიან ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს, დელფინარიუმს, გონიოს ციხესა და მთიან აჭარას, სადაც ფილმის ფინალს გადაიღებენ. მედიატურის შემადგენლობაში პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და ვროცლავის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის თანამშრომლები იმყოფებიან. ისინი რეგიონში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორგანიზებით იმყოფებიან. პოპულარული ტელეკომპანია ევრონიუსი აჭარის შესახებ რეპორტაჟებს ამზადებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით ევრონიუსის გადამღები ჯგუფი რეგიონს 4 დღით სტუმრობს. ამ დროის მანძილზე ჟურნალისტებმა ბათუმის კულტურულ-ისტორიული და ტურისტული ღირსშესანიშნაოებები დაათვალიერეს, სტუმრობდნენ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსა და სხვა ტურისტულ ადგილებს. პრესტურის ფარგლებში ჟურნალისტები ცალკე სიუჟეტს მიუძღვნიან შავი ზღვის ჯაზფესტივალს, რომელსაც აჭარა დღეიდან 30 ივლისამდე მასპინძლობს. აჭარის შესახებ მომზადებული სიუჟეტები გადაცემებში „Metropolitan" და "Cult" გავა. ჟურნალისტები რეგიონს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ევრონიუსთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სტუმრობენ, რომლის შედეგადაც უკვე ერთი თვეა ტელეკომპანიის ეთერში აჭარის ახალი საიმიჯო ვიდეორგოლები ტრიალებს. ევრონიუსის გარდა რეგიონის ტურისტული პროდუქტების ამსახველი კლიპები BBC -ის ეთერით გადაიცემა. „მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი რეგიონის, ქალაქის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციები პოტენციურ ტურისტებს, ვიზიტორებს სწორედ მსგავსი ავტორიტეტული ტელეკომპანიების საშუალებით მივაწოდოთ. მსგავსი ვიდეორგოლებით ტურისტებს წინასწარ ვუქმნით ვიზუალურ და ემოციურ შთაბეჭდილებებს, რაც მნიშვნელოვანია აჭარის პოზიტიური იმიჯის ჩამოსაყალიბებლად და საბოლოო ჯამში რეგიონში ტურისტების მოსაზიდად. ჯამში, ორივე კომპანია 158 ქვეყანას ფარავს, რაც ნიშნავს რომ რეგიონის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტებსა და ტელერეკლამას მილიონობით ადამიანი ნახავს", - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. https://www.youtube.com/watch?v=k-hCbINIGZU&feature=youtu.be 