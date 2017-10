საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან საგადასახადო პოლიტიკა და სხვა რეფორმები განვიხილეთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => dimitri-qumsishvili [2] => reforma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175914 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => dimitri-qumsishvili [2] => reforma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175914 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 651 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => dimitri-qumsishvili [2] => reforma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => dimitri-qumsishvili [2] => reforma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175914) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (651,2140,10143) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175701 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-16 11:57:13 [post_date_gmt] => 2017-10-16 07:57:13 [post_content] => ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ საკრედიტო რეიტინგთან, რომლის შემდეგაც საქართველოს გაეხსნება შესაძლებლობები ქვეყანაში ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად, - ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. „ინსტიტუციონალური ინვესტორების მოსაზიდად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის საკრედიტო სუვერენული რეიტინგების ამაღლება. სწორედ ამ მიმართულებით გვქონდა ძალიან ინტენსიური დისკუსიები საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ საკრედიტო რეიტინგთან, რომლის შემდეგაც, საქართველოს გაეხსნება შესაძლებლობები ქვეყანაში ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად“, - განაცხადა ქუმსიშვილმა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების - FitchRatings-ის , Moody’s-სა და Standard & Poor’s-ის წარმომადგენლებთან შეხვედრების შემდეგ. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრა დიმიტრი ქუმსიშვილის აშშ-ში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შედგა. დიმიტრი ქუმსიშვილი: ახლოს ვართ იმ საკრედიტო რეიტინგთან, რომელიც ახალ ინვესტიციებს მოგვიტანს საქართველოს სტაბილური მაკროეკონომიკური მაჩვენებელებიდან გამომდინარე, კომპანიებმა „ჯეიპიმორგანმა" და „დოიჩე ბანკმა" გამოხატეს ინტერესი საქართველოს საფონდო ინსტრუმენტების განვითარების, ასევე, საზღვარგარეთ ლარში დენომინირებული ფასიანი ქაღალდების გამოშვების და ქვეყნის მიმართ დახმარების მიმართულებით, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა აშშ-ში, აღნიშნული ორი საფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, აღნიშნული ინტერესი, თავისთავად, ნიშნავს საერთაშორისო ინვესტორების ნდობას როგორც საქართველოს ეკონომიკის, ისე საქართველოს ეროვნული ვალუტის მიმართ. ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრები საქართველოს დელეგაციასთან აშშ-ის დედაქალაქ ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრების ფარგლებში გაიმართა.

დოიჩე ბანკი საქართველოთი დაინტერესდა აშშ-ში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა აშშ-ის კონგრესში შეხვედრები გამართა. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრების დროს განხილული იყო საქართველო-ამერიკის ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში, აგრეთვე ის დახმარება, რაც შეიძლება აშშ-ის ხელისუფლებამ, მათ შორის, კონგრესის ჩართულობით აღმოუჩინოს საქართველოს. შეხვედრებზე ამერიკული მხარის წარმომადგენლები გამოხატავდნენ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისა და გატარებული დემოკრატიული რეფორმებისადმი. პირველმა ვიცე-პრემიერმა დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა კონგრესის წევრებს საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, მათ შორის, მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის შესახებ. გარდა ამისა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა კონგრესის წარმომადგენლების ყურადღება გაამახვილა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ რეფორმებზე, რომლებმაც ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა უნდა დააჩქაროს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ისეთ საკითხებზე, რომელთა ორმხრივ ფორმატში გადაწყვეტა საქართველოს მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრაში დაეხმარება.

საქართველო-ამერიკის ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს დიმიტრი ქუმსიშვილი: ახლოს ვართ იმ საკრედიტო რეიტინგთან, რომელიც ახალ ინვესტიციებს მოგვიტანს