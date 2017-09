საფრანგეთის პრეზიდენტის ტელეფონის ნომერი ინტერნეტში გავრცელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni [1] => safrangetis-prezidentis-nomeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165010 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni [1] => safrangetis-prezidentis-nomeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165010 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15089 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni [1] => safrangetis-prezidentis-nomeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => emanuel-makroni [1] => safrangetis-prezidentis-nomeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165010) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15089,19330) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146375 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 11:00:07 [post_date_gmt] => 2017-07-15 07:00:07 [post_content] => საფრანგეთის სამხედრო ორკესტრმა, ბესტილიის დღის პარადზე ტრადიციას გადაუხვია და Daft Punk-ის მელოდიის საკუთარი ვერსია შეასრულა. ამ პერფორმანსს საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ესწრებოდნენ. მოულოდნელ ჰანგებს, ორი ქვეყნის პრეზიდენტი განსხვავებული ემოციით შეხვდა. სამხედრო ორკესტრის მიერ შესრულებული Daft Punk-ის ჰიტი და პრეზიდენტების რეაქციები (ვიდეო)

დონალდ ტრამპმა ბრიჯიტ მაკრონს სხეული შეუქო და აღნიშნა, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურება, კადრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ტელეკომპანიები ავრცელებენ. მუზეუმის მონახულების შემდეგ აშშ-სა და საფრანგეთის პრეზიდენტები მეუღლეებს დაემშვიდობნენ. „არაჩვეულებრივ ფიზიკურ ფორმაში ხართ," - უთხრა ტრამპმა ბრიჯიტ მაკრონს დამშვიდობებისას, - „ძალიან ლამაზი ხართ!" კომპლიმენტმა მსოფლიო მედიაში და სოციალურ ქსელებში დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი გამოიწვია, სოციალური ქსელების მომხმარებლები აშშ-ს პრეზიდენტს საქციელს უწუნებენ და ამბობენ, რომ კომპლიმენტი ზედმეტად უხეში და უადგილო იყო. ტრამპები პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით იმყოფებიან, ქვეყანაში დღეს ეროვნული დღესასწაული, ბასტილიის დღე აღინიშნება. ტრამპს ბრიჯიტ მაკრონის სხეულის ფორმები მოსწონს-პრეზიდენტის კომპლიმენტმა აჟიოტაჟი გამოიწვია

საფრანგეთის პრეზიდენტს პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა ეყოლება. გუშინ საფრანგეთში პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური გაიმართა და უკვე ცნობილია, ვინ რამდენ ადგილს დაიკავებს 577 ადგილიან პარლამენტში. საფრანგეთის შს სამინისტროს მონაცემებით, გუშინ გამართული არჩევნების მეორე ტურის შედეგად ემანუელ მაკრონის პოლიტიკური მოძრაობის კანდიდატებმა 308 მანდატი მიიღეს, ხოლო მისმა მოკავშირეებმა, იუსტიციის მინისტრის, ფრანსუა ბაირუს ცენტრისტულმა პარტიამ „დემოკრატიული მოძრაობა" კი - 42 მანდატი, რაც ჯამში პარლამენტში 350 მანდატს აძლევთ. მეორე ადგილზე „რესპუბლიკელები" და მათთან ალიანსში მყოფი „დემოკრატებისა და დამოუკიდებლების კავშირი" გავიდა. მათ პარლამენტში 130 ადგილი ექნებათ. მარინ ლე პენის „ეროვნულმა ფრონტმა" კი მომავალი მოწვევის პარლამენტში 8 მანდატი მოიპოვა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ „ეროვნული ფრონტის" ლიდერი, მარინ ლე პენი, პირველად იქნა არჩეული საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის დეპუტატად. მაკრონს პარლამენტში უმრავლესობა ეყოლება სამხედრო ორკესტრის მიერ შესრულებული Daft Punk-ის ჰიტი და პრეზიდენტების რეაქციები (ვიდეო)