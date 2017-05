საფრანგეთმა განსაკუთრებულად გამხდარი მოდელები აკრძალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anoreqsia [1] => modeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anoreqsia [1] => modeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 568 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anoreqsia [1] => modeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anoreqsia [1] => modeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (568,5205) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 93517 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-06 23:18:24 [post_date_gmt] => 2016-12-06 19:18:24 [post_content] => ყოფილ მომღერალსა და ამჟამად დიზაინერს, ვიქტორია ბექჰემს ანორექსიის პროპაგანდაში ადანაშაულებენ. მისის ბექჰემის მიმართ ასეთი შინაარსის ბრალდება მას შემდეგ გაისმა, რაც მან „ინსტაგრამზე“ ნახევრად შიშველი მოდელის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელიც კრიტიკოსებმა ზემდეტად გამხდრად მიიჩნიეს. გამომწერებმა ვიქტორიას მიუთითეს, რომ ის თავს არიდებს ამ საკითხს, თუმცა მითითებულ ფოტოზე საკმაოდ დიდი პრობლემა ჩანს და რომ მის შემოქმედებით მიმართულებას შესაძლოა მალე ადამიანის სიცოცხლეც კი შეეწიროს, მით უმეტეს, რომ მოდელებს, რომლებიც თვეობით ნაშიმშილებ ადამიანებს გვანან, ბევრი მოზარდი ბაძავს. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის ზაფხულში ვიქტორია უკვე გააკრიტიკეს ამავე მიზეზით. მაშინ დიზაინერმა განაცხადა, რომ „გამხდარი ავადმყოფს არ ნიშნავს“. ამჯერად კი მას კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ირინა შეიკი ორსულად არის, ცნობილმა რუსმა მოდელმა სოციალურ ქსელში განათავსა ფოტო,სადაც აშკარად ჩანს მომრგვალებული მუცელი. სურათი ლონდონშია გადაღებული. „ინსტაგრამზე" შეიკის მიმდევრები ფოტომ აღაფრთოვანა და კომენტარებში ყველა მათგანი ამტკიცებს, რომ მოდელი ორსულად არის. თუ ირინა შეიკი ნამდვილად ორსულად არის, ეს მისთვის პირველი ბავშვი იქნება. 17 წლის მოდელი ლილი-როუზ დეპი ყოველთვის ძალიან გამხდარი იყო. ჯონი დეპისა და ვანესა პარადის ქალიშვილის კარიერა, ბოლო პერიოდში, სულ უფრო წარმატებული ხდება. მოდელმა ჟურნალ „ელეს" გარეკანისთვის იპოზიორა და გამოცემას ინტერვიუც მისცა. დეპმა განაცხადა, რომ მისი სიგამხდრე ბუნებრივი არ არის. „როდესაც ჩემზე ამბობენ, რომ ანორექსია მაქვს, ძალიან მაბრაზებს. ძალიან დიდი ძალა დამჭირდა იმისთვის, რომ დაავადებაზე გამემარჯვა. როდესაც ანორექსია დამეწყო, პატარა ვიყავი, მიჭირდა ბრძოლა. ყველას ესმის ჩემი, ვისაც ოდესმე მაინც გამოუცდია, რა საშინელებაა ეს და როგორი ძნელია, ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდე. მთელი ჩემი გააზრებული ცხოვრების მანძილზე ვებრძვი ანორექსიას და საკუთარი შედეგებით ვამაყობ." 