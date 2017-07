საფრანგეთში დიზელზე და ბენზინზე მომუშავე ავტომანქანები აიკრძალება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => eleqtromobili [2] => gamonabolqvi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144269 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => eleqtromobili [2] => gamonabolqvi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144269 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => eleqtromobili [2] => gamonabolqvi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => eleqtromobili [2] => gamonabolqvi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144269) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1927,7926,1035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144229 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-06 20:24:33 [post_date_gmt] => 2017-07-06 16:24:33 [post_content] => საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 1-ელ ნოემბრამდე გაახანგრძლივეს. უცხოური მედიის ცნობით, დადგენილებას მხარი საფრანგეთის სენატმა და ეროვნულმა ასამბლეამ დაუჭირა. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა 2015 წლის ნოემბრის ტერაქტის შემდეგ მოქმედებს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, საგანგებო მდგომარეობა შემოდგომით გაუქმდება. საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 1-ელ ნოემბრამდე გაახანგრძლივეს როდესაც ახალი საცხოვრებელი კორპუსები აშენდება, 5 საცხოვრებელ ბინაზე ავტოფარეხებში შეიძლება იყოს ერთი ელექტრომობილის დამტენი, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია, ენერგოეფექტურობა სამშენებლო მიმართულებით. „ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ გიორგი გახარიასთან, რომ სავალდებულო იყოს მომავალი წლების განმავლობაში მშენებლობების დროს ენერგოეფექტური მასალების გამოყენება და ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი - როდესაც ახალი საცხოვრებელი კორპუსები შენდება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ჩვენ ამას შევძლებთ და დიდი ალბათობით, გამოგვივა, რომ 5 საცხოვრებელ ბინაზე მოდიოდეს ერთი ელექტრომობილის დამტენი ავტოფარეხებში", -აღნიშნა კალაძემ. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძე საზოგადოების წინაშე ენერგეტიკის მინისტრის ამპლუაში ბოლოჯერ წარსდგა. მან 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარადგინა.

დეველოპერებს, შესაძლოა, ელექტროდამტენის დამონტაჟების ვალდებულება დაეკისროთ ევროპაში იარაღის მთავარი გამყიდველი საფრანგეთია. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ფრანსუა ოლანდის მმართველობის პერიოდში საომარი ტექნიკის ექსპორტი 45%-ით გაიზარდა და თუკი ყველაფერი ასე გაგრძელდა მომავალ წელს საფრანგეთი რუსეთსაც კი გადაუსწრებს. გამოცემა „challenges"-ის ცნობით, ეს ოფიციალური მონაცემებითაც მტკიცდება. მაგალითად, თუკი იარაღის გაყიდვით შემოსული თანხა 2012 წელს მხოლოდ 4,8 მილიარდი იყო, ამ მაჩვენებელმა 2016 წლისთვის 20 მილიარდს მიაღწია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ იარაღის იმპორტი მხოლოდ 10%-ით გაიზარდა, ანუ საფრანგეთი იმაზე 5-ჯერ მეტ იარაღს ყიდის, ვიდრე ყიდულობს. რაც შეეხება საფრნაგეთის მთავარ კლიენტებს, ამ სიაში აზიური და აფრიკული ქვეყნები ლიდერობენ.

საფრანგეთი იარაღის მთავარი გამყიდველია საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 1-ელ ნოემბრამდე გაახანგრძლივეს