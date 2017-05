საფრანგეთში ხელისუფლების გადაცემის ცერემონია გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ceremonia [1] => emanuel-makroni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130515 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ceremonia [1] => emanuel-makroni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130515 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3359 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ceremonia [1] => emanuel-makroni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ceremonia [1] => emanuel-makroni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130515) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3359,15089) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130216 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-12 11:38:07 [post_date_gmt] => 2017-05-12 07:38:07 [post_content] => საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, საფრანგეთმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაიწყო მზადება. არჩევნებში თავისი კანდიდატები წარადგინა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმაც. პრეზიდენტის პარტიამ არჩევნების წინ სახელიც შეიცვალა, წარდგენილი კანდიდატების უმრავლესობა სამოქალაქო საზოგადოებიდანაა. საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები 11 და 18 ივნისს გაიმართება. საფრანგეთის დეპუტატობის კანდიდატებმა, პრეზიდენტის მსგავსად, კენჭისყრაში ორი ტური უნდა გაიარონ. საფრანგეთში მთავრობა გადადგა

საფრანგეთის მთავრობა გადადგა. ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პრემიერმინისტრის გადაწყვეტილება დააკმაყოფილა. ინფორმაციას ამის შესახებ Reuters ავრცელებს. მთავრობის გადადგომა საფრანგეთში, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი ფორმალობაა. ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, პრემიერმინისტრს წერილი მიწერა, სადაც აღნიშნა, რომ მთავრობის მეთაურის პოსტი, მას გადააბარა. საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 მაისს გაიმართა, რომელშიც ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა გაიმარჯვა. საფრანგეთის პირველი ლედი – 7 შვილიშვილის ბებია, რომელსაც ძვირადღირებული ბრენდები იზიდავს

ემანუელ მაკრონეს მეუღლე თავის ასაკთან შედარებით საოცრად ახალგაზრდულად გამოიყურება. საფრანგეთის ახალი პირველი ლედის გარეგნობაზე სრულიად მსოფლიო საუბრობს. ბრიჯიტ ტრონიე 64 წლისაა და უკვე 7 შვილიშვილიც ყავს, თუმცა სტანდარტული ბებიის გარეგნობა ნამდვილად არ აქვს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ყოფილი მასწავლებელი ახალგაზრდობის შენარჩუნებას სპორტული ფიგურით, სწორი ვარცხნილობითა და ბოტოქსით ახერხებს. გარდა ამისა, ქალბატონ ტრონიეს საკმაოდ თანამედროვე სტილიც აქვს და მისი ჩაცმულობა 64 წლის მანდილოსნის ჩაცმულობას ნამდვილად არ გავს. აღსანიშნავია, რომ პირველ ლედის ძალიან კარგი გემოვნება აქვს და მისი საყვარელი ბრენდები Louis Vuitton და Cristian Dior-ია. საფრანგეთი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს

საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, საფრანგეთმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაიწყო მზადება. არჩევნებში თავისი კანდიდატები წარადგინა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმაც. პრეზიდენტის პარტიამ არჩევნების წინ სახელიც შეიცვალა, წარდგენილი კანდიდატების უმრავლესობა სამოქალაქო საზოგადოებიდანაა. საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები 11 და 18 ივნისს გაიმართება. საფრანგეთის დეპუტატობის კანდიდატებმა, პრეზიდენტის მსგავსად, კენჭისყრაში ორი ტური უნდა გაიარონ. საფრანგეთი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს