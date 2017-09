საფრანგეთში, ნიცასთან ახლოს, ქართული რთველი გაიმართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rtveli [1] => safrangeti [2] => soflis-meurneobis-saministro [3] => nica ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163272 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rtveli [1] => safrangeti [2] => soflis-meurneobis-saministro [3] => nica ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163272 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 933 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rtveli [1] => safrangeti [2] => soflis-meurneobis-saministro [3] => nica ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rtveli [1] => safrangeti [2] => soflis-meurneobis-saministro [3] => nica ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163272) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2891,933,1035,1475) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162690 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 13:36:23 [post_date_gmt] => 2017-09-12 09:36:23 [post_content] => კახეთის რეგიონში არსებული ღვინის კომპანიები მზად არიან მოსახლეობისგან შეუფერხებლად მიიღონ და გადაამუშაონ სეტყვისგან დაზიანებული ყურძენი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის, რთველი-2017-ის საკოორდინაციო შტაბის უფროსის, გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, რთველის პროცესი გრძელდება შეუფერხებლად. „სეტყვამ კახეთის რეგიონში მნიშვნელოვნად დააზიანა სხვადასხვა სოფლის ვენახები. როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორის ღვინის საწარმოები მზად არის მევენახეებისგან მიიღონ და გადაამუშაონ სეტყვისგან დაზიანებული ყურძენი. რთველის პროცესი გრძელდება შეუფერხებლად და მთლიანობაში 77 ღვინის საწარმო უკვე ჩართულია ყურძნის გადამუშავების პროცესში“, - აღნიშნა გიორგი სამანიშვილმა. სამინისტროს ინფორმაციით, 11 სექტემბერს, საღამოს მოსულმა სეტყვამ სხვადასხვა ხარისხით დააზიანა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლები კურდღელაური, კონდოლი, ნასამხრალი, შალაური, ყვარელში - მთისძირი, ლაგოდეხში სოფლები არეშფერონი, ვარდისუბანი, ბაისუბანი, ცოდნისკარი, გიორგეთი, ასევე ქალაქ ახმეტის კუთვნილი ვენახები. 12 სექტემბრის 11:00 საათის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 21,7 ათასი ტონა ყურძენი. მევენახეებმა ყურძნის რეალიზაციის შედეგად, შემოსავლების სახით უკვე 21,7 მლნ ლარი მიიღეს. კომპანიები მზად არიან, სეტყვისგან დაზიანებული ყურძენი ჩაიბარონ

პარიზის გარეუბანში ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს, სადაც ერთ-ერთ სახლში ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. დაკავებულია ორი მამაკაცი. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ პარიზის სამხრეთ ნაწილში, ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში ჩატარებული ჩხრეკის ოპერაციის დროს, ასაფეთქებელი მოწყობილობა და ბომბის დასამზადებლად საჭირო კომპონენტები აღმოაჩინა. გამოძიებას პროკურატურის ანტიტერორისტული ქვედანაყოფი ატარებს. ანტიტერორისტული ოპერაცია პარიზში - დაკავებულია 2 ადამიანი

რთველი წარმატებით მიმდინარეობს, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, წელს ღვინის ინდუსტრიაში რეკორდულად მაღალი გაყიდვებია. "რეკორდულად მაღალია კერძო სექტორის მხრიდან ყურძნის შეძენაზე დაინტერესება. ამას წინ უძღვის ისიც, რომ გვალვიანი და რთული პირობების მიუხედავად, ჩვენ გვაქვს კარგი და დიდი რაოდენობის მოსავალი. თუმცა, არის ადგილები, სადაც გვალვისგან დაზიანებულია მოსავალი. რთველი ძალიან წარმატებით ტარდება და ასეც იქნება. საფერავის ფასები არის უპრეცედენტოდ მაღალი, რქაწითელი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის და სახელმწიფოს აქვს სპეციალური ღონისძიებები, რომ ეს ყურძენიც არ დარჩეს ჩაუბარებელი. ასე რომ, რთველი წარმატებით ჩატარდება", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. დავითაშვილი: საფერავის ფასები არის უპრეცედენტოდ მაღალი 