საფრანგეთში საქართველოს ელჩი გაძარცვეს

საქართველოს რკინგიზა საფრანგეთის რკინიგზის ექსპერტებს მასპინძლობს. 3 აგვისტოს 10:00 საათზე, მხარეები შეხვედრას გამართავენ. ფრანგი და ქართველი რკინიგზელები ევროკავშირის 34-ე ევრო-დირექტივას განიხილავენ, რომელიც რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას ეხება. ცნობისთვის, შეხვედრა საქართველოს რკინგიზაში, თამარ მეფის #15-ში გაიმართება. ფრანგი ექსპერტები საქართველოს რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას განიხილავენ
2017-08-02 ბრექსიტი საფრანგეთში: ქვეყანაში სამუშაო ადგილი ჩნდება
2017-07-18
ბრექსიტი საფრანგეთში დამატებით 20 000 სამუშაო ადგილს შექმნის. როგორც ჩანს, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა ყველა ქვეყნისთვის საზიანო არ იქნება და სასიამოვნო გამონაკლისებიც არსებობს. მათ შორისაა საფრანგეთი და როგორც ფინანსური სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, უახლოეს ორ წელიწადში ქვეყანაში უამრავი სამუშაო ადგილი გაჩნდება. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ ლონდონის ფინანსური ცენტრიდან აქტივების ნაწილი სწორედ საფრანგეთში გადმოინაცვლებს. ეკონომიკის სამინისტრო კი მთელ რიგ აქტივობებს გეგმავს, რათა საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის მიმართ დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზარდოს. სამხედრო ორკესტრის მიერ შესრულებული Daft Punk-ის ჰიტი და პრეზიდენტების რეაქციები (ვიდეო)
2017-07-15
საფრანგეთის სამხედრო ორკესტრმა, ბესტილიის დღის პარადზე ტრადიციას გადაუხვია და Daft Punk-ის მელოდიის საკუთარი ვერსია შეასრულა. ამ პერფორმანსს საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ესწრებოდნენ. მოულოდნელ ჰანგებს, ორი ქვეყნის პრეზიდენტი განსხვავებული ემოციით შეხვდა. ფრანგი ექსპერტები საქართველოს რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას განიხილავენ
2017-08-02