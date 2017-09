საფრანგეთში, სავარაუდოდ, შიშველი მონა „ლიზას” ესკიზი აღმოაჩინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mona-liza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169572 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mona-liza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169572 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5411 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mona-liza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mona-liza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169572) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5411) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 44838 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-18 11:20:44 [post_date_gmt] => 2016-04-18 07:20:44 [post_content] => იტალიაში, ტოსკანაში 11 მილიონ დოლარად იყიდება ვილა, რომლის მფლობელიც, სავარაუდოდ, ლეონარდო და ვინჩისთვის პოზირებდა. ოდესღაც სახლი აბრეშუმით მოვაჭრის, ფრანჩესკო დელ ჯოკონდას ოჯახს ეკუთვნოდა. და ვინჩის „მონა ლიზა“, დიდი ალბათობით, სწორედ ფრანჩესკოს ცოლი, ლიზა გერარდინია. მხატვარმა შედევრი დაახლოებით 1503 – 1506 წლებში შექმნა, სწორედ ამ პერიოდში ტოსკანაში მდებარე ვილის მფლობელები ჯოკონდები იყვნენ. [post_title] => მონა ლიზას სახლი იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mona-lizas-sakhli-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-18 11:20:46 [post_modified_gmt] => 2016-04-18 07:20:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=44838 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 44838 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-18 11:20:44 [post_date_gmt] => 2016-04-18 07:20:44 [post_content] => იტალიაში, ტოსკანაში 11 მილიონ დოლარად იყიდება ვილა, რომლის მფლობელიც, სავარაუდოდ, ლეონარდო და ვინჩისთვის პოზირებდა. ოდესღაც სახლი აბრეშუმით მოვაჭრის, ფრანჩესკო დელ ჯოკონდას ოჯახს ეკუთვნოდა. და ვინჩის „მონა ლიზა“, დიდი ალბათობით, სწორედ ფრანჩესკოს ცოლი, ლიზა გერარდინია. მხატვარმა შედევრი დაახლოებით 1503 – 1506 წლებში შექმნა, სწორედ ამ პერიოდში ტოსკანაში მდებარე ვილის მფლობელები ჯოკონდები იყვნენ. [post_title] => მონა ლიზას სახლი იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mona-lizas-sakhli-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-18 11:20:46 [post_modified_gmt] => 2016-04-18 07:20:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=44838 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 948fc8c4bd37bbe0ca986f9dd37997ec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )