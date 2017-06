საგამოძიებო სამსახურს ახალი უფროსი ჰყავს – ქუმსიშვილმა ლევან გამყრელიძე წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [1] => dimitri-qumsishvili [2] => levan-gamyrelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137285 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [1] => dimitri-qumsishvili [2] => levan-gamyrelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137285 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1785 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [1] => dimitri-qumsishvili [2] => levan-gamyrelidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [1] => dimitri-qumsishvili [2] => levan-gamyrelidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137285) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2140,1785,16384) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137305 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-08 18:26:53 [post_date_gmt] => 2017-06-08 14:26:53 [post_content] => მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა, - ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ახალმა უფროსმა ლევან გამყრელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. გამყრელიძის თქმით, მისთვის აღნიშნული სამსახურის ხელმძღვანელობა საპასუხიმგებლოა. მან ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. "საგამოძიებო სამსახური ჩემთვის ნაცნობი და მშობლიურია, რადგან იქ გატარებული მაქვს 11 წელი. კარგად ვიცი რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას მისი განვითარებისთვის, მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა და როგორ უნდა გახდეს უფრო ეფექტური უწყების საქმიანობა”, - განაცხადა გამყრელიძემ. ლევან გამყრელიძე ამ დრომდე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. [post_title] => ლევან გამყრელიძე: "მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhurs-akhali-ufrosi-yavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 18:32:09 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 14:32:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137305 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136197 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-03 23:31:19 [post_date_gmt] => 2017-06-03 19:31:19 [post_content] => ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური რამდენიმე მაღალჩინოსანმა დატოვა, მათ შორის - ხელმძღვანელმა, გიორგი ბადაშვილმა, ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი გრძელიშვილმა განაცხადა, რომ ბადაშვილი და მისი მოადგილეები ამ დროისთვის თავიანთ სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებენ, თუმცა ბადაშვილის სხვა თანამდებობაზე გადასვლის საკითხი განიხილება. გრძელიშვილის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში საკადრო ცვლილებების შესახებ განცხადება ორშაბათს გააკეთებენ. მედიასთან საკითხის კომენტირებისას ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჩინეთში ჯერ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათის დოკუმენტი გაფორმდა, რომლითაც ინვესტორებმა აიღეს ვალდებულება შექმნან $300 მილიონის საწესდებო კაპიტალის ბანკი, მომავალში კი, კაპიტალი 1 მილიარდამდე გაზარდონ. ქუმსიშილი ამბობს, რომ ეროვნულ ბანკთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და ურთიერთობა მიმდინარეობს, მოუხედავად იმისა, რომ გასულ კვირას, სებ-ის პრეზიდენტმა მხოლოდ ადრეული კონსულტაციები დაადასტურა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციითვე, ქართულმა მხარემ ჩინეთის ვიცე პრემიერისგანაც მიიღო ამ ბანკის დაფუძნებაზე მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მლრდ. აშშ დოლარი, ხოლო შევსებული კაპიტალი - 300 მლნ აშშ დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია „CEFC China Energy Company Limited“-ი და კომპანია „Eurasian Invest LLC”. [post_title] => ჩინური ბანკი საქართველოში 100%-ით კომერციული იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chinuri-banki-saqartveloshi-100-it-komerciuli-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 15:51:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 11:51:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137305 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-08 18:26:53 [post_date_gmt] => 2017-06-08 14:26:53 [post_content] => მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა, - ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ახალმა უფროსმა ლევან გამყრელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. გამყრელიძის თქმით, მისთვის აღნიშნული სამსახურის ხელმძღვანელობა საპასუხიმგებლოა. მან ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. "საგამოძიებო სამსახური ჩემთვის ნაცნობი და მშობლიურია, რადგან იქ გატარებული მაქვს 11 წელი. კარგად ვიცი რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას მისი განვითარებისთვის, მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა და როგორ უნდა გახდეს უფრო ეფექტური უწყების საქმიანობა”, - განაცხადა გამყრელიძემ. ლევან გამყრელიძე ამ დრომდე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. [post_title] => ლევან გამყრელიძე: "მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhurs-akhali-ufrosi-yavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 18:32:09 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 14:32:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137305 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 203 [max_num_pages] => 68 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1c6241cf4f4cbe2cbb4228f66de1dfd8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )