საგანგებო მდგომარეობა კალიფორნიის შტატში – ცეცხლი საცხოვრებელ სახლებს უახლოვდება

"ჰოლბორნის" სადგურში მსგავსი შემთხვევა ივნისის შუა რიცხვებშიც მოხდა. მანამდე, ლონდონის ხიდზე ტერორისტული თავდასხმის გამო, მეტროს სადგური, ორი დღის განმავლობაში არ მუშაობდა. Some happenings a going on with my train this morning #holborn #tube #centralline pic.twitter.com/pXX69g5otD — Abby (@abersentia) 15 августа 2017 г. "ბიბისის" ინფორმაციით, პოლიციის 42 წლის ოფიცერი ნოელ გრანტი სანტა-მონიკას პოლიციის განყოფილებაში მუშაობს, ის შვებულების გასატარებლად მიემგზავრებოდა და თან პირადი და არა სამსახურებრივი იარაღი მიჰქონდა. როდესაც პოლიციელი ტაივანში ჩაფრინდა, მხოლოდ მაშინ გაახსენდა, რომ პისტოლეტი გამგზავრებისას ჩანთიდან არ ამოუღია. ქალმა მომხდარის შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას აცნობა. გრანტს სთხოვეს, არ დაეტოვებინა ქვეყანა, სანამ სიტუაციაში გაერკვეოდნენ. აშშ-ს ხელისუფლებამ აღიარა, რომ ლოს-ანჯელესში ხელბარგი მკაცრად არ შემოწმდა და ამიტომ თვითმფრინავის ბორტზე მგზავრი ცეცხლსასროლი იარაღით აუშვეს. 