საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ვენესუელეში მიმდინარე პროცესებს

ჩვენ რუსულ პროვოკაციებს არ უნდა ავყვეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ უნდა დავნებდეთ, - ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომელიც გამოეხმაურა სოფელ ყარაფილასთან საოკუპაციო ძალების მიერ თხრილის გავლების მორიგ ფაქტს. ჯანელიძე ე.წ. საზღვართან თხრილის გავლების ფაქტს "პროვოკაციას" უწოდებს. "ჩვენ ამ ფაქტს ძალიან მკაცრს შეფასებას ვაძლევთ. პარტნიორებთან ერთად ვმუშაობთ, რომ ეს პროცესი, პროვოკაციული ქმედებები შეჩერდეს. პირველ რიგში, ეს არის პროვოკაცია. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად მოვახერხოთ პროვოკაციული ქმედებების შეჩება. ეს არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ აქტიურად განვახორციელებთ მომდევნო წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ქმედებები უმკაცრესად არის შეფასებული და დაგმობილი", - განაცხადა მან. [post_title] => მიხეილ ჯანელიძე: "ჩვენ რუსულ პროვოკაციებს არ უნდა ავყვეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ უნდა დავნებდეთ"
[post_date] => 2017-07-21 19:21:06 ვენესუელის ეროვნულ ასამბლეაში, რომელშიც ოპოზიციური ფლანგი მუშაობს, მთავრობის მხარდამჭერები შეიჭრნენ. არეულობის შედეგად დაშავდა რამდენიმე დეპუტატი და ჟურნალისტი.

BBC-ის ცნობით, შენობის აღებას წინ უძღოდა ჩხუბი და პიროტექნიკის აფეთქება. დღეს ვენესულეაში ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავდნენ. მოვლენები კი პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს გამოსვლის პარალელურად განვითარდა, რომელიც დედაქალაქში, სამხედრო აღლუმს ესწრებოდა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში, ვენესუელაში შეტაკებების დროს 90 ადამიანი დაიღუპა. ოპონენტები მთავრობას მოუწოდებენ ქვეყნის ფინანსური პრობლემების გადაწყვეტაზე იზრუნონ. არეულობის დაწყებაში ოპოზიცია და მთავრობა ერთმანეთს ადანაშაულებს. https://www.youtube.com/watch?v=Fj7cPLhGfhw [post_title] => ვენესუელას ეროვნული ასამბლეა შტურმით აიღეს (ვიდეო)
[post_date] => 2017-07-05 23:32:19

ამერიკელი სამართალდამცველების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, დაკავებულები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც წარდგენილი აქვთ ბრალი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში როგორიცაა, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ რეკეტი, გამოძალვა, თაღლითობა, ძარცვა და სხვა, - ამის შესახებ ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალურმა კონსულმა დიანა ჟღენტმა განაცხადა. დიანა ჟღენტის განცხადებით, საკონსულო აქტიურ კონტაქტშია ამერიკელ სამართალდამცველებთან და ელოდებიან გამოძიების მიმდინარეობის დასრულებას. „ამერიკის ფედერალური ბიუროს განცხადებით, მათ დააკავეს კრიმინალური ჯგუფის წევრები, რომლებსაც ბრალი ედებათ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში. გუშინ, 7 ივნისს, ნიუ-იორკის სამხრეთის ოფისის პროკურატურის მიერ გაკეთდა განცხადება, სადაც დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია, დაკავებულებისა და მათ მიმართ წაყენებული ბრალდებების შესახებ. გენერალური საკონსულო კომპეტენციის ფარგლებში, აქტიურ კონტაქტშია სამართალდამცველ ორგანოებთან. სასამართლოს მიერ დამნაშავედ ცნობამდე დაკავებული პირები ითვლებიან უდანაშაულოდ და ველოდებით გამოძიების დასრულებას. გამოძიება აქტიურ ფაზაშია", - განაცხადა დიანა ჟღენტმა. ნიუ-იორკში 15 ქართველი დააკავეს, რომელსაც ბრალი რუსული კრიმინალური სინდიკატის წევრობაში ედება. მათ შორისაა ორი ქართველი სპორტსმენი - ავთანდილ ხურციძე და ლევან მაყაშვილი. აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებული ქართველების სია ასე გამოიყურება: რაჟდენ შულაია, ზურაბ ჯანაშვილი, აკაკი უბილავა, ჰამლეტ უგლავა, მამუკა ჩაგანავა, მიხეილ თორაძე, ავთანდილ კანადაშვილი, ნაზო გაფრინდაშვილი, ზურაბ ბუზიაშვილი, გიორგი ლომიშვილი, დიეგო გაბისონია, ლევან მაყაშვილი, ავთანდილ ხურციძე, ერეკლე კერესელიძე, ნიკოლოზ ჯიქია. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => აშშ-ში დაკავებულ ქართველებს, ბრალი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ედებათ
[post_date] => 2017-06-08 18:51:05 ჩვენ რუსულ პროვოკაციებს არ უნდა ავყვეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ უნდა დავნებდეთ, - ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომელიც გამოეხმაურა სოფელ ყარაფილასთან საოკუპაციო ძალების მიერ თხრილის გავლების მორიგ ფაქტს. ჯანელიძე ე.წ. საზღვართან თხრილის გავლების ფაქტს "პროვოკაციას" უწოდებს. "ჩვენ ამ ფაქტს ძალიან მკაცრს შეფასებას ვაძლევთ. პარტნიორებთან ერთად ვმუშაობთ, რომ ეს პროცესი, პროვოკაციული ქმედებები შეჩერდეს. პირველ რიგში, ეს არის პროვოკაცია. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად მოვახერხოთ პროვოკაციული ქმედებების შეჩება. ეს არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ აქტიურად განვახორციელებთ მომდევნო წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ქმედებები უმკაცრესად არის შეფასებული და დაგმობილი", - განაცხადა მან.