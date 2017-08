საგარეო საქმეთა სამინისტრო სტამბოლის ციხეში მოშიმშილე პატიმრებზე განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cikhe [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => stamboli [3] => patimrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151548 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cikhe [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => stamboli [3] => patimrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151548 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 549 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cikhe [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => stamboli [3] => patimrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cikhe [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => stamboli [3] => patimrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151548) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (549,15633,2471,4893) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151559 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-05 16:16:07 [post_date_gmt] => 2017-08-05 12:16:07 [post_content] => საქართველოს საპატრიარქო ყველანაირად შეუწყობს ხელს, რომ თურქეთის ციხეში მოშიმშილე ქართველი პატიმრები სასულიერო პირმა მოინახულოს, თუ კი ამის პრაქტიკული და იურიდიული შესაძლებლობა იქნება. დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით, თურქულ ციხეში ქართველი პატიმრების შიმშილობის ფაქტის შესახებ ინტერნეტით შეიტყო, თუმცა მისთვის უცნობი იყო, თუ ისინი ქართველ სასულიერო პირთან შეხვედრას ითხოვდნენ. „ინტერნეტით შევიტყვე, რომ ქართველი პატიმრები შიმშილობდნენ. სასულიერო პირთან შეხვედრას თუ ითხოვდნენ, ეს არ ვიცოდი. არ ვიცი, რაზე არიან დაკავებულები, ესეც საინტერესოა“, - განაცხადა მამა მიქაელმა. დეკანოზის თქმით, როგორც მისთვის არის ცნობილი, საქართველოს სასჯელაღსრულების სამინისტრომ თურქეთის შესაბამის სტრუქტურასთან გარკვეული ურთიერთობები ამ კუთხით დაამყარა. დეტალები კი მამა მიქაელისთვის უცნობია. „პატიმრების მონახულების პრობლემა არ იქნება, თუ ამის პრაქტიკული და იურიდიული შესაძლებლობა იქნება. თუ თურქული მხარე და საქართველოს ხელისუფლება შეთანხმდება, რომ შესაძლებელი იქნება სასულიერო პირის მივლინება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად ხელს შევუწყობთ ქართველებს, რომ ისინი სასულიერო პირმა მოინახულოს,“ - განაცხადა მამა მიქაელმა. საქართველოს საპატრიარქო ყველანაირად შეუწყობს ხელს, რომ თურქეთის ციხეში მოშიმშილე ქართველი პატიმრები სასულიერო პირმა მოინახულოს, თუ კი ამის პრაქტიკული და იურიდიული შესაძლებლობა იქნება. დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით, თურქულ ციხეში ქართველი პატიმრების შიმშილობის ფაქტის შესახებ ინტერნეტით შეიტყო, თუმცა მისთვის უცნობი იყო, თუ ისინი ქართველ სასულიერო პირთან შეხვედრას ითხოვდნენ. „ინტერნეტით შევიტყვე, რომ ქართველი პატიმრები შიმშილობდნენ. სასულიერო პირთან შეხვედრას თუ ითხოვდნენ, ეს არ ვიცოდი. არ ვიცი, რაზე არიან დაკავებულები, ესეც საინტერესოა", - განაცხადა მამა მიქაელმა. დეკანოზის თქმით, როგორც მისთვის არის ცნობილი, საქართველოს სასჯელაღსრულების სამინისტრომ თურქეთის შესაბამის სტრუქტურასთან გარკვეული ურთიერთობები ამ კუთხით დაამყარა. დეტალები კი მამა მიქაელისთვის უცნობია. „პატიმრების მონახულების პრობლემა არ იქნება, თუ ამის პრაქტიკული და იურიდიული შესაძლებლობა იქნება. თუ თურქული მხარე და საქართველოს ხელისუფლება შეთანხმდება, რომ შესაძლებელი იქნება სასულიერო პირის მივლინება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად ხელს შევუწყობთ ქართველებს, რომ ისინი სასულიერო პირმა მოინახულოს," - განაცხადა მამა მიქაელმა.

პატიმრების მონახულების პრობლემა არ იქნება: საპატრიარქო მზადაა თურქეთში სასულიერო პირი მიავლინოს

1 სექტემბრიდან გერმანიის ორ მიწაზე - ბავარიასა და ბადენ-ვიურტემბერგში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს კონსული მოემსახურება. კონსულად ზაქარია მეგრელიშვილი დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ საკონსულო წარმომადგენელი ქალაქ მიუნხენში, საქართველოს საპატიო კონსულის ხელმძღვანელობით მოქმედ საკონსულო დაწესებულებაში განთავსდება და ბავარიასა და ბადენ-ვიურტემბერგში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს გაუწევს საკონსულო მომსახურებას. "აღნიშნული გადაწყვეტილება საგარეო უწყებამ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ამ რეგიონებში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე მიიღო," - აცხადებენ სამინისტროში. ახლად დანიშნული კონსული, ზაქარია მეგრელიშვილი, საქართველოს ელჩმა, ლადო ჭანტურიამ, პირადად გააცნო საქართველოს საპატიო კონსულს, კლაუს ჰიპსა და მიუნხენში ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარეს, ლერი დათაშვილს. მიუნხენში საქართველოს საკონსულო წარმომადგენელი ეყოლება

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყურადღებით ადევნებს თვალს ვენესუელაში მიმდინარე პროცესებს და შეშფოთებას გამოხატავს ვენესუელელი ხალხის უფლებებისა და არჩევანის თავისუფლების ხელყოფის არაერთ ფაქტთან დაკავშირებით, - ამის შესახებ ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. „მიმდინარე წლის 30 ივლისის ეროვნული დამფუძნებელი ასამბლეის არჩევნებს კრიტიკული შეფასება მოჰყვა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. საქართველო იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაცრ შეფასებებს ვენესუელაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და გმობს იმ ძალადობრივ ქმედებებს, რასაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ 30 ივლისის ე.წ. არჩევნების შედეგად იგეგმება ვენესუელის მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეული ეროვნული ასამბლეის ჩანაცვლება და, შემდგომში, ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლა, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალაუფლების არაპროპორციულ გაზრდას ისახავს მიზნად. საქართველოს მთავრობა უერთდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას ვენესუელის მთავრობის მიმართ, დაიცვას კანონის უზენაესობა და პატივი სცეს ადამიანის უფლებებსა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას", - აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში

საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ვენესუელეში მიმდინარე პროცესებს 