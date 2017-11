საგურამოს მიმართულებით უფასო ავტობუსები დაინიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ufaso-avtobusebi [2] => ilia-chavchavadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185120 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ufaso-avtobusebi [2] => ilia-chavchavadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185120 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ufaso-avtobusebi [2] => ilia-chavchavadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ufaso-avtobusebi [2] => ilia-chavchavadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185120) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15913,203,11450) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184757 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-07 13:03:40 [post_date_gmt] => 2017-11-07 09:03:40 [post_content] => თბილისის ახლადარჩეული მერის, კახა კალაძის, განცხადებით, ის ოპონენტებს პროექტების განხორციელებაში დაეხმარება. ამის შესახებ კალაძემ რადიო "ფორტუნას" ეთერში, გადაცემა "წარმატების ფორმულაში" სტუმრობისას განაცხადა. "გავაჟღერე ამასთან დაკავშირებით ჩემი მიდგომა: მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით ოპონენტები, მე მზად ვარ თანამშრომლობისთვის. თუ აქვთ ქალაქისთვის ღირებული, კონკრეტული, რეალური ხედვა, მზად ვარ, განვიხილო თანაგუნდელებთან ერთად და დავეხმაროთ განხორციელებაში," – განაცხადა კალაძემ გადაცემა "წარმატების ფორმულაში" სტუმრობისას. "ჩვენ ვქმნით ვებ-პლატფორმას, დღეს სოციალურ ქსელზე, ზოგადად, ინტერნეტზე ყველას მიუწვდება ხელი და თბილისში მაცხოვრებელ ადამიანებს შევთავაზებთ სერვისებს, მათ სახლიდან გაუსვლელად ექნებათ საშუალება, სახლიდან გაუსვლელად, ყველა მუნიციპალურ სერვისზე წვდომის. ამ პროექტის განხორციუელებას ძალიან მალე დავიწყებთ," - განაცხადა კახა კალაძემ. "გავაჟღერე ამასთან დაკავშირებით ჩემი მიდგომა: მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით ოპონენტები, მე მზად ვარ თანამშრომლობისთვის. თუ აქვთ ქალაქისთვის ღირებული, კონკრეტული, რეალური ხედვა, მზად ვარ, განვიხილო თანაგუნდელებთან ერთად და დავეხმაროთ განხორციელებაში," – განაცხადა კალაძემ გადაცემა "წარმატების ფორმულაში" სტუმრობისას. 