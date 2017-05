საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კვირეულს ”თბილისის მწვანე სკოლა” უერთდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-pertaia [1] => sagzao-usafrtkhoeba [2] => moswavleebi [3] => mwvane-skola [4] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130033 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-pertaia [1] => sagzao-usafrtkhoeba [2] => moswavleebi [3] => mwvane-skola [4] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130033 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3232 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tea-pertaia [1] => sagzao-usafrtkhoeba [2] => moswavleebi [3] => mwvane-skola [4] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tea-pertaia [1] => sagzao-usafrtkhoeba [2] => moswavleebi [3] => mwvane-skola [4] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130033) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10380,15627,7114,15628,3232) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125997 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 11:25:04 [post_date_gmt] => 2017-04-28 07:25:04 [post_content] => "თბილისის მიკროავტობუსის" წარმომადგენლის განცხადებით, მათი კომპანიის არც ერთი სამარშუტო ტაქსი გაზზე აღარ იმუშავებს. ამის შესახებ "ფორტუნასთან" კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ნათია მიქიაშვილმა განაცხადა. კომპანიის ეს მოთხოვნა რუსთავის გზატკეცილზე, #118 სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებმა გააპროტესტეს. ისინი ამბობდნენ, რომ ეს მათ ხარჯს გაზრდიდა. "ფორტუნას", "თბილისის მიკროავტობუსის" წარმომადგენელმა განუცხადა, რომ მათ ეს ხარჯები საკუთარ თავზე აიღეს, შესაბამისად მძღოლებსა და კომპანიას შორის მოლაპარაკება შედგა. "ჩვენ დავაფიქსირეთ კატეგორიული მოთხოვნა, რომ არც ერთი სამარშუტო ტაქსი აღარ უნდა ყოფილიყო გაზზე, ამან გამოიწვია ნაწილობრივ უკმაყოფილება, თუმცა მას შემდეგ, რაც მძღოლებმა გაიგეს, რომ კომპანია თავად აანაზღაურებს ხარჯს, რაც არის ზედმეტი გაზსა და ბენზინს შორის, ამის შემდეგ, ყველანაირი გაფიცვა შეწყდა", - განაცხადა ნათია მიქიაშვილმა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ყვითელი სამარშუტო ტაქსები გაზზე აღარ იმუშავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yviteli-samarshuto-taqsebi-gazze-aghar-imushavebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 11:25:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 07:25:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125997 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121398 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-10 12:56:45 [post_date_gmt] => 2017-04-10 08:56:45 [post_content] => პორტუგალიელმა მოსწავლეებმა ესპანეთში სასტუმრო დაარბიეს. „Associated Press”-ის ინფორმაციით, შემთხვევა ანდალუსიაში, სასტუმრო Real hotel pueblo camino-ში მოხდა. 1200-მა მოზარდმა სასტუმრო პირდაპირი მნიშვნელობით გაანადგურა. მათ დაარბიეს ოთახები, დაამტვრიეს ნივთები, ფანჯრებიდან გადაყარეს მატრასები, აბაზანაში ჩაყარეს ტელევიზორები და კედლებზე კი სხვადასხვა წარწერები და ნახატები დატოვეს. როგორც ადმინისტრაცია აღნიშნავს, ეს ყველაფერი მათ მხოლოდ მას შემდეგ შეამჩნიეს, რაც მოსწავლეებმა სასტუმრო დატოვეს და მათ პრაქტიკაში მსგავსი შემთხვევა პირველად მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით, მიყენებული ზარალი 50 ათას დოლარას აჭარბებს. აღსანიშნავია, რომ საქმეს ამჟამად პოლიცია იძიებს. [post_title] => პორტუგალიელმა მოზარდებმა ესპანეთში სასტუმრო გაანადგურეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => portugalielma-mozardebma-espanetshi-sastumro-gaanadgures [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 12:56:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 08:56:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121398 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119510 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-03 11:10:28 [post_date_gmt] => 2017-04-03 07:10:28 [post_content] => სკოლებში გაკვეთილების რაოდენობა ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით, შუა კლასებში, ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, გაკვეთილების ცხრილი, შეძლებისდაგვარად, უნდა განიტვირთოს. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს და მშობლების პრეტენზიას, რომ პირველკლასელთა სახელმძღვანელობი ძალიან მძიმეა და ხშირად მოზარდებში ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს, მინისტრი აცხადებს : ”აქ ორი ძირითადი მიმართულებაა, ერთი არის ახალი სახელმძღვანელოები, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ გვინდოდა, რომ წელს შესულიყო ახალი სახელმძღვანელოები სკოლაში, თუმცა ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით წელს გვექნება ელექტრონული ფორმატები და მომავალი წლიდან უკვე დაბეჭდილ წიგნებს მიიღებენ ჩვენი მოსწავლეები. ეს სახელმძღვანელოები იქნება უფრო მსუბუქი, ეს არის ერთი მიმართულება, დიდტანიანი სახელმძღვანელოები გაიყოფა ორ ნაწილად. მეორე მიმართულება არის ის,რომ ვფიქრობთ გაკვეთილების რაოდენობა ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით შუა კლასებში და ვფიქრობთ, რომ გაკვეთილების ცხრილი შეძლებისდაგვარად შედარებით განვტვირთოთ. რამდენიმე იქნება მაქსიმალური გაკვეთილი ჯერ არ ვიცით, ამაზე სპეციალისტები მუშაობენ. ეს ყველაფერი მომდევნო სასწავლო წლიდან დაიწყება“. მოსწავლეების გაკვეთილების ცხრილი უნდა განიტვირთოს - ჯეჯელავა "ფორტუნას", "თბილისის მიკროავტობუსის" წარმომადგენელმა განუცხადა, რომ მათ ეს ხარჯები საკუთარ თავზე აიღეს, შესაბამისად მძღოლებსა და კომპანიას შორის მოლაპარაკება შედგა. "ჩვენ დავაფიქსირეთ კატეგორიული მოთხოვნა, რომ არც ერთი სამარშუტო ტაქსი აღარ უნდა ყოფილიყო გაზზე, ამან გამოიწვია ნაწილობრივ უკმაყოფილება, თუმცა მას შემდეგ, რაც მძღოლებმა გაიგეს, რომ კომპანია თავად აანაზღაურებს ხარჯს, რაც არის ზედმეტი გაზსა და ბენზინს შორის, ამის შემდეგ, ყველანაირი გაფიცვა შეწყდა", - განაცხადა ნათია მიქიაშვილმა. თამთა უთურგაშვილი
ყვითელი სამარშუტო ტაქსები გაზზე აღარ იმუშავებს