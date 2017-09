საგზაო სამუშაოებისთვის გათხრილ ორმოში ავტომობილი ჩავარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => orbelianis-moedani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169685 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => orbelianis-moedani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169685 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6740 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => orbelianis-moedani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => orbelianis-moedani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169685) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19776,6740) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138582 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:55:36 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:55:36 [post_content] => თბილისში 16 ივნისიდან პეკინის ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მიროტაძის ქუჩის კუთხემდე , მიწისქვეშა კომუნიკაციების და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იწყება. შესაბამისად, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება. გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეებს საცობით გამოწვეულ დისკომფორტთან შეგუება მოუწევთ. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე, "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ზაფხული შეგნებულად შეირჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ავტომობილების ნაკადიც მცირდება. მუმლაძე მოძრაობის შეფერხებას არ გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ შედგენილია სპეციალური სქემა, რომლის მიხედვით, რეაბილიტაციისას გზები არ გადაიკეტება, ანუ მოძრაობა ცალმხრივი გახდება. გარდა ამისა, მძღოლები შედგენილი სქემის მიხედვით ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ. გადატვირთულ საავტომობილო მოძრაობას კი საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. „ქალაქში როდესაც საცობი წარმოიქმნება, ამის მიზეზი ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების დაუდევრად გაჩერება გახლავთ. ახლა კი, როდესაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, ბუნებრივია, გადაადგილების მხრივ შეფერხება იქნება. შესაბამისად, ეს პერიოდი დავამთხვიეთ იმას, რომ ავტომობილების ნაკადი შემცირებულია. პეკინზე ავტომანქანის მოძრაობა დათვლილი გვაქვს და საათში ერთ მხარე, დახლოებით, 3 000 ავტომობილს ატარებს, ანუ ორივე მხარეს, საშუალოდ, 6000 ავტომობილი გამოდის. შესაბამისად, ნაკადმა რომ იკლო, ეს პერიოდი ამიტომ დავამთხვიეთ. ამ პერიოდისთვის აღნიშნული ნაკადების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ავტომობილების გადაადგილებისთვის სქემა,“ - ამბობს მამუკა მუმლაძე. მისი თქმით, სპეციალური გეგმის შედგენაში ჩართული იყო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, დავით მიქიაშვილი, მოადგილეებთან ერთად. ასევე ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. შეზღუდვის პერიოდში სამოძრაო სქემა „მოძრაობას საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. მობილიზებული იქნება დროებითი შტაბი, რომელიც გადაადგილების კოორდინაციას განახორციელებს. შეზღუდვის დაწესებამდე დამონტაჟდება სპეციალური ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა იმოძრაონ ქალაქში,“ - ამბობს მუმლაძე და დეტალურად ხსნის მოძრაობის სქემას. ამ სქემის მიხედვით, პეკინის გამზირი მთლიანად გაცალმხრივდება . გზა ჟვანიას სახელობის მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე გაცალმხრივდება , შემდეგ მარცხენა მოხვევით გადავალთ კოსტავას ქუჩაზე, რომელიც ასევე ცალმხრივი იქნება სააკაძის მოედნამდე. სააკაძის მოედნიდან შარტავას ქუჩა მთლიანად ჟვანიას მოედნამდე გაცალმხრივებული იქნება. ტაშკენტის ქუჩა, სადაც გარკვეული ნაწილი გაცალმხრივებული იყო ამ რეაბილიტაციის პირობებში, კანდელაკის ქუჩამდე მთლიანად გაცალმხრივდება , აქ, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პარკინგით სარგებლობენ, დღის საათებში შეზღუდული იქნება. რეაბილიტაციის განმავლობაში პეკინის და სხვა ქუჩებზე პარკინგი საერთოდ გაუქმდება. პარკინგის კუთხით, ასევე შეზღუდვები დაწესდება იოსებიძის ქუჩაზე და ეს შეზღუდვები რეაბილიტაციის დასრულებამდე იმოქმედებს. „ქალაქში ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდება, გამოსაცვლელია კომუნიკაციები, დაგეგმარება შეთანხმებულია იმ კომპანიებთან, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს ატარებენ. კერძოდ, გაზის, წყლის და კანალიზაციის. სამუშაოები 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, ანუ მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში ჩამოვლენ, დახვდებათ რეაბილიტირებული და თავისუფალი ქუჩები,’’ - განაცხდა „ფორტუნასთან“ მამუკა მუმლაძემ. სპეციალისტების რეკომენდაციები მერიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას მისალმებიან საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა იმის ფონზე, როდესაც პიკის საათებში თბილისში ავტოტრანსპორტით გადაადგილება თითქმის პარალიზებულია და დაუსრულებელი საცობებია, ორგანიზატორებს სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდებენ. ფონდ "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის’’ დამფუძნებელი, გელა კვაშილავა, "ფორტუნასთან" საუბრისას აცხადებს, რომ საცობები თავისთავად იქნება, თუმცა, პრობლემის მოსაგვარებლად გამოსავალს საპატრულო პოლიციის ჩართვაში ხედვას. „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე, დავით მესხიშვილი, კი "ფორტუნასთან" საუბრისას გასული წლების მაგალითზე ამბობს, რომ გზებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არასდროს დასრულებულა, რაც მოძრაობის პარალიზებას ქმნიდა. ამიტომ, მისი თქმით, მიესალმება სარემონტო სამუშაოების დაწყებას ისე, რომ ამან მოქალაქეებს პრობლემები არ შეუქმნას. "რაც შეეხება მოძრაობის დარეგულირებას, პირველ რიგში, ტელევიზიით უნდა გამოცხადდეს, რა ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ მოქალაქეები, ხოლო ამ გზებზე კი აუცილებლად საპატრულო პოლიცია უნდა მობილიზდეს , რომ საგზაო მოძრაობა დაარეგულიროს. ასევე მთავრია მძღოლების ინფორმირებულობა, რათა შეძლონ, გადაანაწილონ სამუშაო გეგმა-გრაფიკი ისე, რომ ზუსტად 6-7 საათზე იმ კონკრეტულ ქუჩაზე არ მოხვდნენ. ინფორმაციის სწორად მიწოდება აუცილებელია მძღოლებისთვის, რათა შემთხვევით ნაკადებმა არ ისარგებლონ იქ, სადაც სხვა ტრანსპორტი მოძრაობს. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ შემიძლია, საბურთალოზე მოვხვდე ისე, რომ არ გავიარო პეკინის ქუჩა, ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ რა ალტერნატიულ გზებს მთავაზობს დედაქალაქის მერია,“ - ამბობს დავით მესხიშვილი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => პეკინის რეაბილიტაცია და შეზღუდვები გზებზე - რა სქემით მოუწევთ მოძრაობა მძღოლებს ზაფხულის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pekinis-reabilitacia-da-shezghudvebi-gzebze-ra-sqemit-mouwevt-modzraoba-mdzgholebs-zafkhulis-ganmavlobashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:59:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:59:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121898 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-11 16:27:08 [post_date_gmt] => 2017-04-11 12:27:08 [post_content] => პეკინის ქუჩა ზაფხულში გადაიკეტება, როგორც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საკრებულოში წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა, მიმდინარე წელს, დედაქალაქის მასშტაბით, 600-მდე მისამართზე საგზაო სამუშაოები ჩატარდება, პარალელურად კი რამდენიმე ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელი მოეწყობა. მერის ინფორმაციით, ზაფხულში კაპიტალურად შეკეთდება პეკინის ქუჩა - შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. საგზაო სამუშაოები ჩატარდება ავლაბრის მეტროდან ჯორჯ ბუშის ქუჩამდე, ირბახის, წურწუმიას, ზურაბიშვილის, ფეიქრების, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, პეკინის, ქიზიყის, გარეჯის, მონადირის, ამაღლების, ჭიჭინაძისა და ცაიშის ქუჩებზე, ასევე, თელავის ქუჩის ნაწილზე. ასევე, კეთილმოეწყობა „ლაგუნა ვერესთან“ მდებარე გზა და გარდაბნის გზატკეცილი, სადაც საგზაო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. [post_title] => პეკინის ქუჩა ზაფხულში გადაიკეტება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => quchebi-romlebic-kapitalurad-sheketdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 12:42:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 08:42:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121898 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 70392 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-08-16 17:16:24 [post_date_gmt] => 2016-08-16 13:16:24 [post_content] => დიდუბის რაიონში საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება მიმდინარეობს. თევდორე მღვდლის ქუჩა N5-სა და აგლაძის ქუჩა N39-ში დაზიანებული ასფალტის დემონტაჟი მიმდინარეობს, ხოლო ამის შემდგომ ასფალტის ახალი საფარი დაიგება. ლუბლიანას ქუჩა N11-ში კი კონტრაქტორი კომპანია ასფალტის საფარს აგებს. ლუბლიანას ქუჩაზე ასევე ეწყობა მოსასვენებელი სკვერი, სადაც ამ ეტაპზე დეკორატიული ფილების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. აღნიშნულ მისამართზე სპორტული მოედანი და სავარჯიშო ტრენაჟორი უკვე მოეწყო. საგზაო ინფრასტრუქურის მოწესრიგება უკვე დასრულდა დიღმის მასივის მე-3 კვარტლის 33-ე კორპუსსა და ვანის ქუჩა N4-ში. მოწესრიგდა სამანქანო გზა, ბორდიურები და ტროტუარები. დიდუბის რაიონში ყველა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაო ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ სპეციალისტისა და დიდუბის რაიონის თანამშრომლების მეთვალყურეობით მიმდინარეობს. [post_title] => დიდუბეში საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => didubeshi-sagzao-samushaoebi-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-16 17:16:24 [post_modified_gmt] => 2016-08-16 13:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=70392 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138582 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:55:36 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:55:36 [post_content] => თბილისში 16 ივნისიდან პეკინის ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მიროტაძის ქუჩის კუთხემდე , მიწისქვეშა კომუნიკაციების და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იწყება. შესაბამისად, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება. გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეებს საცობით გამოწვეულ დისკომფორტთან შეგუება მოუწევთ. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე, "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ზაფხული შეგნებულად შეირჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ავტომობილების ნაკადიც მცირდება. მუმლაძე მოძრაობის შეფერხებას არ გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ შედგენილია სპეციალური სქემა, რომლის მიხედვით, რეაბილიტაციისას გზები არ გადაიკეტება, ანუ მოძრაობა ცალმხრივი გახდება. გარდა ამისა, მძღოლები შედგენილი სქემის მიხედვით ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ. გადატვირთულ საავტომობილო მოძრაობას კი საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. „ქალაქში როდესაც საცობი წარმოიქმნება, ამის მიზეზი ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების დაუდევრად გაჩერება გახლავთ. ახლა კი, როდესაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, ბუნებრივია, გადაადგილების მხრივ შეფერხება იქნება. შესაბამისად, ეს პერიოდი დავამთხვიეთ იმას, რომ ავტომობილების ნაკადი შემცირებულია. პეკინზე ავტომანქანის მოძრაობა დათვლილი გვაქვს და საათში ერთ მხარე, დახლოებით, 3 000 ავტომობილს ატარებს, ანუ ორივე მხარეს, საშუალოდ, 6000 ავტომობილი გამოდის. შესაბამისად, ნაკადმა რომ იკლო, ეს პერიოდი ამიტომ დავამთხვიეთ. ამ პერიოდისთვის აღნიშნული ნაკადების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ავტომობილების გადაადგილებისთვის სქემა,“ - ამბობს მამუკა მუმლაძე. მისი თქმით, სპეციალური გეგმის შედგენაში ჩართული იყო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, დავით მიქიაშვილი, მოადგილეებთან ერთად. ასევე ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. შეზღუდვის პერიოდში სამოძრაო სქემა „მოძრაობას საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. მობილიზებული იქნება დროებითი შტაბი, რომელიც გადაადგილების კოორდინაციას განახორციელებს. შეზღუდვის დაწესებამდე დამონტაჟდება სპეციალური ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა იმოძრაონ ქალაქში,“ - ამბობს მუმლაძე და დეტალურად ხსნის მოძრაობის სქემას. ამ სქემის მიხედვით, პეკინის გამზირი მთლიანად გაცალმხრივდება . გზა ჟვანიას სახელობის მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე გაცალმხრივდება , შემდეგ მარცხენა მოხვევით გადავალთ კოსტავას ქუჩაზე, რომელიც ასევე ცალმხრივი იქნება სააკაძის მოედნამდე. სააკაძის მოედნიდან შარტავას ქუჩა მთლიანად ჟვანიას მოედნამდე გაცალმხრივებული იქნება. ტაშკენტის ქუჩა, სადაც გარკვეული ნაწილი გაცალმხრივებული იყო ამ რეაბილიტაციის პირობებში, კანდელაკის ქუჩამდე მთლიანად გაცალმხრივდება , აქ, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პარკინგით სარგებლობენ, დღის საათებში შეზღუდული იქნება. რეაბილიტაციის განმავლობაში პეკინის და სხვა ქუჩებზე პარკინგი საერთოდ გაუქმდება. პარკინგის კუთხით, ასევე შეზღუდვები დაწესდება იოსებიძის ქუჩაზე და ეს შეზღუდვები რეაბილიტაციის დასრულებამდე იმოქმედებს. „ქალაქში ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდება, გამოსაცვლელია კომუნიკაციები, დაგეგმარება შეთანხმებულია იმ კომპანიებთან, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს ატარებენ. კერძოდ, გაზის, წყლის და კანალიზაციის. სამუშაოები 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, ანუ მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში ჩამოვლენ, დახვდებათ რეაბილიტირებული და თავისუფალი ქუჩები,’’ - განაცხდა „ფორტუნასთან“ მამუკა მუმლაძემ. სპეციალისტების რეკომენდაციები მერიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას მისალმებიან საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა იმის ფონზე, როდესაც პიკის საათებში თბილისში ავტოტრანსპორტით გადაადგილება თითქმის პარალიზებულია და დაუსრულებელი საცობებია, ორგანიზატორებს სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდებენ. ფონდ "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის’’ დამფუძნებელი, გელა კვაშილავა, "ფორტუნასთან" საუბრისას აცხადებს, რომ საცობები თავისთავად იქნება, თუმცა, პრობლემის მოსაგვარებლად გამოსავალს საპატრულო პოლიციის ჩართვაში ხედვას. „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე, დავით მესხიშვილი, კი "ფორტუნასთან" საუბრისას გასული წლების მაგალითზე ამბობს, რომ გზებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არასდროს დასრულებულა, რაც მოძრაობის პარალიზებას ქმნიდა. ამიტომ, მისი თქმით, მიესალმება სარემონტო სამუშაოების დაწყებას ისე, რომ ამან მოქალაქეებს პრობლემები არ შეუქმნას. "რაც შეეხება მოძრაობის დარეგულირებას, პირველ რიგში, ტელევიზიით უნდა გამოცხადდეს, რა ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ მოქალაქეები, ხოლო ამ გზებზე კი აუცილებლად საპატრულო პოლიცია უნდა მობილიზდეს , რომ საგზაო მოძრაობა დაარეგულიროს. ასევე მთავრია მძღოლების ინფორმირებულობა, რათა შეძლონ, გადაანაწილონ სამუშაო გეგმა-გრაფიკი ისე, რომ ზუსტად 6-7 საათზე იმ კონკრეტულ ქუჩაზე არ მოხვდნენ. ინფორმაციის სწორად მიწოდება აუცილებელია მძღოლებისთვის, რათა შემთხვევით ნაკადებმა არ ისარგებლონ იქ, სადაც სხვა ტრანსპორტი მოძრაობს. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ შემიძლია, საბურთალოზე მოვხვდე ისე, რომ არ გავიარო პეკინის ქუჩა, ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ რა ალტერნატიულ გზებს მთავაზობს დედაქალაქის მერია,“ - ამბობს დავით მესხიშვილი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => პეკინის რეაბილიტაცია და შეზღუდვები გზებზე - რა სქემით მოუწევთ მოძრაობა მძღოლებს ზაფხულის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pekinis-reabilitacia-da-shezghudvebi-gzebze-ra-sqemit-mouwevt-modzraoba-mdzgholebs-zafkhulis-ganmavlobashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:59:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:59:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1419afe03b221cb4944a31fba460d673 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )