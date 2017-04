საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონი პირველი ივლისიდან ამოქმედდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => sagzao-usafrtkhoebis-shesakheb-kanoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124460 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => sagzao-usafrtkhoebis-shesakheb-kanoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124460 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => sagzao-usafrtkhoebis-shesakheb-kanoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => sagzao-usafrtkhoebis-shesakheb-kanoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124460) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14983,2780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123314 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 16:20:41 [post_date_gmt] => 2017-04-18 12:20:41 [post_content] => იარაღის შეძენა-შენახვა - ტარებაზე სისხლის სამართლის პოლიტიკა მკაცრდება, ხოლო სანადიროსა და სპორტულ იარაღთან დაკავშირებით - უფრო ლიბერალური ხდენა. როგორც შს მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა "ფორტუნასთან" საუბრისას განაცხადა, იარაღის შენახვა ნაკლებად მძიმე კატეგორიიდან მძიმე კატეგორიის კლასიფიკაციაზე გადავა. „სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის, ან სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ამართლსაწინააღმდეგო შეძენა, ან შენახვა, ჩვენ მიერ ინიცირებული ვერსიით, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 80-დან 220 საათამდე დაისჯება, ან - თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 3 წლამდე. გარდა ამისა, იარაღის უკანონო ტარება 4-დან 7 წლამდე დაისჯება, ხოლო იარაღის (პისტოლეტი, ავტომატი) შენახვა 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაისჯება," - განაცხადა ხუციშვილმა. ოპოზიციაში შემოთავაზებულ ვერსიასთან დაკავშირებით შენიშვნები და კითხვები აქვთ. "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ოთარ კახიძე აცხადებს, რომ იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებაზე სანქციების გამკაცრება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც "ქართული ოცნების" პოლიტიკის შედეგად ეს დანაშაულები გაიზარდა. [post_title] => იარაღის შეძენა-შენახვა - ტარებაზე სისხლის სამართლის პოლიტიკა მკაცრდება
[post_date] => 2017-04-18 16:20:41 [post_title] => რამდენი ქულა ჩამოგეჭრებათ სხვადასხვა დარღვევის შემთხვევაში - შს მინისტრი დეპუტატებს დეტალებს აცნობს
[post_date] => 2017-04-03 14:23:56

ქულათა სისტემის მიხედვით სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს 100 ქულა მართვის მოწმობის აღდგენის ან ყოველი წლის 1 იანვარს დაერიცხება, ახალი სისტემის შესახებ დეტალებს პარლამენტის წევრებს ამ წუთებში შს მინისტრის მოადგილე, შალვა ხუციშვილი აცნობს. ქულათა განულების შემთხვევაში მძღოლს მაშინვე შეუძლია გამოცდაზე გასვლა და მართვის მოწმობის აღდგენა. 100 ქულის განახევრების შემთხვევაში მას გაფრთხილება მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით მიუვა. რა რაოდენობის ქულები ჩამოეჭრება მძღოლს სხვადასხვა დარღვევის შემთხვევაში : სატრანსპორტი საშუალების გადაცემა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი პირისთვის - 30 ქულა; ავტომობილის გადაცემა მართვის მოწმობის არმქონე, ან - არასრულწლოვანისთვის - 15 ქულა, განმეორების შემთხვევაში - 25 ქულა; პოლიციელის დაუმორჩილებლობა - 20 ქულა; სიჩქარის გადაჭარბება 40 კმ-მდე - 10 ქულა, 40 კმ-ს ზემოთ 20 ქულა; ქვეითთან მიმართებაში მძღოლის მიერ წესების დარღვევა - 10 ქულა; მარეგულირებლის, ან შუქნიშნის დაუმორჩილებლობა - 15 ქულა; ღერძულა ხაზის გადაკვეთა - 10 ქულა, განმმეორებით - 15; ღვედის გამოუყენებლობა - 5 ქულა; მობილური ტელეფონის მოხმარება საჭესთან ჯდომის დროს - 10 ქულა; სანომრე ნიშნების გარეშე მართვა - 30 ქულა; უკანა საგაბარიტო ფარების, ან წვიმის საწმენდი მექანიზმის გაუმართაობა - 5 ქულა. ნასვამ მდგომარეობაში მართვის შემთხვევაში კი მართვის მოწმობას 6 თვით ჩამოართმევენ, დაბრუნების შემდეგ კი მძღოლს იმავე რაოდენობის ქულა ექნება, რაც ჩამორთმევისას ჰქონდა. ქულათა სისტემა მხოლოდ პატრულის მიერ გამოწერილ ჯარიმებზე გავრცელდება და ვიდეოჯარიმებს არ ითვალისწინებს. შსს-ს რეკომენდაციით, სასურველია, ქულათა სისტემა 1 ივლისიდან ამოქმედდეს. დეპუტატები განხილვისას თანხმდებიან, რომ გზებზე არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, წესები გასამკაცრებელია, თუმცა, მეორეს მხრივ ხუმრობენ, რომ არსებული ქულათა სისტემის მიხედვით, მართვის მოწმობის დაკარგვა 1 დღეშია შესაძლებელი. [post_title] => მარჯვენასაჭიანი ავტომანქანები აღარ აიკრძალება, მაგრამ გაძვირდება
[post_date] => 2016-12-16 17:00:53

მარჯვენასაჭიანი მანქანების რეგისტრაცია აღარ აკრძალება - ამის შესახებ შს მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განაცხადა. როგორც მან განმარტა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროექტში ცვლილებები შევა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივა, განბაჟების გადასახადის მატებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პარლამენტის მიერ აღნიშნული პროექტის განხილვას, ის საგაზაფხულო სესიის გახსნის შემდეგ განახლდება. "ჩვენ მოგვიწევს ამ პროექტის გარკვეული მოდიფიკაცია იმიტომ, რომ ის შეეხებოდა მარჯვენასაჭიან ავტომობილებსაც. ფინანსთა სამინისტროს პროექტით, ეს საკითხი სხვაგვარად რეგულირდება და შესაბამისად, პროექტიდან რაღაცების ამოღება დაგვჭირდება. ჩვენი ინიციატივა იყო მარჯვენასაჭიანი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვა, თუმცა ფინანსთა სამინისტროსგან შემოვიდა ინიციატივა, რომ მოხდეს აქციზის ზრდა. ჩვენთვის მთავარი იყო, რომ შეჩერდეს კატასტროფული ზრდა და შემცირდეს ავტომობილების საერთო რაოდენობაში მარჯვენასჭიანების ხვედრითი წილი. ეს შედეგი გარკვეულწილად მიიღწევა განბაჟების გაძვირებითაც. რადგან ორივე ინიციატივა ერთ მიზანს ისახავს, ჩვენ მხარი დავუჭირეთ ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივას", - განაცხადა ხუციშვილმა. მისივე ინფორმაციით, შსს ასევე მუშაობს იმაზე, რომ მომავალი წლიდან საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება ტექნოლოგიებზე გადავიდეს. "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ოთარ კახიძე აცხადებს, რომ იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებაზე სანქციების გამკაცრება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც "ქართული ოცნების" პოლიტიკის შედეგად ეს დანაშაულები გაიზარდა. 