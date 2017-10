საია-მ შესაძლოა, ცესკო-ს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => saia [2] => saarchevno-agitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => saia [2] => saarchevno-agitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => saia [2] => saarchevno-agitacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => saia [2] => saarchevno-agitacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,20224,1431) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172629 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-09 12:12:24 [post_date_gmt] => 2017-10-09 08:12:24 [post_content] => საარჩევნო კომისია დევნილებს არჩევნებში ხმის მისაცემად, სტატუსის დამადასტურებელი, ე.წ. დევნილის მოწმობის წარდგენა საარჩევნო უბანზე აღარ დასჭირდებათ. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის , გიორგი შარაბიძის, განცხადებით, დევნილი პირები საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას ჩვეულებრივ, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის წარდგენის შემთხვევაში მიიღებენ. „კანონში ცვლილება ივნისში შევიდა ძალაში, რომლის თანახმადაც, ყველა დევნილი ისევე, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მოქალაქე, თუკი არის ამომრჩეველთა სიაში, მას არ დასჭირდება დამატებით დევნილის მოწმობის წარდგენა," - განაცხადა გიორგი შარაბიძემ. დევნილებს, ხმის მისაცემად, დევნილის მოწმობა აღარ დასჭირდებათ - ცესკო დასაქმების სააგენტოები საიას ინიციატივას ეხმაურებიან, რომელიც კერძო სექტორში ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე ზედა ზღვარის დაწესებას გულისხმობს. როგორც „ბიზნესკურიერში" „ეიჩ არ ჯის" კომერციულმა დირექტორმა ეთერ ლეშჩინსკაიამ განაცხადა, ზეგანაკვეთური საათები, ბოლო 3-4 წელია, მეტ-ნაკლებად უკეთესად რეგულირდება, კომპანიები ამას როგორც დამატებით ანაზღურებად, ისე თვლიან და ეს პრაქტიკა უკვე ინერგება. მიუხედავად ამისა, ლეშჩინსკაია ამბობს, რომ ზედა ზღვარის დაწესება ბიზნესის კომპეტენციაში უნდა დარჩეს და მან უნდა განსაზღვროს, თუ რა ხარჯის გაწევა უღირს ამისთვის, შემდეგ კი ყველაფერი დასაქმებულთან შეთანხმებით უნდა დაბალანსდეს. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს- დასაქმებულთა სამსახურიდან გათავისუფლების გარემოებებს, როგორც დასაქმების სააგენტოს კომერციული დირექტორი ამბობს, არაერთი მსხვილი კომპანიის შემთხვევა არსებობს, როდესაც დასაქმებულმა სასამართლო მოიგო და თავი აღიდგინა , როგორც კომერციულ, ისე სახელმწიფო სექტორში. „ეიჩ არ ჯიში" ამბობენ, რომ შრომის კოდექსი დასაქმებულების ინტერესებზე უფროა მორგებული, ვიდრე დამსაქმებლების.

[audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/biz-news-12-30-2-oqtomberi.mp3"][/audio]

მოუწევთ თუ არა ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე ზედა ზღვარის დაწესება დამსაქმებლებს "ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ გარკვეული არასამთავრობოები თავიანთ დასკვნებში გარკვეულ ტენდენციას ამჟღავნებენ, თუმცა ნებისმიერი ფაქტი, რომელიც აღნიშნულია მათ დასკვნებში, ყურადღების მისაქცევია და კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ცესკოს, რომ მოახდინოს მკაცრი რეაგირება მსგავს ფაქტებზე," - განაცხადა მდინარაძემ. დარღვევებზე საუბრისას, მდინარაძემ ასევე აღნიშნა, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეომასალა, რომელშიც აღწერილია, თუ როგორ ცდილობს "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველზე კანონსაწინააღმდეგო ქმედებით. "ვიდეოში ჩანს, რომ ბათუმის ნომერ პირველი საარჩევნო უბნის წევრი, მარინა ჟღენტი, ღიად ახორციელებს ”ნაციონალური მოძრაობის” წინასაარჩევნო აგიტაციას, აწვდის შესაბამის დოკუმენტაციას და პარტიის სააგიტაციო მასალას ამომრჩეველს, რაც კანონდარღვევაა. ეს ქმედება აკრძალულია კანონით. ქალბატონი ასევე აცხადებს, რომ დავალება მიღებული აქვს ”ნაციონალური მოძრაობის” შტაბიდან. მოცემული ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ”ნაციონალური მოძრაობის” სახე არის ეს, თუ როგორ ცდილობენ, ნებისმიერი მეთოდით მოახდინონ გავლენა ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე. მივმართავთ ცესკოს, დაუყოვნებლივ შეისწავლოს აღნიშნული საკითხი და მოახდინოს რეაგირება," - აღნიშნა მდინარაძემ. მოვუწოდებ ცესკოს, დარღვევებზე მკაცრი რეაგირება მოახდინოს - მამუკა მდინარაძე 