საია: ვაზიანის ე.წ. სამხედრო დასახლება – ცივილიზაციას მოწყვეტილები

"როცა ისეთ მიტოვებულ სოფლებში გვაქვს პროდუქტი, სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, ყველაზე ძნელი სანახავი მიტოვებული სახლებია, ეს სახლი ჯერ არ დანგრეულა, ფეხზე დგას. ხეები ამოვიდნენ იატაკიდან და მაინც მაგრად დგას. ააშენეს, გაალამაზეს, დასახლდნენ,მერე ქალაქისკენ გაუწიათ გულმა და ყველა წავიდნენ, უკვე ძალიან ბევრი წელია. შიგნით თუ შეხვალ, ხმის ამოღების გრცხვენია, თითქოს, სხვები უნდა ყვიროდნენ აქ და შენ ეტენები. "გეფიცებით, სამოთხეა აქაურობა და მარტო 5 ადამიანი ცხოვრობს. ასეთი ადგილები ყოველდღე მრავლდება, გიჟებივით იკეტება სახლები ყოველ წელს მთიან სოფლებში. ნუ დაკარგავთ ასეთ სახლებს რა, მერე ბევრი წლის შემდეგ მოგინდებათ სახლი ამ სამოთხეში და აღარ გექნებათ. საჭმელიც უჭირთ ზოგჯერ და სასმელიც. ასჯერ მიფიქრია მეც აქედან გაქცევაზეო, ასე მითხრა აქაურმა კაცმა, მაგრამ მეც რომ წავიდე, სოფელში მამალიც აღარ დაიყივლებს და იქნებ, ტყეში გზა აებნა კაცს, ერთი სახლიდან კვამლი ხომ უნდა ამოვიდეს სოფელშიო. "წაახალისეთ სოფელში წასვლის მსურველები, აქ დენი და გაზი არ არის და აბა ვის მოუნდება მგელივით ტყეში ცხოვრება," - წერს აკა სინჯიკაშვილი. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1799699140059002&set=a.693134240715503.1073741826.100000567999481&type=3&theater [post_title] => მეც რომ წავიდე, იქნებ, ტყეში გზა აებნა კაცს, ერთი სახლიდან კვამლი ხომ უნდა ამოვიდესო - სინჯიკაშვილი დაცლილ სოფელზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mec-rom-wavide-iqneb-tyeshi-gza-aebna-kacs-erti-sakhlidan-kvamli-khom-unda-amovideso-sinjikashvili-daclil-sofelze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 14:08:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 10:08:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161563 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157619 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 11:22:40 [post_date_gmt] => 2017-08-29 07:22:40 [post_content] => "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" საარჩევნო კოდექსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს. საია-ს წარმომადგენელთა აზრით, არჩევნებში ჩართული დამოუკიდებელი კანდიდატები და პარტიების წარმომადგენლები არათანაბარ პირობებში არიან. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ამჟამად არსებული კანონმდებლობა უსამართლოა და საჭიროა ყველა სუბიექტს თანაბარი სასტარტო პირობები ჰქონდეს. სამოქალაქო სექტორი აპირებს, შესაბამისი რეკომენდაციით პარლამენტს მიმართოს, რათა ეს კონკრეტული პუნქტი "საარჩევნო კოდექსში" მომდევნო არჩევნებისთვის მაინც ჩასწორდეს. „საარჩევნო კოდექსი" ერთიანობაში უნდა გადაიხადოს, რომ არ არსებობდეს რიგი ნორმები, რომელიც გამონაკლისებს დაუშვებს და განსხვავებულ ნორმებს დაადგენს კანდიდატებისთვის, რაც, გარკვეულწილად, შემდეგ უკვე მათ კამპანიაზეც აისახება. საინიციატივო ჯგუფის წევრებსა და რეგისტრაციის საკითხებზე პარლამენტის წესი ვრცელდება, თუ შევადარებთ ამ მოცემულობებს და ავიღებთ პარტიების მოცემულობებს , ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, ამ მხრივ, გადაიხედოს ვადები, ვინაიდან კანდიდატები არ ჩავარდნენ უსამართლო გარემოში,“ - განაცხადა „საია“-ს წარმომადგენელმა, ირმა პავლიაშვილმა. [post_title] => საია საარჩევნო კოდექსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saia-saarchevno-kodeqsis-gadakhedvis-aucileblobaze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 11:22:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 07:22:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157619 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154218 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 12:21:32 [post_date_gmt] => 2017-08-16 08:21:32 [post_content] => GEM Fest-ზე დასაქმებული პირები აპირებენ, კუთვნილი თანხის ანაზღაურების მოთხოვნით კვირის ბოლოს სასამართლოს სარჩელით მიმართონ. აღნიშნულ პირებს იურიდიულ დახმარებას საია გაუწევს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის, ჯემალ ჭკადუას, განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ დამქირავებელსა და დაქირავებულ პირებს შორის 18 აგვისტომდე მოხდება შეთანხმება და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების გასტუმრება, ფესტივალზე დასაქმებული პირები სარჩელს აღარ შეიტანენ. ”დაახლოებით 42 თანამშრომელია, რომელიც GEM Fest-ის დაწყების დღიდანვე დასაქმებული იყო ფესტივალზე და სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, GEM Fest-ის ადმინისტრაციამ დასაქმებულები სახლში ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე გაუშვა, სანამ ფესტივალი დასრულდებოდა, თან ისე, რომ თანხა არ გადაუხდია. მხოლოდ რამდენიმე პირი იყო, რომელთაც 100-100 ლარი გადაუხადეს და უთხრეს, რომ დანარჩენ თანხასაც გადაუხდიდნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მათ ეს თანხა არავინ გადაუხადა,“ - გადაცხადა ჭკადუამ. მისივე თქმით, როცა GEM Fest-ზე დასაქმებულმა პირებმა საია-ს მიმართეს, თან მოიტანეს ხელშეკრულება, სადაც აღნიშნული იყო მხარეთა ვალდებულებები, ასევე ხელშეკრულების შესრულების ვადა და ის თანხა, თუ რამდენი უნდა გადაეხადა დამქირავებელს. ხელშეკრულებას ხელს ფესტივალის ორგანიზატორი, გიორგი სიგუა, აწერს. საია-ს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ჯემალ ჭკადუას თქმით, თუკი ადმინისტრაცია დავალიანებას არ გადაიხდის, აღნიშნული პირები სასამართლოს მიმართავენ. [post_title] => GEM Fest-ზე დასაქმებულები ხელმძღვანელობას ხელფასების ასანაზღაურებლად ვადას 18 აგვისტომდე აძლევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ze-dasaqmebulebi-khelmdzghvanelobas-khelfasebis-asanazghaureblad-vadas-18-agvistomde-adzleven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 12:21:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 08:21:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154218 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161563 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 14:08:34 [post_date_gmt] => 2017-09-08 10:08:34 [post_content] => ეროვნული ბიბლიოთეკის სოციალური მედიის მენეჯერი, აკა სინჯიკაშვილი, "ფეისბუქის" პირად გვერდზე ერთ-ერთ სოფელში, ტყეში მდგარ მიტოვებული სახლის ფოტოს აქვეყნებს. როგორც აკა სინჯიკაშვილი წერს, სოფელში მხოლოდ 5 ადამიანი ცხოვრობს, მათ არც დენი აქვთ, არც გაზი. სინჯიკაშვილის ინფორმაციით, სოფელში მძიმე სოციალური მდგომარეობაა. "როცა ისეთ მიტოვებულ სოფლებში გვაქვს პროდუქტი, სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, ყველაზე ძნელი სანახავი მიტოვებული სახლებია, ეს სახლი ჯერ არ დანგრეულა, ფეხზე დგას. ხეები ამოვიდნენ იატაკიდან და მაინც მაგრად დგას. ააშენეს, გაალამაზეს, დასახლდნენ,მერე ქალაქისკენ გაუწიათ გულმა და ყველა წავიდნენ, უკვე ძალიან ბევრი წელია. შიგნით თუ შეხვალ, ხმის ამოღების გრცხვენია, თითქოს, სხვები უნდა ყვიროდნენ აქ და შენ ეტენები. "გეფიცებით, სამოთხეა აქაურობა და მარტო 5 ადამიანი ცხოვრობს. ასეთი ადგილები ყოველდღე მრავლდება, გიჟებივით იკეტება სახლები ყოველ წელს მთიან სოფლებში. ნუ დაკარგავთ ასეთ სახლებს რა, მერე ბევრი წლის შემდეგ მოგინდებათ სახლი ამ სამოთხეში და აღარ გექნებათ. საჭმელიც უჭირთ ზოგჯერ და სასმელიც. ასჯერ მიფიქრია მეც აქედან გაქცევაზეო, ასე მითხრა აქაურმა კაცმა, მაგრამ მეც რომ წავიდე, სოფელში მამალიც აღარ დაიყივლებს და იქნებ, ტყეში გზა აებნა კაცს, ერთი სახლიდან კვამლი ხომ უნდა ამოვიდეს სოფელშიო. 