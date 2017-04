“საიას შეუძლია, კანონპროექტი საბაგიროებზე ჩვენ დაგვიკავშიროს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kanonproeqti [1] => ekonomikis-saministro [2] => sabagiroebi [3] => zamtris-kurortebis-sabagiroebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126229 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kanonproeqti [1] => ekonomikis-saministro [2] => sabagiroebi [3] => zamtris-kurortebis-sabagiroebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126229 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kanonproeqti [1] => ekonomikis-saministro [2] => sabagiroebi [3] => zamtris-kurortebis-sabagiroebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kanonproeqti [1] => ekonomikis-saministro [2] => sabagiroebi [3] => zamtris-kurortebis-sabagiroebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126229) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2122,2026,11875,15247) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126001 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 11:42:57 [post_date_gmt] => 2017-04-28 07:42:57 [post_content] => წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2017 წლის მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.3%-ს შეადგენს. 2017 წლის იანვარში რეალური ეკონომიკური ზრდა 5.2%-ს, თებერვალში კი 4.4%-ს შეადგენდა. 2017 წლის 1-ლიკვარტლის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5% შეადგინა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ეს მონაცემები, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ შეაფასა. მისი განცხადებით, სექტორულ ჭრილში ზრდის გამომწვევი ფაქტორებია: დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა - სასტუმროები და რესტორნები, უძრავი ქონება და ვაჭრობა. ნინო ჯავახაძის ინფორმაციით, ასევე ზრდაზე დადებითად მოქმედებს საგარეო ფაქტორების გაუმჯობესება, როგორიცაა ექსპორტი. „მოგეხსენებათ , 2017 წლის ამ თვეში ჩვენ გვქონდა ექსპორტის 30% - იანი ზრდა . ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს ისეთი ფაქტორები , როგორიცაა - ფულადი გზავნილები (სამ თვეში 22% - იანი ზრდა), ზრდა ასევე კვლავ გრძელდება ტურიზმის მიმართულებით, რაც სასიხარულო ფაქტორია - კერძოდ , ვიზიტორების რაოდენობამ 2017 წლის იანვარ-მარტში 1 266 125 შეადგინა“. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა - „საქართველოს მთავრობა შემდგომშიც გააგრძელებს ზრდის ხელშემწყობ რეფორმებს და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი პერიოდის ეკონომიკური ზრდაც დადებითი იქნება“, - განაცხადა ჯავახაძემ. 2017 წელს საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოთა ბრუნვა (რომლებზე დაკვირვებაც ხდება ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად) გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით იანვარში 20.7%-ით, თებერვალში 14.6%-ით, ხოლო მარტში 16.7%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის მარტში მშპ-ს მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში:

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

სასტუმროები და რესტორნები

ვაჭრობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით

ფეროშენადნობების ექსპორტი 201%-ით

ღვინის ექსპორტი 62.5%-ით

სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 60%-ით

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი 17%-ით

22%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და მისმა მოცულობამ 290 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ფულადი გზავნილები შიდა მოთხოვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად, მისი ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.

2017 წლის მარტში ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა 28%-ით და 180 მლნ. აშშ დოლარი (39 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) შეადგინა, ხოლო იანვარ-მარტში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 23%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 435 მლნ. აშშ დოლარსგაუტოლდა (83 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 2017 წლისიანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა.

მაღალი ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა და პროდუქციის ექსპორტის ზრდამ. კერძოდ,ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, საქონლის ექსპორტის ზრდა მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და შესაბამისად, ექსპორტირებულ საქონელზე მოთხოვნის ზრდასთან.2017 წლისგაუმჯობესდა ზრდის ხელშემწყობი სხვა ფაქტორებიც, მათ შორის:

კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელსაც შეიძლება არა ობიექტური,

არამედ სუბიექტური მიზეზი ჰქონდეს...

„აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის დღეს მოქმედ რედაქციაში ჩამოთვლილია ყველა ის საფუძველი რა დროსაც, საკუთრების ჩამორთმევა (ექსპროპრიაცია) ხორციელდება. საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ კანონის ახალ რედაქციაში, მცირედი ცვლილებით პრაქტიკულად უკლებლივ არის გადმოტანილი ყველა ის საფუძველი, რა დროსაც შესაძლებელია საკუთრების ჩამორთმევა. ამასთან, აღნიშნულ სიას ემატება ახალი პუნქტი, კერძოდ საკუთრების ჩამორთმევა შესაძლებელი ხდება თუ ეს სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საჭირო სამუშაოებს უკავშირდება. მიუხედავად იმის, რომ კანონპროექტს მოცულობითი განმარტებითი ბარათის ახლავს თან, ბარათში არ არის აღნიშნული, თუ რით არის განპირობებული სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟების დროს საკუთრების ჩამორთმევის დაკანონება. დაუსაბუთებლად, ყოველგვარი სათანადო არგუმენტაციის გარეშე, მეტად სპეციფიკური ინიციატივის შემუშავება (სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა) აჩენს კითხვებს, ხომ არ ემსახურება აღნიშნული კერძო ინტერესებს/პროექტებს, და არა ობიექტურ საზოგადო საჭიროებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თანაინვესტირების ფონდის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, პანორამა თბილისის ორი პროექტი - თავისუფლების მოედნის მიმდებარედ არსებული მშენებარე ნაგებობა და ე.წ. „სოლოლაკის მაღლობი“ სწორედ საბაგირო გზით უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს. შესაბამისად, საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საჭირო სამუშაოები თბილისის ისტორიულ ნაწილში უნდა განხორციელდეს, რასაც შესაძლოა თან ახლდეს საკუთრების ჩამორთმევის საჭიროება. გვსურს საზოგადოებას შევახსენოთ, რომ „პანორამა თბილისის“ პროექტის სამივე სამშენებლო ლოკაცია ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ხორციელდება. დადასტურებული ინფორმაციით, სამი სამშენებლო ლოკაციიდან ორი, „სოლოლაკის მაღლობი“ და „სოლოლაკის ბაღები“ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაშია მოქცეული, რაც ამ ზონაში სამშენებლო სამუშაოებს კრძალავს. აღნიშნული სამშენებლო ნებართვები საიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული, რაზეც დღემდე მიმდინარეობს დავა", – ნათქვამია განცხადებაში.

,,ამ საწარმოს შექმნაში ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში სააგენტოს“ წვლილი გახლავთ მილიონი დოლარის სესხის პროცენტის სუბსიდირება. რეალურად ჩვენ აქ ვხედავთ, რომ შეიქმნა სრულიად ახალი საწარმო, უფრო სწორად გაფართოვდა ბიზნესი, რომელსაც დაემატა ახალი კომპონენტი, ეს გახლავთ ყავის ნულოვანი ეტაპიდან გადამუშავება. კომპანია ყიდულობს ნედლ, დაუმუშავებელ ყავას, იძენს მას ბირჟაზე და მისგან შემდგომ აკეთებს საბოლოო პროდუქტს. შეიქმნა ახალი ბრენდი, ეს არის აბსოლუტურად თანამედროვე, ევროპულ ტექნოლოგიებზე აწყობილი წარმოება,-‘’განაცხადა გიორგი გახარიამ.

,,მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ მოხდა დივერსიფიცირება. კომპანია, რომლის ძირითადი ბიზნესიც გახლდათ ტექნოლოგიების მიწოდება ქსელებისთვის გადავიდა სხვა ბიზნესში და ახლა მზა პროდუქტს აწვდის კომპანიებს,-‘’განაცხადა გიორგი გახარიამ.

,, დღეს საშუალება გვაქვს, რომ გამოვუშვათ რამოდენიმე დასახელების ყავა. ბაზარზე ამჟამად წარმოდგენილი ვართ ,,მონდოს“ ბრენდით. მიმდინარეობს გაფართოება უკვე სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ჰორეკას სეგმენტი. ეს საქართველოში პირველი, პროფესიული და კვალიფიციური ესპრესო ტექნოლოგიით ყავის წარმოება, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ევროპულ, იტალიურ ყავებს,-‘’განაცხადა BB Company-ის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ პელანგიამ.

,,აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში კიდევ ერთი ახალი საწარმო გაიხსნა. აღნიშნულმა კომპანიამ ისარგებლა ინდუსტრიული კომპონენტით, აიღო მილიონი დოლარის სესხი, სადაც ჩვენ 180 ათასი აშშ დოლარის დაფინანსება განვახორციელეთ. კომპანიამ დაასაქმა 15 თანამშრომელი და ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 4 მილიონ 320 ათას ლარს,-‘’განაცხადა ,,სააგენტო აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელმა მარიანა მორგოშიამ.

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

სასტუმროები და რესტორნები

ვაჭრობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით

ფეროშენადნობების ექსპორტი 201%-ით

ღვინის ექსპორტი 62.5%-ით

სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 60%-ით

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი 17%-ით

22%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და მისმა მოცულობამ 290 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ფულადი გზავნილები შიდა მოთხოვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად, მისი ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.

2017 წლის მარტში ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა 28%-ით და 180 მლნ. აშშ დოლარი (39 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) შეადგინა, ხოლო იანვარ-მარტში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 23%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 435 მლნ. აშშ დოლარსგაუტოლდა (83 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 2017 წლისიანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა.

საქართველოს მთავრობამ, მიმდინარე წლის აპრილის თვეში, პარლამენტში - „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი წარადგინა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს და ყურადღებას ამახვილებს ერთ საკითხზე, რომელიც მათი თქმით, აძლევთ საფუძველს ივარაუდონ, რომ კანონპროექტში მისი ასახვა „პანორამა თბილისის“ პროექტს უნდა უკავშირდებოდეს. "ფორტუნა" საიას მოსაზრებას და არგუმენტებს უცვლელად გთავაზობთ:[post_title] => საბაგიროებზე საკუთრების უფლების ჩამორთმევა "პანორამა თბილისს" უკავშირდება?! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabagiroebze-sakutrebis-uflebis-chamortmeva-panorama-tbiliss-ukavshirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 15:18:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 11:18:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124951 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-24 15:27:51 [post_date_gmt] => 2017-04-24 11:27:51 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ თბილისში, სახელმწიფო პროგრამა ,,აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში დაფინანსებული ყავის ახალი საწარმო ,,მონდო“ გახსნა. შპს. „ბბ კომპანი“ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 4 320 000 ლარს შეადგენს. ,,აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში დაფქვილი დაფასოებული ყავის „მონდო“ წარმოება განხორციელდა. ყავა „მონდო“-ს წარმოების მთლიანი პროცესი ავტომატიზირებულია, მისი რეცეპტებისა და არომატის მიღებაში იტალიური ყავის ორი უმსხვილესი ლაბორატორიაა ჩართული. პროცესს დღეს გიორგი გახარიასთან ერთად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორჩი ჩერქეზიშვილი და ,,სააგენტო აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელი მარიანა მორგოშია ადგილზე გაეცნენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გაცხადებით, ,,სააგენტო აწარმოე საქართველოში“ დახმარებით, შეიქმნა სრულიად ახალი თანამედროვე, ევროპულ ტექნოლოგიებზე აწყობილი წარმოება.მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ თბილისის კაფეებსა და სხვადასხვა დაწესებულებებში შესაძლებელი იქნება საქართველოში წარმოებული, ხარისხიანი ესპრესოს დაგემოვნება.კომპანიის მიზანი საცალო სექტორის ათვისებაა, თუმცა შპს „ბბ კომპანი“ მომავალში პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდას და საქართველოს ბაზრის გარდა ნაწარმის ექსპორტზე გატანასაც გეგმავს. საწარმომ ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანიაში 15 ადამიანი დაასაქმა.BB Company ძირითადი საქმიანობა საქართველოში იტალიური ყავის და პროფესიული სამზარეულო/ბარის იმპორტს უკავშირდება. საქართველოში ყავის მოხმარების ახალი სტანდარტების დანერგვის მიზნით კომპანიამ 2017 წელს ყავის საკუთარი საწარმო გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო.ყავის საწარმო „მონდო“-ს მიზანი საცალო სექტორის ათვისებაა, თუმცა, კომპანია მომავალში პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდას და საქართველოს ბაზრის გარდა მის ექსპორტზე გატანასაც გეგმავს. ეკონომიკის მინისტრმა ყავის ახალი საწარმო "მონდო" გახსნა