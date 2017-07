საინვესტიციო ჯგუფი „ბიჯეო“ საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესად იყოფა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bijeo [1] => sainvesticio [2] => sabanko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143166 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bijeo [1] => sainvesticio [2] => sabanko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143166 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7674 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bijeo [1] => sainvesticio [2] => sabanko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bijeo [1] => sainvesticio [2] => sabanko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143166) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7674,12321,10412) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 102191 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-17 14:59:53 [post_date_gmt] => 2017-01-17 10:59:53 [post_content] => მათ, ვისაც სესხი დოლარში გაქვთ აღებული, დღეიდან 5 დღის განმავლობაში ბანკისგან ზარს უნდა ელოდოთ. კომერციული ბანკები დაუკავშირდებიან მხოლოდ იმ კლიენტებს, ვისაც გალარების პროგრამა ეხება. გალარება – ეს სახელმწიფოს მხრიდან ახალი პროგრამაა, რომელიც დოლარში აღებული სესხების ნაწილის ლარში გადაკონვერტირებას გულისხმობს, თანაც მომხმარებლისთვის მისაღები კურსით. სესხების გალარება მოხდება გალარების დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურსს გამოკლებული 20 თეთრი. როგორ უნდა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება ? მას შემდეგ, რაც ბანკი დაგიკავშირდებათ და კონკრეტულ საპროცენტო განაკვეთს შემოგთავაზებთ, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რამდენად მომგებიანი იქნება ეს შეთავაზება. ამაში კი დახმარებას „საზოგადოება და ბანკების“ კონსულტანტები გაგიწევენ, უფასო ცხელი ხაზის –240 05 05 მეშვეობით. მათი ზოგადი რჩევაა, ის რომ სესხი სასურველია იმ ვალუტაში, რომელშიც შემოსავალი გაქვთ, თუმცა ორგანიზაციის დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე გირჩევთ, რომ ამ პროგრამაში ჩართვამდე, სხვა პირობებიც გაითვალისწინოთ. ეს პირობებია: სესხის ვადა, ოდენობა და შემოთავაზებული საპროცენტო განაკვეთი. „ცალსახად ყველა სესხზე ერთნაირად იმის თქმა, ღირს თუ არა გალარება არ შეიძლება. ეს იმ ფაქტორზეა დამოკიდებული როგორიცაა სესხის ვადა, ოდენობა, შემოთავაზებული პროცენტი.შესაბამისად, ჯობს რომ ყველამ ინდივიდუალურად განიხილოს საკუთარი სესხი და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ ვთავაზობთ მსესხებლებს სატელეფონო კონსულტაციებს. კარგია თუ სხვადასხვა ბანკის შეთავაზებებს გაიგებენ – თუ რამდენ პროცენტში შესთავაზებენ, იქნება თუ არა ეს ცვლად განაკვეთზე მიბმული. მომხმარებელმა, კარგი გაგებით, ბანკებთან ვაჭრობა უნდა შეძლოს, იმისთვის რომ საუკეთესო საპროცენტო კანაკვეთი მიიღონ. ამ ეტაპზე გალარების აქციაში არ არის გათვალისწინებული პირგასამტეხლო“, – განაცხადა კეპულაძემ. რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს გალარებამ? ექსპერტები საუბრობენ, იმაზე რომ შესაძლოა, ლარში სესხების საპროცენტო განაკვეთმა მოიმატოს, თუმცა არა საგანგაშოდ. კეპულაძის მოსაზრებით, ამას ქართულ საბანკო სექტორში არსებული კონკურენცია დაარეგულირებს. „ის რომ რეფინანსირების განაკვეთზე იქნება მიბმული სესხები და შესაბამისად, შესაძლოა ეს რეფინანსირების განაკვეთი ინფლაციური მოლოდინების გამო, თვის ბოლოს გაიზარდოს, არ არის გამორიცხული, რომ ლარში სესებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთმაც მოიმატოს“, – განაცხადა გიორგი კეპულაძემ. პოპულისტური ნაბიჯი? ექსპერტი ირაკლი ხომასურიძე კი ფიქრობს, რომ ამ პროგრამის ამ ფორმით განხორციელება უფრო პოპულისტური ნაბიჯია, ვიდრე პრობლემების გადაჭრის გზა. მისი თქმით, აუცილებელია გლობალურად ფიქრი და იმ მიზეზების აღმოფხვრა რის გამოც, ქართულ ეკონომიკას და შესაბამისად ლარის კურსსაც დიდი პრობლემები აქვს. „შეიძლება მსესხებლების იმ ნაწილს, რომელთაც ეხებათ პროგრამა, ეს რაღაცაში წაადგეთ, თუმცა გლობალურ ეფექტს არ უნდა ველოდოთ. ეს იგივეა, რომ ადამიანს სიცხე და სიმსივნე ჰქონდეს, ექიმი კი მას ლუმინალით მკურნალობდეს. ამას მიზერული ეფექტი ექნება ზოგად ეკონიმიკაზე. შეზღუდულია სესხების რაოდენობა, შესაბამისად, მსესხებლებზე მასობრივად გავლენას არ მოახდენს და ლარის კურსზე კიდევ უფრო ნაკლებად იმოქმედებს“, – განაცხადა ირაკლი ხომასურიძემ. ხომასურიძემ "ფორტუნასთან" საუბრისას აღნიშნა, რომ აუცილებელია ეკონომიკის სტიმულირება მოხდეს: „სწორედ ეს არის ამომავალი წერტილი, მიზეზის განკურნება და არა შედეგის“. მთავარი პრობლემების მოგვარების შემდეგ კი, ასეთი პროგრამების განხორციელების აუცილებლობა აღარც დადგება. გალარების პროგრამა ითვალისწინებს ფიზიკური პირების უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი აშშ დოლარით დენომინირებული საბანკო სესხების ნებაყოფლობით გალარებას. პროგრამა ერთჯერადია და 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გალარება: როგორ უნდა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gavalaro-tu-ar-gavalaro-ufaso-piradi-bankiri-gadawyvetilebis-mighebashi-dagekhmarebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-17 16:14:13 [post_modified_gmt] => 2017-01-17 12:14:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102191 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 88663 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-17 10:00:13 [post_date_gmt] => 2016-11-17 06:00:13 [post_content] => „არიკ ჯგუფი“ კვების ინდუსტრიის მიმართულებით ინვესტირებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. კომპანიამ საპარტნიორო ფონდთან შეხვედრა გამართა, სადაც ქართული ფისტას წარმოების განვითარების გეგმა და საინვესტიციო პროექტის დეტალები წარმოადგინა. ამასთან, შეხვედრაზე „არიკ ჯგუფი“ -ს წარმომადგენლებმა ფონდის მენეჯმენტს გააცნეს სხვა სამომავლო გეგმებიც. კომპანია ჯამში 2000 ჰექტარზე - 400 ჰექტარი ვენახის, 400 ჰექტარი ხილის ბაღებისა და 1000 ჰექტარი ფისტას პლანტაციის გაშენებას აპირებს. უკვე დაწყებულია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, სათბურის და ლაბორატორიის მშენებლობისთვის. კომპანია სოფლის მეურნეობის მიმართულების ნაწილის დასრულებას 2018 წლის ბოლოსათვის გეგმავს. „არიკ ჯგუფი“ ტურიზმის მიმართულებითაც მუშაობს და ინვესტირებას 5-ვარსკვლავიანი 150 ტურისტული ვილის მშენებლობასაც გეგმავს, რომელიც უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს უმასპინძლებს. ცნობისთვის, „არიკ ჯგუფი“ უცხოური კაპიტალით შექმნილ საინვესტიციო კომპანიას წარმოადგენს, რომელიც საქართველოში 2012 წლიდან ფუნქციონირებს. კომპანია პროექტებს სოფლის მეურნეობის, კვების ინდუსტრიის და ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს. საინვესტიციო კომპანიის ყველაზე ფართომასშტაბიან პროექტს კახეთში, საგარეჯოს რაიონში, „ვინიჩიო ველის“ (Vinichio Valley) - ანუ „მწვანე“ აგრო-ტურისტული ცენტრის განვითარება წარმოადგენს. პროექტის განვითარებისას, ძირითადი აქცენტი ქართული ფისტას და ღვინის წარმოებაზე კეთდება. პირველად ისტორიაში ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, საქართველოს ეძლევა საშუალება გახდეს ფისტას მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყანა. [post_title] => „არიკ ჯგუფი“ საქართველოში 150 ტურისტულ ვილას ააშენებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arik-jgufi-saqartveloshi-150-turistul-vilas-aashenebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-16 19:30:22 [post_modified_gmt] => 2016-11-16 15:30:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 67511 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-07-29 13:45:40 [post_date_gmt] => 2016-07-29 09:45:40 [post_content] => საინვესტიციო ჯგუფმა ”ბიჯეო” (Investment Group BGEO) 350 მილიონი აშშ დოლარის მოცულობის ევროობლიგაციები განათავსა. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი, ეს საქართველოდან კერძო კომპანიის მიერ განხორციელებული პირველი, ყველაზე გრძელვადიანი ევროობლიგაციების განთავსებაა. მოზიდული ფინანსური რესურსის ინვესტირებას ”ბიჯეო” ქართული კომპანიების განვითარებაში მოახდენს. ”მოხარული ვარ, რომ ჯგუფი აქტიურად განაგრძობს ინვესტირების მოზიდვას და 2004 წლიდან დღემდე ჯამში 8 მილიარდ ლარზე მეტი უცხოური საინვესტიციო კაპიტალი გვაქვს მოზიდული. მოზიდული ფინანსური რესურსის ინვესტირებას ქართულ კომპანიებში ვახორციელებთ. საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისა და სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანია ქართული კომპანიების გაფართოება, განვითარება, მართვის დასავლური სტანდარტების შესაბამისად და სამომავლოდ საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე, მათ შორის, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასვლა. ჩვენი გუნდის მრავალწლიანი გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და მართვის დასავლური სტანდარტი გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში კიდევ უფო მეტი ინვესტიციის მოზიდვას შევძლებთ”, - განაცხადა საინვესტიციო ჯგუფ ”ბიჯეოს” გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გილაურმა. ”ბიჯეოს” მიერ განთავსებული ევროობლიგაციები 7 წლიანია, 2023 წლამდე ვადით და 6% წლიური საპროცენტო განაკვეთით. ჯგუფისთვის ეს რიგით მესამე ევროობლიგაციების განთავსებაა. 2007 წელს ჯგუფმა 200 მილიონი აშშ დოლარის, ხოლო 2012 წელს 400 მილიონი აშშ დოლარის ევროობლიგაციები განათავსა. ევროობლიგაციების განთავსების პროცესს BofA Merrill Lynch-მა და J.P Morgan-მა უხელმძღვანელა, გალტ ენდ ტაგარტთან ერთად, რომელიც განთავსების ხელმძღვანელი იყო. გამოშვებულ ობლიგაციებს Fitch-მა და Moody’s-მა BB და B1 საკრედიტო რეიტინგი მიანიჭეს. ობლიგაციები ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრება. ”ბიჯეო” ქართული საინვესტიციო ჯგუფია, რომელიც 2004 წლიდან დღემდე ჯამში 8 მილიარდ ლარზე მეტი უცხოური საინვესტიციო კაპიტალი მოიზიდა. მოზიდული კაპიტალის ინვესტირებას ”ბიჯეო” სამშენებლო, ჯანდაცვის, საინვესტიციო, სადაზღვევო, საბანკო, ჰიდრო და სხვა წარმატებულ ქართულ ბიზნესში ახორციელებს. ”ბიჯეოს” საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდეო ფლობენ. ჯგუფის 94% აქციონერები არიანმსოფლიოში წარმატებული ფინანსური ინსტიტურები: Shroders Investment Management, Harding Loevner, Westwood International Advisors, Artemis Investment Management და სხვა. ჰოლდინგის სამეთვალყუეო საბჭო მსოფლიოს წამყვან კომპანიებში მნიშვნელოვანი გამოცდილების მქონე, დამოუკიდებელი დირექტორებისგან შედგება. [post_title] => "საქართველოს ბანკის" მფლობელმა საინვესტიციო ჯგუფმა 350 მილიონი დოლარის ობლიგაციები გამოუშვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-bankis-mflobelma-sainvesticio-jgufma-350-milioni-dolaris-obligaciebi-gamoushva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-29 13:45:40 [post_modified_gmt] => 2016-07-29 09:45:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 102191 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-17 14:59:53 [post_date_gmt] => 2017-01-17 10:59:53 [post_content] => მათ, ვისაც სესხი დოლარში გაქვთ აღებული, დღეიდან 5 დღის განმავლობაში ბანკისგან ზარს უნდა ელოდოთ. კომერციული ბანკები დაუკავშირდებიან მხოლოდ იმ კლიენტებს, ვისაც გალარების პროგრამა ეხება. გალარება – ეს სახელმწიფოს მხრიდან ახალი პროგრამაა, რომელიც დოლარში აღებული სესხების ნაწილის ლარში გადაკონვერტირებას გულისხმობს, თანაც მომხმარებლისთვის მისაღები კურსით. სესხების გალარება მოხდება გალარების დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურსს გამოკლებული 20 თეთრი. როგორ უნდა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება ? მას შემდეგ, რაც ბანკი დაგიკავშირდებათ და კონკრეტულ საპროცენტო განაკვეთს შემოგთავაზებთ, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რამდენად მომგებიანი იქნება ეს შეთავაზება. ამაში კი დახმარებას „საზოგადოება და ბანკების“ კონსულტანტები გაგიწევენ, უფასო ცხელი ხაზის –240 05 05 მეშვეობით. მათი ზოგადი რჩევაა, ის რომ სესხი სასურველია იმ ვალუტაში, რომელშიც შემოსავალი გაქვთ, თუმცა ორგანიზაციის დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე გირჩევთ, რომ ამ პროგრამაში ჩართვამდე, სხვა პირობებიც გაითვალისწინოთ. ეს პირობებია: სესხის ვადა, ოდენობა და შემოთავაზებული საპროცენტო განაკვეთი. „ცალსახად ყველა სესხზე ერთნაირად იმის თქმა, ღირს თუ არა გალარება არ შეიძლება. ეს იმ ფაქტორზეა დამოკიდებული როგორიცაა სესხის ვადა, ოდენობა, შემოთავაზებული პროცენტი.შესაბამისად, ჯობს რომ ყველამ ინდივიდუალურად განიხილოს საკუთარი სესხი და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ ვთავაზობთ მსესხებლებს სატელეფონო კონსულტაციებს. კარგია თუ სხვადასხვა ბანკის შეთავაზებებს გაიგებენ – თუ რამდენ პროცენტში შესთავაზებენ, იქნება თუ არა ეს ცვლად განაკვეთზე მიბმული. მომხმარებელმა, კარგი გაგებით, ბანკებთან ვაჭრობა უნდა შეძლოს, იმისთვის რომ საუკეთესო საპროცენტო კანაკვეთი მიიღონ. ამ ეტაპზე გალარების აქციაში არ არის გათვალისწინებული პირგასამტეხლო“, – განაცხადა კეპულაძემ. რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს გალარებამ? ექსპერტები საუბრობენ, იმაზე რომ შესაძლოა, ლარში სესხების საპროცენტო განაკვეთმა მოიმატოს, თუმცა არა საგანგაშოდ. კეპულაძის მოსაზრებით, ამას ქართულ საბანკო სექტორში არსებული კონკურენცია დაარეგულირებს. „ის რომ რეფინანსირების განაკვეთზე იქნება მიბმული სესხები და შესაბამისად, შესაძლოა ეს რეფინანსირების განაკვეთი ინფლაციური მოლოდინების გამო, თვის ბოლოს გაიზარდოს, არ არის გამორიცხული, რომ ლარში სესებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთმაც მოიმატოს“, – განაცხადა გიორგი კეპულაძემ. პოპულისტური ნაბიჯი? ექსპერტი ირაკლი ხომასურიძე კი ფიქრობს, რომ ამ პროგრამის ამ ფორმით განხორციელება უფრო პოპულისტური ნაბიჯია, ვიდრე პრობლემების გადაჭრის გზა. მისი თქმით, აუცილებელია გლობალურად ფიქრი და იმ მიზეზების აღმოფხვრა რის გამოც, ქართულ ეკონომიკას და შესაბამისად ლარის კურსსაც დიდი პრობლემები აქვს. „შეიძლება მსესხებლების იმ ნაწილს, რომელთაც ეხებათ პროგრამა, ეს რაღაცაში წაადგეთ, თუმცა გლობალურ ეფექტს არ უნდა ველოდოთ. ეს იგივეა, რომ ადამიანს სიცხე და სიმსივნე ჰქონდეს, ექიმი კი მას ლუმინალით მკურნალობდეს. ამას მიზერული ეფექტი ექნება ზოგად ეკონიმიკაზე. შეზღუდულია სესხების რაოდენობა, შესაბამისად, მსესხებლებზე მასობრივად გავლენას არ მოახდენს და ლარის კურსზე კიდევ უფრო ნაკლებად იმოქმედებს“, – განაცხადა ირაკლი ხომასურიძემ. ხომასურიძემ "ფორტუნასთან" საუბრისას აღნიშნა, რომ აუცილებელია ეკონომიკის სტიმულირება მოხდეს: „სწორედ ეს არის ამომავალი წერტილი, მიზეზის განკურნება და არა შედეგის“. მთავარი პრობლემების მოგვარების შემდეგ კი, ასეთი პროგრამების განხორციელების აუცილებლობა აღარც დადგება. გალარების პროგრამა ითვალისწინებს ფიზიკური პირების უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი აშშ დოლარით დენომინირებული საბანკო სესხების ნებაყოფლობით გალარებას. პროგრამა ერთჯერადია და 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გალარება: როგორ უნდა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება? 