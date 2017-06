სახალხო დამცველი “ბირჟა მაფიას” რეპერების დაკავებასთან დაკავშირებით პროკურატურას გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => birdja-mafia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => birdja-mafia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137653) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16421,6239) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137551 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-09 17:01:09 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:01:09 [post_content] => შსს-ს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენა-შენახვის ბრალდებით რეპერები მიშკა მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია დააკავეს. მათ დაჭერას ოჯახის ახლობლები და კოლეგები იმ ვიდეოკლიპს უკავშირებენ, რომელიც „ბირჟა მაფიის“ სახელით ცნობილმა რეპდუომ ახლახან გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში. სიმღერაში „თ...ლი შავი ზედა“ პოლიციას არაკორექტულად მოიხსენიებენ, ხოლო კლიპში პატრულს ჯაჭვი ჰქონდა გამობმული. როგორც ამბობენ, ჯგუფის წევრებს მოსთხოვეს ამ კადრების კლიპიდან ამოღება, ბიჭებმა კადრები დაფარეს, მაგრამ ვიდეორგოლი სოცქსელიდან არ წაუშლიათ... სოცქსელში ამ საქმეს დიდი რეზონანსი აქვს. „ფეისბუქზე“ წერენ, რომ მათი კლიპის გამოქვეყნება და დაკავება ერთმანეთს საეჭვოდ დაემთხვა. გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს. [gallery link="file" columns="1" size="large" ids="137553,137554,137555,137556,137557"] [post_title] => როგორ ეხმაურებიან სოცქსელში „ბირჟა მაფია“-ს წევრების დაკავებას - „საეჭვოდ დაემთხვა მათი დაჭერა კლიპის გამოქვეყნებას...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-ekhmaurebian-socqselshi-birdja-mafia-s-wevrebis-dakavebas-saechvod-daemtkhva-mati-dachera-klipis-gamoqveynebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 21:51:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 17:51:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135798 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 15:34:24 [post_date_gmt] => 2017-06-01 11:34:24 [post_content] => უხარისხო სათამაშოების წინააღმდეგ საბრძოლველად სათამაშოების მწარმოებელი, დისტრიბუტორი და რეალიზატორი კომპანიები ერთი სავაჭრო ნიშნის ქვეშ ერთიანდებიან.სახალხო დამცველის ინიციატივით დაწყებულ კამპანიას „უსაფრთხო სათამაშო“ მაღაზიებიც შეუერთდებიან და ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული სათამაშოები სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე გაიყიდება. რაც შეეხება საცალო ვაჭრობას და ბაზრობებს, მათი კონტროლი მხოლოდ საკანონმდებლო რეგულაციის შექმნისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებითაა შესაძლებელი. კამპანიის მიზანია, მოსახლეობამ სათამაშო არა ფასის, არამედ ხარისხის მიხედვით შეარჩიოს. სათამაშოების ხარისხი საქართველოში საკანონმდებლო კონტროლის მიღმაა დარჩენილი, სათამაშოების უსაფრთხოების მაკონტროლებელი ორგანოს შექმნა ევროკავშირის მოთხოვნით ქვეყანას მხოლოდ 2019 წლიდან ევალება. კამპანიის ფარგლებში სახალხო დამცველი საკანონმდებლო პაკეტსაც შეიმუშავებს, შემდეგ კი ეკონომიკის სამინისტროს წარუდგენს. „რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი განუვითარებელი?“ „იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა სათამაშო“ -თუმცა ხშირად სათამაშოც შეიძლება გახდეს ბავშვის განვითარებისა და სიცოცხლისთვის სახიფათო. სათამაშოების უსაფრთხოების თვალსაზრისით ბაზარზე სახიფათო ვითარებაა. სტარტეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოში შეძენილი ათი სათამაშოდან ცხრაში მავნე ნივთიერება დი-2-ეთილჰექსილფტალატი (DEPH) აღმოჩნდა . ნივთიერება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა და მის გამოყენებას სათამაშოების დამზადებისას ევროკავშირი კრძალავს. კვლევის ფარგლებში მაღაზიებსა და აფთიაქებში, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ორგანიზაციამ ჩინური წარმოების, იაფფასიანი სათამაშოები შეიძინა და გამოსაკვლევად გერმანიაში მდებარე ერთ-ერთ ლაბორატორიაში გადაგზავნა. „სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიაზე გათვლილი სათამაშოები ფტალატებზე და კადმიუმზე შესამოწმებლად გერმანიაში გადაიგზავნა, რადგან კვლევითი ლაბორატორია, რომელიც სათამაშოების ხარისხს გააკონტროლებს, საქართველოში არ არსებობს. შედეგები საკმაოდ მძიმე იყო. 44 ნიმუშიდან 21 -ში მავნე ნივთიერების მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ფტალატები არ აღმოჩნდა მხოლოდ აფთიაქებში ნაყიდ პროდუქციაში. სათამაშოების უმრავლესობას დართული ჰქონდა CE ნიშანიც, რაც ევროკავშირის სტანდარტთან შესაბამისობას ნიშნავს , თუმცა ეს ნიშანიც ფალსიფიცირებული იყო“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ საუბარში კვლევითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვახტანგ კობალაძე. ფტალატების მოქმედება ჯანმრთელობაზე მყისიერად არ აისახება , მაგრამ დროთა განმავლობაში სერიოზულ დაავადებებს იწვევს მათ შორის: ბავშვებში რეპროდუქციული სისტემის პრობლემას და თირკმლის დაზიანებას, ფტალატის მჟავა ბიჭებში ასუსტებს მამაკაცური ჰორმონის, ტესტოსტერონის განვითარებას და იწვევს უშვილობას. ნივთიერება ორგანიზმში სათამაშოს პირში ჩადებით შეიძლება მოხვდეს და ამ კუთხით განსაკუთრებით ჩვილი ბავშვებისთვისაა სახიფათო. ფტალატებს პლასტმასის და რეზინის სათამაშოების დასარბილებლად იყენებენ. თამუნა გოგუაძე [post_title] => უშვილობის გამომწვევი სათამაშოები - კვლევის საგანგაშო შედეგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ushvilobis-gamomwvevi-satamashoebi-kvlevis-sagangasho-shedegebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 15:51:06 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 11:51:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135798 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135706 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 13:07:39 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:07:39 [post_content] => გასულ წელს 1 წლამდე ასაკის 511 ბავშვი გარდაიცვალა, სახალხო დამცველის შეფასებით, მაჩვენებელი საგანგაშოა. უჩა ნანუაშვილმა საკუთარი ანგარიშის შესახებ ისაუბრა, რომელიც 2016 წელს საქართველოში ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას ასახავს. ”მთავარი გამოწვევები და პრობლემები იგივეა, რაც წინა წლებში. ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაშტაბები კვლავ მაღალია, ბავშვთა სიღარიბე ასევე ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობით საქართველო კვლავ მაღალ ადგილზეა, გასულ წელს 1 წლამდე ასაკის 511 ბავშვი გარდაიცვალა და ეს მაჩვენებელი საგანგაშოა. ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრე ბავშვთა მიმართ არის სერიოზული პრობლემები და ა.შ. საკამოდ ბევრია პრობლემა, რომელსაც ბავშვები აწყდებიან”, - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. [post_title] => 1 წლამდე ასაკის 511 ბავშვი გარდაიცვალა და ეს მაჩვენებელი საგანგაშოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-wlamde-asakis-511-bavshvi-gardaicvala-da-es-machvenebeli-sagangashoa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:07:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:07:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135706 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137551 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-09 17:01:09 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:01:09 [post_content] => შსს-ს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენა-შენახვის ბრალდებით რეპერები მიშკა მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია დააკავეს. მათ დაჭერას ოჯახის ახლობლები და კოლეგები იმ ვიდეოკლიპს უკავშირებენ, რომელიც „ბირჟა მაფიის“ სახელით ცნობილმა რეპდუომ ახლახან გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში. სიმღერაში „თ...ლი შავი ზედა“ პოლიციას არაკორექტულად მოიხსენიებენ, ხოლო კლიპში პატრულს ჯაჭვი ჰქონდა გამობმული. როგორც ამბობენ, ჯგუფის წევრებს მოსთხოვეს ამ კადრების კლიპიდან ამოღება, ბიჭებმა კადრები დაფარეს, მაგრამ ვიდეორგოლი სოცქსელიდან არ წაუშლიათ... სოცქსელში ამ საქმეს დიდი რეზონანსი აქვს. „ფეისბუქზე“ წერენ, რომ მათი კლიპის გამოქვეყნება და დაკავება ერთმანეთს საეჭვოდ დაემთხვა. გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს. [gallery link="file" columns="1" size="large" ids="137553,137554,137555,137556,137557"] [post_title] => როგორ ეხმაურებიან სოცქსელში „ბირჟა მაფია“-ს წევრების დაკავებას - „საეჭვოდ დაემთხვა მათი დაჭერა კლიპის გამოქვეყნებას...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-ekhmaurebian-socqselshi-birdja-mafia-s-wevrebis-dakavebas-saechvod-daemtkhva-mati-dachera-klipis-gamoqveynebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 21:51:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 17:51:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ebe3049b2dcc3e7f24de251304bc38d9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )