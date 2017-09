სახალხო დამცველი „კორტების საქმის“ მოწმესთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kortebis-saqme [1] => ucha-nanuashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162185 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kortebis-saqme [1] => ucha-nanuashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162185 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kortebis-saqme [1] => ucha-nanuashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kortebis-saqme [1] => ucha-nanuashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162185) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1122,3675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160244 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 16:50:17 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:50:17 [post_content] => საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ექსტრადირების მოთხოვნასთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა გააკეთა. მისთვის გაუგებარია, რატომ დაემთხვა ამ თემის გააქტიურება წინასაარჩევნო პერიოდს. „გაუგებარია, რატომ აქტიურდება ეს თემა არჩევნების წინა პერიოდში, მეტს ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით. კითხვის ნიშნები, რა თქმა უნდა, მაქვს. რამდენჯერმე იყო ეს მოთხოვნა გაგზავნილი, შესაბამისად, დაველოდოთ შედეგებს, მაგრამ მე კითხვის ნიშანს ვსვამ დროსთან დაკავშირებით,“ - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. საქართველოს პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირებას ითხოვს. ოფიციალური დოკუმენტი, უკრაინის პროკურატურამ საქართველოდან დღეს მიიღო. "გიორგი მამალაძის დაკავების დღიდან შეინიშნებოდა მკვეთრი ხასიათის დარღვევები, რომლებიც აუცილებლად აისახება დასკვნაში, რომელსაც სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს", - ამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, მამა გიორგი მამალაძის საქმის დღევანდელ პროცესზე განაცხადა. „ჩვენ დღეს დავინახეთ საჭიროება იმისა, რომ ეს პროცესი სრულად ყოფილიყო დახურული. მხოლოდ რამდენიმე, მაქსიმუმ 1 ან 2, სხდომა იყო ისეთი, სადაც შესაძლოა, გარკვეული ინფორმაციის გამო, სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული, სხვა შემთხვევაში კი ამის საჭიროება ვერ დავინახეთ. იმედი მაქვს, სასამართლო გაითვალისწინებს ყველა ხარვეზს და დარღვევას, რომელიც საქმეში დაკავების დღიდან არსებობდა და, ამის გათვალისწინებით, განაჩენი იქნება შესაბამისად სამართლიანი", - განაცხადა სახალხო დამცველმა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ პროცესზე ბრალდებული გიორგი მამალაძე დასკვნითი სიტყვით უნდა წარსდგეს. "ხარვეზები არაერთია, მათ შორის რეალურად, კომისიის შემადგენლობასთან არის კითხვები, რომ ნაკლები დამოუკიდებელი აქტორია კომისიაში. ასევე, კრიტერიუმებთან დაკავშირებით არის კითხვები, შეფასების სისტემა არის გაუგებარი და რჩება სივრცე იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული სუბიექტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე და ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ პროცესში", - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ხვალ სტრასბურგის სასამართლოში ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე 2 კანდიდატის ჩანაცვლების მიზნით გასაუბრებები გაიმართება. სპეციალური სამთავრობო კომისია 8 პრეტენდენტს გაესაუბრება. 