სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში არასამთავრობოები კონსულტაციების სახით ჩაერთვებიან – ირაკლი კობახიძე

"მესამე სექტორის ჩართულობას მივესალმებით და ამას ვუზრუნველყობთ კიდევაც. რაც შეეხება არჩევას ეს არის პარლამენტს პრეროგატივა, დასახელებაც არის პარლამენტის უფლება და ყველაფერი კანონდებლობის შესამისად წარიმართება. ცხადია, კონსულტაციებიც უზრუნვლყოფილი იქნება," - განაცხადა კობახიძემ. მანამდე არასამთავრობო სექტორმა სახალხო დამცველის კანდიდატურის შერჩევაზე განცხადება გაავრცელა. მესამე სექტორი პარლამენტს ომბუდსმენის კანდიდატურის შერჩევისას სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებდა. "ყველასთვის ცნობილია, რომ კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს სახალხო დამცველის კანდიდატურის ფორმალური დასახელების უფლება მხოლოდ საპარლამენტო ფრაქციასა და ფრაქციებს მიღმა დარჩენილ არანაკლებ 6 დეპუტატს შეუძლია. ამის მიუხედავად, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ყოველთვის მონაწილეობდნენ იმ დისკუსიებსა და განხილვებში, რომლებიც სახალხო დამცველის არჩევას თან სდევდა. "როგორც ჩვენთვის ცნობილია, არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტი დაიწყებს სახალხი დამცველის შერჩევის პროცესს. მიგვაჩნია, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობა. არაერთი დოკუმენტი, მათ შორის, პარლამენტის ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმა, ითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ასეთი დაპირებები კი მნიშვნელობას ისეთი პროცესის დროს იღებს, როგორც სახალხო დამცველის არჩევაა. "შესაბამისად, მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტსა და, განსაკუთრებით, საპარლამენტო უმრავლესობას უზრუნველყოს უფლებადამცველი ორგანიზაციების, უნივერსიტეტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში," - აღნიშნულია განცხადებაში. 