სახალხო დამცველის პოზიციაზე ანა ნაცვლიშვილის კანდიდატურა განიხილება

სახალხო დამცველის კანდიდატურები, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას დასახელდება. ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, გააკეთა. "წინასწარი კონსულტაციები გვქონდა, თუმცა კანდიდატების დასახელებას რაც შეეხება, ეს მოხდება უახლოეს პერიოდში. სავარაუდოდ, მომავალი კვირის განმავლობაში. კრიტერიუმები ობიექტური იქნება. ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ისეთი კანდიდატი, რომელიც საუკეთესოდ უზრუნველყოფს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის ზედამხედველობას," - გაანცხადა კობახიძემ. მისი თქმით, კრიტერიუმები, რომლის თანახმადაც შეირჩევა შესაბამისი კანდიდატურა, არის პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, პატიოსნება და შესაბამისი კვალიფიკაცია. სახალხო დამცველის პოსტზე უჩა ნანუაშვილს უფლებამოსილება დეკემბერში ეწურება. ომბუდსმენის კანდიდატურები, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას დასახელდება სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში ე.წ. „ციანიდის საქმეზე" დასკვნას გამოაქვეყნებს

სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, უახლოეს დღეებში „ციანიდის საქმეზე" ბრალდებულ მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე დასკვნას გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. „უახლოეს დღეებში გამოვაქვეყნებთ დასკვნას, რომელიც ეხება როგორც საგამოძიებო, ასევე სასამართლო პროცესებზე ამ საქმის მიმდინარეობის დროს დაფიქსირებულ დარღვევებს. დასკვნაში საუბარია თანასწორუფლებიანობის დარღვევაზე, უდანაშაულობის პრეზუმპციაზე, პროცესუალურ დარღვევებზე უშუალოდ გამოძიების დროს და, ასევე, სასამართლოს მიმდინარეობის დროს, სადაც არის გარკვეული ხარვეზები," - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ე.წ. „ციანიდის საქმეზე" ბრალდებულ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. [post_title] => თიანეთში, როგორც ამას ადასტურებს ფაქტები, შედეგები ჩარევის შედეგად შეიცვალა - ანა ნაცვლიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tianetshi-rogorc-amas-adasturebs-faqtebi-shedegebi-charevis-shedegad-sheicvala-ana-nacvlishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 15:38:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 11:38:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179813 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185712 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-09 14:09:45 [post_date_gmt] => 2017-11-09 10:09:45 [post_content] => სახალხო დამცველის კანდიდატურები, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას დასახელდება. ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, გააკეთა. "წინასწარი კონსულტაციები გვქონდა, თუმცა კანდიდატების დასახელებას რაც შეეხება, ეს მოხდება უახლოეს პერიოდში. სავარაუდოდ, მომავალი კვირის განმავლობაში. კრიტერიუმები ობიექტური იქნება. ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ისეთი კანდიდატი, რომელიც საუკეთესოდ უზრუნველყოფს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის ზედამხედველობას," - გაანცხადა კობახიძემ. მისი თქმით, კრიტერიუმები, რომლის თანახმადაც შეირჩევა შესაბამისი კანდიდატურა, არის პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, პატიოსნება და შესაბამისი კვალიფიკაცია. სახალხო დამცველის პოსტზე უჩა ნანუაშვილს უფლებამოსილება დეკემბერში ეწურება. სახალხო დამცველის კანდიდატურები, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას დასახელდება. ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, გააკეთა.