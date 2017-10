სახალხო დამცველმა სოციალური შემწეობის გაცემის წესი დისკრიმინაციულად მიიჩნია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => diskriminacia [1] => ucha-nanuashvili [2] => sakhalkho-damcveli [3] => socialuri-shemweobis-gacemis-wesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175140 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => diskriminacia [1] => ucha-nanuashvili [2] => sakhalkho-damcveli [3] => socialuri-shemweobis-gacemis-wesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175140 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1422 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => diskriminacia [1] => ucha-nanuashvili [2] => sakhalkho-damcveli [3] => socialuri-shemweobis-gacemis-wesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => diskriminacia [1] => ucha-nanuashvili [2] => sakhalkho-damcveli [3] => socialuri-shemweobis-gacemis-wesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175140) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1422,6239,20241,3675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174243 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 11:58:12 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:58:12 [post_content] => პროკურატურამ სახალხო დამცველის წინადადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიება შეწყვიტა, რომელიც შსს-ის თანამშრომლების მიერ მოქალაქე ი.ხ.-ს შესაძლო წამების ფაქტთან დაკავშირებით იყო დაწყებული. პროკურატურის ინფორმაციით, შსს-ს ვაკე-საბურთალოს განყოფილებაში წარმოებდა თაღლითობისა და ქურდობის ფაქტებზე გამოძიება, რომელშიც იმხილებოდა ი.ხ.-ს მეგობარი ზ.ჯ. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ 16 თებერვალს ი.ხ. -მ მისი მეგობრის მამხილებელი ჩენება მისცა, თუმცა, მოგვიანებით მის მიერ მიცემული ჩვენების ამსახველი ოქმის დახევა მოითხოვა, იმ მოტივით, რომ ზ.ჯ. მისი მეგობარი იყო და სასამართლო სხდომაზე მის წინააღმდეგ ჩვენებას ვერ მისცემდა, ამავდროულად მას შესაძლოა იმ უბანში სადაც ის და ზ.ჯ. ცხოვრობდნენ შექმნოდა პრობლემა. აღნიშნულ საკითხზე პოლიციელთა მხრიდან განემარტა, რომ ოქმი ხელმოწერილი იყო, წარმოადგენდა მტკიცებულებას და მისი განადგურება ვერ მოხდებოდა, რადგან აღნიშნული წარმოადგენდა დანაშაულს. "ხსენებული საუბრის შემდეგ ი.ხ.-ს პოლიციის განყოფილების ხელმძღვანელი პირები გაესაუბრნენ, რომელთაც განუმარტეს, რომ მას არანაირი პრობლემა არ შეექმნებოდა და ზ.ჯ.-ს მხრიდან რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელების შემთხვევაში, მის მიმართ გატარდებოდა კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები. საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ი.ხ. - მ მოცემულ საქმეზე პირველი გამოკითხვისას და ასევე სხვადასხვა მედიასაშუალებებით საერთოდ უარყო მის მიერ, ზ.ჯ. - ს მამხილებელი ჩვენების მიცემის ფაქტი, თუმცა მას შემდეგ რაც განხორციელდა ზ.ჯ.-ს ბრალდების საქმის გამოთხოვა და მეორე დაკითხვისას ი.ხ.-ს წარედგინა ზემოხსენებული ინფორმაციის შემცველი გამოკითხვის ოქმი, ი.ხ.-მ დაადასტურა, რომ გამოკითხვის ოქმზე არსებული ხელმოწერა და დათქმა, რომ ინფორმაცია სწორად არის ასახული, შესრულებულია მის მიერ",-განმარტავენ პროკურატურაში. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების მიერ გამოთხოვილ იქნა, როგორც პოლიციის განყოფილების შიდა და გარე პერიმეტრის სათვალთვალო კამერები, ასევე განყოფილების გარშემო მდებარე შენობებზე განთავსებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რომელთა ანალიზის შედეგად არ დადგინდა 2017 წლის 16 თებერვალს საქართველოს შსს ვაკე-საბურთალოს განყოფილებაში ი.ხ.-ს მიმართ პოლიციელების მხრიდან რაიმე სახის შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. (იხ. ვიდეო). პროკურატურაში განმარტავენ, რომ საქმეზე ჩატარებული სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ი.ხ.-ს მიმართ პოლიციელთა მხრიდან რაიმე უკანონო ქმედება არ განხორციელებულა, რის გამოც მოცემულ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არ არსებობის გამო. სახალხო დამცველის წინადადების მიხედვით, რომლითაც მან პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე-საბურთალოს განყოფილებაში, მოწმის სახით გამოკითხვისას, იგი გახდა პოლიციელთა მხრიდან წამების მსხვერპლი, აიძულებდნენ დანაშაულის აღიარებას, რის გამოც სისტემატიურად აყენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. სახალხო დამცველის მომართვაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ ი.ხ. - მ პოლიციის განყოფილებაში ფიზიკური ზეწოლის შედეგად რამდენჯერმე დაკარგა გონება. "დღესვე გავრცელდა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადება, სადაც საუბარია, რომ საკრებულოს დღევანდელ სხდომას მხოლოდ საკრებულოს წევრები, აპარატის თანამშრომლები და მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ამის მიზეზად მოყვანილია წინა საკრებულოს სხდომაზე და მერიასთან განვითარებული მოვლენები. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ წინმსწრებად, რაიმე სავარაუდო სამომავლო საფრთხეზე მითითებით სხდომის ყველასათვის დახურვა დაუშვებელია. თუ სხდომაზე რომელიმე დამსწრე პირი დაარღვევს კანონის მოთხოვნებს, ბუნებრივია, ასეთ შემთხვევაში მის მიმართ ინდივიდუალურად უნდა გატარდეს კანონით გათვალისწინებული ზომები. თუმცა, რაიმე ჰიპოთეტურ საფრთხეზე მითითებით ზოგადად საკრებულოს სხდომის საჯაროობის შეზღუდვა გაუმართლებელია. "აღსანიშნავია, რომ კანონის მიხედვით, საკრებულოს სხდომა საჯაროა და დაინტერესებულ პირებს აქვთ მასზე დასწრების უფლება.[1] სხდომის დახურვის საფუძველი მოცემულ შემთხვევაში სახეზე არ არის. ამავდროულად, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი დამატებით გარანტიებს ითვალისწინებს და განსაზღვრავს, რომ პარლამენტის წევრს უფლება აქვს „სათათბირო ხმის უფლებით მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მათ წინაშე დასვას საქართველოს კანონებისა და სხვა აქტების დარღვევის საკითხები.“აღნიშნულ სხდომას აკვირდება სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც. "ამავდროულად, სახალხო დამცველის აპარატი აკვირდება საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე შეკრებებსაც. დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ შენობის გარშემო მობილიზებული პოლიციელები პარლამენტის წევრებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს არ აძლევენ შენობაში შესვლის საშუალებას, რაც კანონის უხეში დარღვევაა. სახალხო დამცველი მოუწოდებს თბილისის საკრებულოს, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სხდომის საჯაროობა და პარლამენტის წევრებისა და შესაძლებლობის ფარგლებში, სხვა დაინტერესებული პირების შენობაში შეშვება,“ - ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. EMC-ის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების პრობლემა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიება წლებია, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. დაუსჯელობის პრობლემასთან ბრძოლის მიზნით ხელისუფლებას ამ დრომდე არ გადაუდგამს სისტემური ნაბიჯები. "ამის საპირისპიროდ, პოლიციის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უშუალოდ პასუხისმგებელი პირი - უწყების ხელმძღვანელი, ცდილობს, დისკრედიტაცია გაუკეთოს კონსტიტუციური ორგანოს საქმიანობას და დააკნინოს საზოგადოების თვალში ამ ინსტიტუტის სტატუსი და საქმიანობა. "კოალიცია ხაზს უსვამს, რომ მინისტრის ასეთი საჯარო პოზიციონირება ხელს უშლის ძირეული პრობლემების შესახებ საქმიანი დისკუსიის წარმართვას და განსახილველი საკითხების უკანა პლანზე გადაწევას ემსახურება. ამავდროულად, ასეთი განცხადებები ხელს უწყობს განწყობის ჩამოყალიბებას, რომ “კრიმინალების” მიმართ უფლებების დარღვევის შესაძლო შემთხვევებზე საუბარი არ არის მნიშვნელოვანი. ამ ფონზე, კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მინისტრის აღნიშნულ განცხადებას სათანადო შეფასება/რეაგირება ამ დრომდე არ მოჰყოლია," - აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში. მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს „ადამიანის უფლებათა ცენტრმა“ გაავრცელა განცხადება, სადაც თბილისის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში მოქალაქე ს. მ.-ს მიმართ სამართალდამცავების მხრიდან განხორციელებულ სავარაუდო ცემის, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდა. იმავე საქმეზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმაც და პროკურატურას, გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. იმ დღესვე აღნიშნულ საკითხს განცხადებით გამოეხმაურა შსს-ც, სადაც განმარტეს, რომ დაკავებულის განმარტებით დაზიანებები, რომელიც სხეულზე აღენიშნება დაკავებისას, წაქცევის შედეგად მიიღო. სახალხო დამცველის საპასუხოდ იმავე დღეს განცხადება გაავრცელა პროკურატურამაც, სადაც აღნიშნულია, რომ უწყება ამ საკითხზე გამოძიებას აწარმოებს. მოგვიანებით კი განცხადება შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმაც, გააკეთა, რომელმაც ომბუდსმენს მოუწოდა, მის უწყებაში გადაემოწმებინა მსგავსი საკითხები. გიორგი მღებრიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტი არ უნდა გადაიქცეს „კრიმინალების გამპრავებელ კანტორად”. "ხსენებული საუბრის შემდეგ ი.ხ.-ს პოლიციის განყოფილების ხელმძღვანელი პირები გაესაუბრნენ, რომელთაც განუმარტეს, რომ მას არანაირი პრობლემა არ შეექმნებოდა და ზ.ჯ.-ს მხრიდან რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელების შემთხვევაში, მის მიმართ გატარდებოდა კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები. საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ი.ხ. - მ მოცემულ საქმეზე პირველი გამოკითხვისას და ასევე სხვადასხვა მედიასაშუალებებით საერთოდ უარყო მის მიერ, ზ.ჯ. - ს მამხილებელი ჩვენების მიცემის ფაქტი, თუმცა მას შემდეგ რაც განხორციელდა ზ.ჯ.-ს ბრალდების საქმის გამოთხოვა და მეორე დაკითხვისას ი.ხ.-ს წარედგინა ზემოხსენებული ინფორმაციის შემცველი გამოკითხვის ოქმი, ი.ხ.-მ დაადასტურა, რომ გამოკითხვის ოქმზე არსებული ხელმოწერა და დათქმა, რომ ინფორმაცია სწორად არის ასახული, შესრულებულია მის მიერ",-განმარტავენ პროკურატურაში. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების მიერ გამოთხოვილ იქნა, როგორც პოლიციის განყოფილების შიდა და გარე პერიმეტრის სათვალთვალო კამერები, ასევე განყოფილების გარშემო მდებარე შენობებზე განთავსებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რომელთა ანალიზის შედეგად არ დადგინდა 2017 წლის 16 თებერვალს საქართველოს შსს ვაკე-საბურთალოს განყოფილებაში ი.ხ.-ს მიმართ პოლიციელების მხრიდან რაიმე სახის შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. (იხ. ვიდეო). პროკურატურაში განმარტავენ, რომ საქმეზე ჩატარებული სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ი.ხ.-ს მიმართ პოლიციელთა მხრიდან რაიმე უკანონო ქმედება არ განხორციელებულა, რის გამოც მოცემულ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არ არსებობის გამო. სახალხო დამცველის წინადადების მიხედვით, რომლითაც მან პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე-საბურთალოს განყოფილებაში, მოწმის სახით გამოკითხვისას, იგი გახდა პოლიციელთა მხრიდან წამების მსხვერპლი, აიძულებდნენ დანაშაულის აღიარებას, რის გამოც სისტემატიურად აყენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. სახალხო დამცველის მომართვაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ ი.ხ. - მ პოლიციის განყოფილებაში ფიზიკური ზეწოლის შედეგად რამდენჯერმე დაკარგა გონება. 