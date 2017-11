“სახელმწიფოვ! დაგველაპარაკე, რა, გასაგებ ენაზე”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ena [1] => goga-chanadiri [2] => qartuli-anbani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182609 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ena [1] => goga-chanadiri [2] => qartuli-anbani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182609 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5389 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ena [1] => goga-chanadiri [2] => qartuli-anbani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ena [1] => goga-chanadiri [2] => qartuli-anbani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182609) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9025,10961,5389) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171741 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-05 20:25:04 [post_date_gmt] => 2017-10-05 16:25:04 [post_content] => 2017 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს საფრანგეთისგან ოფიციალურად გადმოეცემა 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსი. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი Georgian National Book Center-ისა და კულტურის სამინისტრო-ს მიერ შეიქმნა პროექტის ოფიციალური ანიმაციური ვიდეორგოლი - Georgia Made by Characters / ანბანით მოთხრობილი საქართველო. ანიმაციის ავტორია JWT METRO, ხოლო მუსიკის - ნიაზ დიასამიძე. https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=RhtEftOx-Gk [post_title] => საქართველოს ისტორიისა და ანბანის შესახებ ვიდეორგოლი შეიქმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-istoriisa-da-anbanis-shesakheb-videorgoli-sheiqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 20:25:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 16:25:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171741 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170448 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-03 11:59:33 [post_date_gmt] => 2017-10-03 07:59:33 [post_content] => ფოტორეპორტიორი გოგა ჩანადირი თბილისის მერობის იდეალური კანდიდატისთვის ათ პუნქტს აქვეყნებს. მისი თქმით, პარტიულობის მიუხედავად მას მისცემს ხმას, ვინც ამ პირობებს დააკმაყოფილებს. ჩანადირი ფეისბუქზე წერს, რომ ის ნელ-ნელა ყველა კანდიდატის პროგრამას ეცნობა. "ჩემი აზრით, როგორი უნდა იყოს თბილისის თავი? უყვარდეს თბილისი იყოს პატიოსანი დაიცვას ურბანული სახე და ხელი შეუწყოს ქალაქის გონივრულ განვითარება-განაშენიანებას თბილისი გახადოს ქვეითებისთვის კომფორტული ქალაქი, ასევე, შექმნას თანაბარი გარემო ყველა ტიპის შშმ პირისთვის ააშენოს ავტოსადგომები შექმნას მეტი სიმწვანე და ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემო გააუმჯობესოს საზტრანსპორტის პარკი და სამარშრუტო სისტემა შექმნას ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების სისტემა იზრუნოს ქალაქის საერთაშორისო ავტორიტეტის გაზრდაზე კატეგორიული იყოს სახელმწიფო ენის დაცვის საკითხში გარეაბრებთან დაკავშირებით პარტიულობის მიუხედავად, ხმას მივცემ იმ კანდიდატს, რომელიც დამარწმუნებს, რომ აღნიშნულ პირობებზე იზრუნებს და ამ წესით იცხოვრებს. ნელ-ნელა ვეცნობი ყველა კანდიდატის პროგრამას. გადაწყვეტილებაში მნიშვნელოვნად დამეხმარება", – წერს ჩანადირი. ახალგორის ბაგა-ბაღებში ქართულენოვან ჯგუფებს აუქმებენ და მხოლოდ რუსული და ოსურენოვანი ჯგუფები იმუშავებენ. ახალგორის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლებაც იკრძალება. აკრძალვები ძალაში ახალი სასწავლო წლიდან შედის. სამხრეთ ოსეთის ე. წ. განათლების მინისტრის მოადგილე ელისო გაგლოევას განცხადებით, მოსწავლეები ყველა საგანს რუსულ ენაზე ისწავლიან. "ეს დისკრიმინაციაა. არც პედაგოგებმა და არც მოსწავლეებმა რუსული არ იციან," - აცხადებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი. ქართული მხარე საკითხს ჟენევის მოლაპარაკების მორიგ რაუნდზე დააყენებს. 