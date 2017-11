“სახლში შემოვიდა სპეცრაზმი და მომიპარა” – რუსთავი 2-ის ოპერატორი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartvelebis-deportacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188601 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartvelebis-deportacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188601 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartvelebis-deportacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartvelebis-deportacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188601) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1692,18356) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185681 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-09 13:38:37 [post_date_gmt] => 2017-11-09 09:38:37 [post_content] => უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრო პოროშენკომ, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის იდეას მხარი არ დაუჭირა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ ფრაქცია „პეტრო პოროშენკოს ბლოკის“ დეპუტატმა, ივან ვინიკმა, განაცხადა. ამასთან, უკრაინის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრმა, ანდრეი ტეტერევმა, განაცხადა, რომ შესწორება, რომელიც მინისტრთა კაბინეტს რუსეთის ფედერაციასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ავალდებულებს, მეორე მოსმენაზეა შეტანილი. კომიტეტის ხელმძღვანელმა, სერგეი პაშინსკიმ, კი განაცხადა, რომ „დონბასში უკრაინის სუვერენიტეტის უზრუნველყოფის“ კანონპროექტში შესწორების შეტანა შეუძლებელია. პოროშენკომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის იდეას მხარი არ დაუჭირა - რადას დეპუტატი

უკრაინაში ქართველი მებრძოლი რუსი სამხედროების მიერ განხორციელებული შეტევისას მძიმედ დაიჭრა. ამის შესახებ ინფორმაციას "რუსთავი2" უკრაინაში "ქართული ლეგიონის" ხელმძღვანელის, მამუკა მამულაშვილის, ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. "ერთი ჯარისკაცია დაშავებული, საკმაოდ მძიმე ჭრილობა აქვს მუცლის არეში. შეტევაზე სცადეს გადმოსვლა რუსმა სამხედროებმა და ამ დროს სროლის შედეგად მიიღო მუცლის არეში ჭრილობა. დაჭრილს ოპერაცია ჩაუტარდა, ჯერჯერობით შედეგს ველოდებით. ახლაც მიმდინარეობს ბრძოლები, არ შეჩერებულა. ჩვენ ახლა ვართ ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პოზიციაზე, ფრონტის ხაზზე და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ძალიან სერიოზული შეტაკებებია. ყოველდღიურად 2-3 ადამიანი იღუპება," - განაცხადა მამუკა მამულაშვილმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი მებრძოლის დაჭრის შესახებ ინფორმაცია უკრაინაში საქართველოს საელჩოში ამ ეტაპზე არ შესულა. უკრაინაში ქართველი მებრძოლი რუსი სამხედროების მიერ განხორციელებული შეტევისას მძიმედ დაიჭრა

საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა, გუშინ, რადასთან გამართულ მიტინგზე განაცხადა, რომ მზადაა, 3 დეკემბერს დაიწყოს უკრაინის პრეზიდენტის, პეტრო პოროშენკოს, „სახალხო იმპიჩმენტი", - ამის შესახებ „რია ნოვოსტი" იუწყება. „თუკი ხელისუფლება განაგრძობს ჩვენი მოთხოვნების იგნორირებას, გთავაზობთ, 3 დეკემბერს დავიწყოთ სახალხო იმპიჩმენტის პროცესი. დაე, ეს ხალხმა გააკეთოს," - განაცხადა სააკაშვილმა. მას არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობს აღნიშნული პროცედურა. მანვე მომიტინგეებს მოუწოდა, 12 ნოემბერს მიხაილოვსკის მოედანზე შეიკრიბონ და მოაწყონ მარში ანტიკორუფციული სასამართლოს შექმნისა და იმპიჩმენტის კანონების მიღების მოთხოვნით. სააკაშვილის თქმით, აპირებს, ამ მარშში მონაწილეობა მეუღლესთან და შვილთან ერთად მიიღოს. გთავაზობთ, 3 დეკემბერს დავიწყოთ სახალხო იმპიჩმენტის პროცესი - მიხეილ სააკაშვილი 