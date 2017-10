საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს შინაარსს სრულიად ვიზიარებთ – სალომე სამადაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => prezidentis-veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174270 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => prezidentis-veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174270 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => prezidentis-veto ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => prezidentis-veto ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174270) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19634,12791,10736) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173492 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 15:43:23 [post_date_gmt] => 2017-10-10 11:43:23 [post_content] => „დღეს, საკრებულოს შენობის წინ ქართული სახელმწიფო გარდაიცვალა,“ - ამის შესახებ პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა, დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა, თბილისის საკრებულოსთან განაცხადა, სადაც „ნაციონალური მოძრაობის“ საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სამადაშვილის თქმით, მან ადგილზე მობილიზებულ პოლიციის თანამშრომლებს დეპუტატის საშვი აჩვენა და შესვლა მოითხოვა, თუმცა ის საკრებულოს შენობაში არ შეუშვეს. „მე მათ ავუხსენი, რომ კანონი მაძლევს უფლებას, შევიდე ამ შენობაში, თუმცა მათ არანაირი პასუხი არ გაგვცეს, თუ რის საფუძველზე გვეუბნებიან უარს. აქ, ამ შენობის წინ, დღეს უბრალოდ გარდაიცვალა ქართული სახელმწიფო და კანონი ამ ქვეყანაში,” - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი ვარაუდობს, რომ საკრებულოს შენობის წინ მობილიზებული არ არიან პოლიციელები, არამედ ”გადაცმული ხალხი”. [post_title] => საკრებულოს შენობის წინ ქართული სახელმწიფო გარდაიცვალა - სალომე სამადაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakrebulos-shenobis-win-qartuli-sakhelmwifo-gardaicvala-salome-samadashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 15:43:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 11:43:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173241 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 12:51:41 [post_date_gmt] => 2017-10-10 08:51:41 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი მზად არის, მის მიერ მომზადებულ მოტივირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით უმრავლესობასთან კონსულტაციები გამართოს. ამის შესახებ პოლიტიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა, ფიქრია ჩიხრაძემ, განაცხადა. ჩიხრაძის თქმით, ადმინისტრაციის კარი დიალოგისთვის ღიაა. [post_title] => პრეზიდენტი მოტივირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით უმრავლესობასთან კონსულტაციებისთვის მზადაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-motivirebul-shenishvnebtan-dakavshirebit-umravlesobastan-konsultaciebistvis-mzadaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 12:52:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 08:52:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173241 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 173228 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 12:48:51 [post_date_gmt] => 2017-10-10 08:48:51 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის მეათე ვეტოს დასაძლევად ემზადება. მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ გიორგი მარგველაშვილმა მოტივირებულ შენიშვნებს შეგნებულად დაამატა ისეთი საკითხები, რომლებზეც უმრავლესობის თანხმობას ვერ მიიღებდა. რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი პრეზიდენტის ვეტოს იზიარებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ განხილვის პროცესში ბევრად მეტი სადავო თემა დასახელდა, რომლის ასახვაც პრეზიდენტს შენიშვნებში შეეძლო. [post_title] => საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saparlamento-umravlesoba-prezidentis-vetos-dasadzlevad-emzadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 12:48:51 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 08:48:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173228 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173492 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 15:43:23 [post_date_gmt] => 2017-10-10 11:43:23 [post_content] => „დღეს, საკრებულოს შენობის წინ ქართული სახელმწიფო გარდაიცვალა,“ - ამის შესახებ პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა, დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა, თბილისის საკრებულოსთან განაცხადა, სადაც „ნაციონალური მოძრაობის“ საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სამადაშვილის თქმით, მან ადგილზე მობილიზებულ პოლიციის თანამშრომლებს დეპუტატის საშვი აჩვენა და შესვლა მოითხოვა, თუმცა ის საკრებულოს შენობაში არ შეუშვეს. „მე მათ ავუხსენი, რომ კანონი მაძლევს უფლებას, შევიდე ამ შენობაში, თუმცა მათ არანაირი პასუხი არ გაგვცეს, თუ რის საფუძველზე გვეუბნებიან უარს. აქ, ამ შენობის წინ, დღეს უბრალოდ გარდაიცვალა ქართული სახელმწიფო და კანონი ამ ქვეყანაში,” - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი ვარაუდობს, რომ საკრებულოს შენობის წინ მობილიზებული არ არიან პოლიციელები, არამედ ”გადაცმული ხალხი”. [post_title] => საკრებულოს შენობის წინ ქართული სახელმწიფო გარდაიცვალა - სალომე სამადაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakrebulos-shenobis-win-qartuli-sakhelmwifo-gardaicvala-salome-samadashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 15:43:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 11:43:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 126 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8f3c6b7ef58b342b417297dcd2a25c42 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )