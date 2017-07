საკონსტიტუციო რეფორმა არის წარმატებული რეფორმა – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143592 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143592 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143592) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142236 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 13:33:36 [post_date_gmt] => 2017-06-29 09:33:36 [post_content] => „საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ძალიან გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას“,- ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, დღეს, ბათუმში, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, არჩილ თალაკვაძემ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა განიხილეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ქართულმა მხარემ ჯანი ბუკიკიოს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნისთვის მადლობა გადაუხადა. მისივე თქმით, ვენეციის კომისიამ და მისმა პრეზიდენტმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ კონსტიტუციური კანონის პროექტის ირგვლივ საქართველოში კონსესუსი შემდგარიყო. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობას გააგრძელებს. "კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, ბატონ ჯანი ბუკიკიოს შესანიშნავი დასკვნისთვის, რომელიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასევე, მისი განცხადებებისთვის. ყველაფერი გააკეთა ვენეციის კომისიამ და პირადად ბატონმა ჯანი ბუკიკიომ იმისთვის, რომ შემდგარიყო კონსესუსი საკონსტიტუციო დოკუმენტის გარშემო საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ჩვენ, საბოლოო ჯამში, ავუხსენით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, თუ რა განაპირობებდა გადაწყვეტილებების მიღებას საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტში, როგორ იქნა მიღებული ის გადაწყვეტილება,რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა საბოლოო დოკუმენტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა ძალიან ღია და გულახდილი საუბარი ვენეციის კომისიის კომისიის პრეზიდენტთან. ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ვენეციის კომისიასთან იმისთვის,რომ საბოლოო ჯამში, შევჯერდეთ ისეთ სამართლებრივ სისტემაზე საქართველოში, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ძალიან მყარ დემოკრატიულ განვითარებას“,- განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისივე განცხადებით,საქართველოს კონსტიტუცია იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას უზრუნველყოფს. „საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ძალიან გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. ძალიან თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს არცერთი მუხლი ახალ დოკუმენტში, სადაც ჩვენ არ გვაქვს წინსვლა. ყველა მუხლთან მიმართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ არის წინსვლა და ეს წინსვლა არის ფუნდამენტური. ეს კონსტიტუცია, ეს დოკუმენტი აყალიბებს ისეთ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას და გამორიცხავს ყოველგვარ ავტოკრატიას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს მიზანი არის პირდაპირ ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში და ზუსტად ეს განაპირობებს ამ დოკუმენტის ლეგიტიმურობას“,- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძე: "ჩვენ პლებისციტის არ გვეშინია"

პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, უმრავლესობას პლებისციტის არ ეშინია. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე, საკონსტიტუციო პროექტის განხილვისას განაცხადა. იგი ამბობს, რომ კვლევების თანახმად, მოსახლეობა მხარს უჭერს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესს, თუმცა ეს იმიტმ, რომ საზოგადოება არ არის სრულფასოვნად ინფორმირებული საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით. "საზოგადოებას არ მიეწოდება სრულფასოვანი ინფორმაცია საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. სისტემასთან კავშირს ვერ ხედავს საზოგადოება სამწუხაროდ, რადგან საზოგადოებას არ აწვდიან სრულფასოვან ინფორმაციას, აწვდიან რამდენიმე ათეულ ტყუილს და საზოგადოებას ექმნება არასწორი წარმოდგენა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. რომ დავუსვათ კითხვა საზოგადოებას პრემიერის არჩევასთან დაკავშირებით, აქაც იგივე შედეგი იქნება, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემთხვევაში. საზოგადოებას უნდა მივაწოდოთ სათანადო ინფორმაცია და სისტემის ლოგიკიდან ჩამოვაყალიბოთ საარჩევნო სისტემა. ჩვენ ამ პრინციპით ვხელმძღვანელობთ. სისტემა, რომელიც არის შემოთავაზებული პროპორციული საპარლამენტო არჩევნებით და არაპირდაპირი წესით პრეზიდენტის არჩევით, ზუსტად შეესატყვისება ქვეყნის გრძელვადიან განვითარებას", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ "ევროპულ საქართველოს". პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ

პარლამენტში დღეს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს პირველი მოსმენით განიხილავენ. სხდომა პირველ საათზე დაიწყება. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების დაჩქარებულად განხილვა მისთვის მიუღებელია. „მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა საქართველოს პარლამენტს, შეიკრიბება პარლამენტი და განიხილება ახალი დოკუმენტი - კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის კანონპროექტი, რომელიც ძალიან დახვეწილ საპარლამენტო მართველობის სისტემას აყალიბებს და სამართლებრივ პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაშია. დღევანდელ კონსტიტუციასა და ახალ ცვლილებებს შორის განსხვავება ძალიან მარტივია. დღევანდელი კონსტიტუცია ავტოკრატიის ჩამოყალიბების შესანიშნავ საშუალებას იძლევა და ეს იყო თავის დროზე ამ კონსტიტუციის შექმნის მიზანი. რაც შეეხება ახალ დოკუმენტს - იგი მთლიანად გამორიცხავს ავტოკრატიას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ვალია, ბოლომდე მივიყვანოთ ეს პროცესი და ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძე : ჩვენ გვქონდა ძალიან ღია და გულახდილი საუბარი ჯანი ბუკიკიოსთან "კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, ბატონ ჯანი ბუკიკიოს შესანიშნავი დასკვნისთვის, რომელიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასევე, მისი განცხადებებისთვის. ყველაფერი გააკეთა ვენეციის კომისიამ და პირადად ბატონმა ჯანი ბუკიკიომ იმისთვის, რომ შემდგარიყო კონსესუსი საკონსტიტუციო დოკუმენტის გარშემო საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ჩვენ, საბოლოო ჯამში, ავუხსენით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, თუ რა განაპირობებდა გადაწყვეტილებების მიღებას საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტში, როგორ იქნა მიღებული ის გადაწყვეტილება,რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა საბოლოო დოკუმენტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა ძალიან ღია და გულახდილი საუბარი ვენეციის კომისიის კომისიის პრეზიდენტთან. ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ვენეციის კომისიასთან იმისთვის,რომ საბოლოო ჯამში, შევჯერდეთ ისეთ სამართლებრივ სისტემაზე საქართველოში, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ძალიან მყარ დემოკრატიულ განვითარებას“,- განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისივე განცხადებით,საქართველოს კონსტიტუცია იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას უზრუნველყოფს. „საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ძალიან გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. ძალიან თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს არცერთი მუხლი ახალ დოკუმენტში, სადაც ჩვენ არ გვაქვს წინსვლა. ყველა მუხლთან მიმართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ არის წინსვლა და ეს წინსვლა არის ფუნდამენტური. ეს კონსტიტუცია, ეს დოკუმენტი აყალიბებს ისეთ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას და გამორიცხავს ყოველგვარ ავტოკრატიას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს მიზანი არის პირდაპირ ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში და ზუსტად ეს განაპირობებს ამ დოკუმენტის ლეგიტიმურობას“,- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 