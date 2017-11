საკრებულომ თბილისის მთავრობა დაამტკიცა – კალაძე საკუთარ გუნდს მოსახლეობის მოლოდინების გამართლებისკენ მოუწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-sakrebulo [2] => tbilisis-mtavroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188322 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-sakrebulo [2] => tbilisis-mtavroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188322 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-sakrebulo [2] => tbilisis-mtavroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-sakrebulo [2] => tbilisis-mtavroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188322) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21255,202,465) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 15:16:37 [post_date_gmt] => 2017-11-17 11:16:37 [post_content] => "სამომავლოდ აუცილებლად შემოვიღებთ რეგულაციებს, რომ გამოყოფილი იყოს კონკრეტული ადგილები პოლიტიკური პარტიებისთვის და კანდიდატებისთვის, სადაც მათ ექნებათ საარჩევნო პლაკატების გაკვრის შესაძლებლობა," - ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს ნაძალადევში, ბეჟანიშვილის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების გაცნობის შემდეგ განუცხადა. კალაძის განცხადებით, თუ პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები რეგულაციებს არ დაემორჩილებიან, დაჯარიმდებიან. "პლაკატები ამახინჯებს ქალაქის იერ-სახეს, არა მარტო დედაქალაქში, ზოგადად ქვეყანაშია პრობლემა, როცა არჩევნები ტარდება, ვისაც სადაც უნდა, აკრავს პლაკატებს,"- განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება საარჩევნო ბანერებს, კალაძის განცხადებით, მისი ჩამოხსნის ვალდებულება კომპანიებს აქვთ, ვისზეც იყო ბანერების გაკვრა დაკვეთილი. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, ბანერები ქალაქის იერ-სახეს არ ამახინჯებს. ცოტა გაუგებარია, საკრებულოში რატომ უნდა მივიდე, – ამ განცხადებით უპასუხა თბილისის მერმა კახა კალაძემ საკრებულოს ოპოზიციის კრიტიკას, რომ კახა კალაძე დღეს, საკრებულოში მთავრობის ახალ წევრებს თავად არ წარადგენს. მისივე განმარტებით, მას საკრებულოში მისვლას არჩევის შემდეგ, კანონი არ ავალდებულებს. „ცოტა გაუგებარია, საკრებულოში რატომ უნდა მივიდე. მე ვარ ხალხის მიერ არჩეული და უფლებამოსილებას უკვე შევუდექი, რაც შეეხება ქალაქის მთავრობას, კანონის შესაბამისად, ვიმოქმედე, გადავუგზავნე საკრებულოს, დღეს იმსჯელებენ და ალბათ, უკვე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, დამტკიცდება და ორშაბათიდან ჩვენ შევუდგებით მუშაობას", – განაცხადა კალაძემ. საკრებულოს ოპოზიციამკახა კალაძე იმის გამო გააკრიტიკა, რომ საკრებულოში მთავრობის ახალ წევრებს თავად არ წარადგენს. ცოტა გაუგებარია, საკრებულოში რატომ უნდა მივიდე - კახა კალაძე "დღეს თბილისის ახლადარჩეული მერი, კახა კალაძე, საკრებულოში მთავრობის ახალ წევრებს თავად არ წარადგენს," - ამის შესახებ განცხადება დღეს ფრაქცია "ევროპული საქართველო - თბილისის" თავმჯდომარემ, გოკა გაბაშვილმა, გააკეთა. მისივე თქმით, თბილისის მთავრობის ახალ წევრებს საკრებულოში მერის ჯერ კიდევ დაუმტკიცებელი მოადგილე, ირაკლი ხმალაძე, წარადგენს. "მინდა, მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ დღეს კახა კალაძე საერთოდ არ მოვა თბილისის საკრებულოში. თბილისის საკრებულოში მთავრობას ჯერ კიდევ თვითონ დაუმტკიცებელი მერის მოადგილე, ირაკლი ხმალაძე, წარადგენს, რომლის მიმართაც არანაირი პერსონალური პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ გასაოცარია, რომ თბილისის მერის და საკრებულოს ურთიერთობა ასე იწყება. კერძოდ, ბატონი კახა კალაძე არც კი კადრულობს საკუთარი ახალი გუნდის წარდგენაზე მოსვლას ახლადარჩეულ საკრებულოში. თავს არიდებს თავის არჩეულ კადრებზე საუბარს, შეკითხვებზე პასუხის გაცემას. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ კალაძეს არა აქვს პასუხი, რატომ დატოვა საკვანძო თანამდებობებზე ნარმანიას გუნდი. კახა კალაძეს არა აქვს არანაირი პასუხი, რატომ აბარებს მერიის უსაფრთხოების სამსახურს შავბნელი, ფაშისტური მოსაზრებების „ზონდერ" წარმომადგენელს, კალაძეს ასევე არ აქვს პასუხი, რატომ დატოვეს სუს-ის წარმომადგენელი მის მოადგილედ," - განაცხადა გოკა გაბაშვილმა.

ბატონი კალაძე არცკი კადრულობს საკუთარი ახალი გუნდის წარდგენაზე მოსვლას - გოკა გაბაშვილი "პლაკატები ამახინჯებს ქალაქის იერ-სახეს, არა მარტო დედაქალაქში, ზოგადად ქვეყანაშია პრობლემა, როცა არჩევნები ტარდება, ვისაც სადაც უნდა, აკრავს პლაკატებს,"- განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება საარჩევნო ბანერებს, კალაძის განცხადებით, მისი ჩამოხსნის ვალდებულება კომპანიებს აქვთ, ვისზეც იყო ბანერების გაკვრა დაკვეთილი. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, ბანერები ქალაქის იერ-სახეს არ ამახინჯებს. საარჩევნო პლაკატების გაკვრაზე რეგულაციებს შემოვიღებთ - კახა კალაძე