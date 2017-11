საკრებულოს სხდომა წუთიერი დუმილით დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wutieri-dumili [1] => sakrebulos-skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190575 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wutieri-dumili [1] => sakrebulos-skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190575 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16398 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wutieri-dumili [1] => sakrebulos-skhdoma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wutieri-dumili [1] => sakrebulos-skhdoma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190575) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16398,19815) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189019 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-20 21:03:20 [post_date_gmt] => 2017-11-20 17:03:20 [post_content] => ბორჯომის საკრებულოს „ქართული ოცნების“ დეპუტატმა ოთარ არბოლიშვილმა „ლეიბორისტული პარტიის“ დეპუტატს, გიორგი გიუაშვილს წყლით სავსე ბოთლი ესროლა, - ამის შესახებ ინფორმაციას, ტელეკომპანია „ბორჯომი“ ავრცელებს. მაუწყებლის ინფორმაციით, ინციდენტი საკრებულოს სხდომაზე მოხდა, სადაც განხილვა დილიდან ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. დეპუტატებს შორის დაპირისპირების მიზეზი არის ის, რომ დღევანდელი დღის წესრიგით, საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა გათვალისწინებული არ არის. ამის გამო ოპოზიციის წარმომადგენლები სხდომის შეჩერებას და დღის წესრიგში საკითხის დამატებას ითხოვენ, რასაც უმრავლესობა არ ეთანხმება. ამ დროისთვის სამანდატო კომისიამ საკრებულოს 28 წევრის უფლებამოსილება სცნო. ბორჯომის საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატმა კოლეგას წყლით სავსე ბოთლი ესროლა

გიორგი ონიანისთვის 5-წლიანი პატიმრობის მისჯის გამო „ნაციონალური მოძრაობა" თბილისის საკრებულოს ძველი შემადგნელობის ბოლო სხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრება. ამის შესახებ საკრებულოს ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა ირაკლი ნადირაძემ თქვა. ნადირაძის თქმით, მოსამართლემ „სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღო" და პარტიას კიდევ ერთი პოლიტიკური პატიმარი ჰყავს. ამის გამო კი „ნაციონალური მოძრაობის" წევრები არ აპირებენ „ჩვეულებრივი დღის წესრიგით" გააგრძელონ დღეს მუშაობა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადვოკატ გოგა ონიანის საქმეზე გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა. სასამართლომ ბრალდებულს 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ონიანის დაკავების გამო ენმ საკრებულოს სხდომას არ დაესწრებიან

თბილისის საკრებულოში დღეს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიისთვის თბილისის ცენტრში მიწის 2 ნაკვეთის 1 ლარად გადაცემასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ამ საკითხის მიღებას ოპოზიცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. უკვე დაანონსებულია, რომ სხდომას ოპოზიციური პარტიების თბილისის მერობის კანდიდატები დაესწრებიან. სხდომა 16:00 საათზეა დანიშნული. თბილისის საკრებულოში დღეს ივანიშვილის კომპანიისთვის მიწების 1 ლარად გადაცემას განიხილავენ ბორჯომის საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატმა კოლეგას წყლით სავსე ბოთლი ესროლა

ბორჯომის საკრებულოს „ქართული ოცნების" დეპუტატმა ოთარ არბოლიშვილმა „ლეიბორისტული პარტიის" დეპუტატს, გიორგი გიუაშვილს წყლით სავსე ბოთლი ესროლა, - ამის შესახებ ინფორმაციას, ტელეკომპანია „ბორჯომი" ავრცელებს. მაუწყებლის ინფორმაციით, ინციდენტი საკრებულოს სხდომაზე მოხდა, სადაც განხილვა დილიდან ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. დეპუტატებს შორის დაპირისპირების მიზეზი არის ის, რომ დღევანდელი დღის წესრიგით, საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა გათვალისწინებული არ არის. ამის გამო ოპოზიციის წარმომადგენლები სხდომის შეჩერებას და დღის წესრიგში საკითხის დამატებას ითხოვენ, რასაც უმრავლესობა არ ეთანხმება. ამ დროისთვის სამანდატო კომისიამ საკრებულოს 28 წევრის უფლებამოსილება სცნო.