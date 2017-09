სალომე კორკოტაშვილი ჯორჯ მაიკლისა და მაიკლ ჯეკსონის ბასისტთან ერთად იმუშავებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163267 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163267 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2499 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163267) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2499) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159039 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-01 13:13:42 [post_date_gmt] => 2017-09-01 09:13:42 [post_content] => მცირე ხნის წინ სალომე კორკოტაშვილი ამერიკული ხმის ჩამწერი სტუდიის, SongBuilder Studios-ს მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული გახდა და სამი კვირის განმავლობაში აშშ-ში იმყოფებოდა, სადაც ზემოხსენებული სტუდიის წარმომადგენლებთან ერთად საკუთარ ალბომზე მუშაობდა. და ის უკვე მზადაა. როგორც თავად მომღერალი წერს, ალბომი გამოიცა და შესაბამის ფოტოსაც აქვეყნებს. „ახალი ალბომი გამოვიდა!.. ეს სიმღერები დატრიალდება ამერიკის სხვადასხვა რადიოში. კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მომცა იმის საშუალება, რომ წავსულიყავი ბალტიმორში. ალბომის პრეზენტაცია იქნება ნიუ იორკში, მადლობა“ - აღნიშნავს ქართველი შემსრულებელი. [gallery link="file" ids="159043,159042,159041"] [post_title] => სალომე კორკოტაშვილის ახალი ალბომი ნიუ იორკში გამოიცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvilis-akhali-albomi-niu-iorkshi-gamoica [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 13:13:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 09:13:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159039 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 150546 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-02 12:14:02 [post_date_gmt] => 2017-08-02 08:14:02 [post_content] => მცირე ხნის წინ ქართველმა შემსრულებელმა ამერიკულ ხმის ჩამწერ სტუდიაში მცირე ალბომის ჩასაწერად და გამოსაცემად მიიწვიეს. SongBuilder Studios-მა სალიო უამრავ შემსრულებელს შორის თავისი ერთ-ერთი სიმღერით კონკურსის გზით შეარჩია. სალომე აშშ-ში ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და მცირე ალბომი ჩაწერა, რომელიც უკვე გამოიცა. სალომე წერს: „მინდა, მადლობა ვუთხრა ყველა სპონსორს და იმ ადამიანს, ვინც დამეხმარა, რომ ეს E.P (ალბომის მოკლე ვერსია ) ამერიკაში ჩამეწერა! ძალიან მალე ამერიკის სხვადასხვა რადიოში დაატრიალებენ ჩემს სიმღერებს!! ძალიან ბედნიერი ვარ“ თავად სტუდიის წარმომადგენლები კი აღნიშნავენ, რომ ჩანაწერი მალე ყველა ძირითადი პლატფორმის მეშვეობით გავრცელდება და დასძენენ, რომ სალიოსთან ნაყოფიერად ითანამშრომლეს, მისი ინგლისური კი ძალიან კარგია, იმას თუ გავითვალისწინებთ, როგორი ახალია მისთვის ეს ენა. [gallery columns="1" size="large" link="file" ids="150548"] [post_title] => სალომე კორკოტაშვილის სიდი აშშ-ში გამოიცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvilis-sidi-ashsh-shi-gamoica [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-02 12:14:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-02 08:14:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150546 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 150223 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-01 00:22:01 [post_date_gmt] => 2017-07-31 20:22:01 [post_content] => პოპულარულმა ბრიტანელმა შემსრულებელმა ჯოს სტოუნმა წლევანდელი ბათუმის ჯაზფესტივალი დახურა ბრწყინვალე კონცერტით, სადაც ყველა ჰიტი შეასრულა საკუთარი რეპერტუარიდან. ჯოსს ახლა ტურნე აქვს და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩადის. ტურნეს ფარგლებში, ზოგიერთ ქალაქში ის ადგილობრივ არტისტებთან თანამშრომლობს და მათთან დუეტებს წერს. ქართველი მომღერლებიდან მან სალომე კორკოტაშვილი შეარჩია და მასთან და ორ ქართველ მუსიკოსთან ერთად გონიოს ციხეში სალიოს კომპოზიცია შეასრულა. სალომე ფოტოს აქვეყნებს და წერს: "როგორ მიხარია, რომ ასეთი ჯადოსნური მეგობრები მყავს ✨✨✨✨ინგლისელ სუპერვარსკვლავთან ერთად გადავიღეთ ვიდეო 🌟" მუსიკოსები, რომლებიც ჯოსსა და სალომეს გვერდა უმშვენებენ, კოკა მამალაძე, ბექა ჯანუაშვილი და ირაკლი მენაღარიშვილი არიან. ვიდეო მალე გამოჩნდება ჯოს სტოუნის "ფეისბუქის" გვერდზე. შეგახსენებთ, ჯოს სტოუნს ამ დრომდე 14 მილიონი ალბომი აქვა გაყიდული და ერთ-ერთ ყველაზე კომერციულ შემსრულებლად მიიჩნევა. ის "გრემის" და სხვა პრესტიჟული ჯილდოების მფლობელია. ნინო მურღულია [post_title] => Joss Stone-ის დუეტი სალიოსთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => joss-stone-is-dueti-saliostan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-01 17:15:27 [post_modified_gmt] => 2017-08-01 13:15:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150223 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159039 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-01 13:13:42 [post_date_gmt] => 2017-09-01 09:13:42 [post_content] => მცირე ხნის წინ სალომე კორკოტაშვილი ამერიკული ხმის ჩამწერი სტუდიის, SongBuilder Studios-ს მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული გახდა და სამი კვირის განმავლობაში აშშ-ში იმყოფებოდა, სადაც ზემოხსენებული სტუდიის წარმომადგენლებთან ერთად საკუთარ ალბომზე მუშაობდა. და ის უკვე მზადაა. როგორც თავად მომღერალი წერს, ალბომი გამოიცა და შესაბამის ფოტოსაც აქვეყნებს. „ახალი ალბომი გამოვიდა!.. ეს სიმღერები დატრიალდება ამერიკის სხვადასხვა რადიოში. კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მომცა იმის საშუალება, რომ წავსულიყავი ბალტიმორში. ალბომის პრეზენტაცია იქნება ნიუ იორკში, მადლობა“ - აღნიშნავს ქართველი შემსრულებელი. [gallery link="file" ids="159043,159042,159041"] [post_title] => სალომე კორკოტაშვილის ახალი ალბომი ნიუ იორკში გამოიცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvilis-akhali-albomi-niu-iorkshi-gamoica [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 13:13:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 09:13:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159039 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 24 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 02f6d45ee29a73a728bc8ceeab0fbcdd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )