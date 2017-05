სალომე კორკოტაშვილი “თბილისი ოფენ ეარზე” ვეღარ გამოვა – რა გახდა მიზეზი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => tbilisi-open-air ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135071 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => tbilisi-open-air ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135071 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2499 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => tbilisi-open-air ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => tbilisi-open-air ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135071) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2500,2499,5358) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133812 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 16:06:49 [post_date_gmt] => 2017-05-24 12:06:49 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი მორიგ სტატუსს აქვეყნებს თავისი წარმატების შესახებ. ახალგაზრდა მომღერლისგან ასეთ საინტერესო სიახლეებს მიჩვეული ვართ. მცირე ხნის წინ სალომე აშშ-ში იმყოფებოდა, სადაც პრესტიჟულ სტუდიაში რამდენიმე სიმღერა ჩაწერა და მაღალი დონის პროფესიონალებთან ერთად იმუშავა. ახლა კიდევ ერთი შეთავაზება აქვს. მომღერალი წერს, რომ ამერიკაში ბრუნდება: „დღეს ჩემთვის უბედნიერესი დღეა, იმიტომ რომ Tony Coluccio-მ მომწერა და მიმიწვია თავის სტუდიაში New York-ში. ეს პროდუსერი მუშაობდა ჩემს საყვარელ არტისტებთან ერთად – Whitney Houston, Michael Jackson, Celine Dion, Janet Jackson, Cindy Lauper !! 🎉🎉🎉🎉 🇺🇸✈️ soon xxxx“ [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი უიტნი ჰიუსტონის პროდიუსერმა მიიწვია – „უბედნიერესი დღეა…“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvili-vitni-hiustonis-prodiuserma-miiwvia-ubednieresi-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 16:58:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 12:58:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115657 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-17 11:43:26 [post_date_gmt] => 2017-03-17 07:43:26 [post_content] => მომღერალი სალომე კორკოტაშვილი, ამჟამად ამერიკაში იმყოფება, სადაც გრანდიოზულ პროექტში იღებს მონაწილეობას. სალომე სოციალურ ქსელში პოსტს ავრცელებს. “ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ ჩემმა ხალხმა მომცა იმის საშუალება, რომ აქ ვიყო, ამერიკაში🇺🇸 ! ერთი სიმღერის მაგივრად 3 სიმღერა ჩამაწერინეს ! მიხარია!!! 💥✨🙌🏻 თითქმის ყოველდღე ვხვდები წარმატებულ ადამიანებს, რომლებიც საუკეთესო რჩევებს მაძლევენ მუსიკალურ ბიზნესში. 26 მარტს ვიმღერებ Rock wood music hall-ში უმაგრესს ქართველ მუსიკოსებთან ერთად! ამ კონცერტს ვუძღვნით ბაბის, რომელიც ძალიან ნიჭიერია და მინდა, რომ სულ ბედნიერი იყოს ✨ ისეთ მსხვილ კომპანიებთან მაქვს შეხვედრა დაგეგმილი, რომ სიზმარი მგონია ))) არ მჯერა ))) სექტემბერში დაიგეგმა 2 დახურული event New York -ში Beqa Japaridze Shukvani-თან ერთად, სადაც შევხვდებით ცნობილ მუსიკოსებს, ჟურნალისტებს, რადიო და ტელევიზიის წარმომადგენლებს! 😎🎥 მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დამეხმარა! The Grammy goes toooo… ძალა ერთობაშია !! 🙌🏻” -წერს სალომე. [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი: „სიზმარი მგონია, არ მჯერა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvili-sizmari-mgonia-ar-mjera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 17:36:48 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 13:36:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115657 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113896 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-10 12:34:46 [post_date_gmt] => 2017-03-10 08:34:46 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილმა ერთ-ერთი პრესტიჟული ამერიკული ხმის ჩამწერი სტუდიის „სონგბილდერის“ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა, რამდენიმე ათას პრეტენდენტს შორის და სპონსორების წყალობით მარტში აშშ-ში გაემგზავრა, სადაც სტუდიაში სიმღერის ჩაწერას შეუდგა. პირველად „ფორტუნას“ მოუყვა იმ გეგმების შესახებ, რომელიც ახლახან დაისახა. ასევე შევიტყვეთ, რომ სალიოს სტუდიაში არა ერთი, არამედ სამი სიმღერა ჩააწერინეს, მათ შორის ერთი - დუეტია. სალომე კორკოტაშვილი: ძალიან გახარებული ვარ, ესეთი ბედნიერი არ ვყოფილვარ. პირველ მარტს ჩამოვფრინდი აშშ-ში, გავიცანი „სონგბილდერის“ დამფუძნებლები. არიან ძალიან დიდი პროფესიონალები, მეგობრული და კარგი ადამიანები. უკვე ჩავწერეთ ერთი სიმღერა და ვფიქრობ, სასწაული გამოდის. მეორე სიმღერის ჩაწერის იდეა იქვე მოგვივიდა, ეს იქნება აკუსტიკური ვარიანტი და მესამე სიმღერაც ჩავწერეთ - დუეტი ძალიან მაგარი სიმღერაზე, სასწაულ ბიჭებთან ერთად. ვაპირებთ ვიდეოს გადაღებას. დიდი მადლობა სპონსორებს, ვინც აქ გამომიშვა. ასეთი ჯადოსნური დღეეები თუ მექნებოდა, არ მეგონა (იღიმის). როგორ შეგაფასეს? მითხრეს, რომ წარმატებისთვის მხოლოდ ნიჭი არ არის საკმარისი. ისეთი გოგო გვინდოდა, რომელსაც საკუთარი სტილი ექნებოდაო... გეგმები როგორია? ჯერჯერობით არ დავასახელებ იმ ლეიბლებს, ვისთანაც მაქვს შეხვედრები. მაქვს სამი სხვადასხვა შემოთავაზება. 26 მარტს ნიუ იორკში იგეგმება კონცერტი, რომელსაც „ნიუტონის“ ბაბის ვუძღვნით, შემოსულ თანხას მას გადავცემთ. იქნებიან ქართველი მუსიკოსები, პაპუნა შარიქაძე, სოსო გელოვანი და გვეყოლება კორეელი დრამერი. ისინი ბერკლის საუკეთესო სტუდენტები არიან. მიხარია, რომ აშშ-ში ვარ და ბევრი კარგი ამბავი მიეწყო ერთმანეთს. რაც შეეხება სიმღერას, რომელიც ჩავწერეთ, ერთ-ერთ მათგანს დაატრიალებენ ამერიკულ რადიოებში. ნინო მურღულია [video width="320" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/03/17247593_1869149639992466_4292448121587236864_n.mp4"][/video] [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი ამერიკულ ხმის ჩამწერ სტუდიაში - რა შემოთავაზებები მიიღო ქართველმა მომღერალმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvili-amerikul-khmis-chamwer-studiashi-ra-shemotavazebebi-miigho-qartvelma-momgheralma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 12:34:46 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 08:34:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113896 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133812 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 16:06:49 [post_date_gmt] => 2017-05-24 12:06:49 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი მორიგ სტატუსს აქვეყნებს თავისი წარმატების შესახებ. ახალგაზრდა მომღერლისგან ასეთ საინტერესო სიახლეებს მიჩვეული ვართ. მცირე ხნის წინ სალომე აშშ-ში იმყოფებოდა, სადაც პრესტიჟულ სტუდიაში რამდენიმე სიმღერა ჩაწერა და მაღალი დონის პროფესიონალებთან ერთად იმუშავა. ახლა კიდევ ერთი შეთავაზება აქვს. მომღერალი წერს, რომ ამერიკაში ბრუნდება: „დღეს ჩემთვის უბედნიერესი დღეა, იმიტომ რომ Tony Coluccio-მ მომწერა და მიმიწვია თავის სტუდიაში New York-ში. ეს პროდუსერი მუშაობდა ჩემს საყვარელ არტისტებთან ერთად – Whitney Houston, Michael Jackson, Celine Dion, Janet Jackson, Cindy Lauper !! 🎉🎉🎉🎉 🇺🇸✈️ soon xxxx“ [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი უიტნი ჰიუსტონის პროდიუსერმა მიიწვია – „უბედნიერესი დღეა…“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvili-vitni-hiustonis-prodiuserma-miiwvia-ubednieresi-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 16:58:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 12:58:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 19 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 776efc225caf5af28433ed9f20e76b2c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )