სალომე კორკოტაშვილი: “ვინც super bowl-ზე გამოყვანას დამპირდა, აფერისტი აღმოჩნდა…”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137623 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137623 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2499 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137623) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2500,2499) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136876 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-07 12:18:13 [post_date_gmt] => 2017-06-07 08:18:13 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ სალომე კორკოტაშვილი აშშ-ში გაემგზავრა, სადაც საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სალომე ბრწყინვალედ გამოიყურებოდა ქართველი დიზაინერის მიერ შეკერილ ვარდიან შავ კაბაში და აშშ-ს ჰიმნი შეასრულა. მომღერალმა ვიდეო საკუთარი „ფეისბუქზე“ განათავსა და საკუთარი შთაბეჭდილებებიც გააზიარა: „ასე ემოციურად არასდროს მიმღერია! ამერიკელების შეფასებამ მოლოდინს გადააჭარბა! მითხრეს, top ხუთეულში შევდივარ და მათ მიმიწვიეს super bowl-ზე, რომ სტადიონზე ვიმღერო ამერიკის ჰიმნი! მინდა, მადლობა ვუთხრა დათუნა სულიკაშვილს, ასეთი ჯადოსნური კაბისთვის და ჩემს ახალ ოჯახს საქართველოს საელჩოს ვაშინგტონში!!!“ [video width="480" height="848" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18917384_216801728838358_787182997580283904_n.mp4"][/video] [post_title] => სალომე კორკოტაშვილმა ვაშინგტონში ამერიკის ჰიმნი შეასრულა - „ამერიკელების შეფასებამ მოლოდინს გადააჭარბა...“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvilma-vashingtonshi-amerikis-himni-sheasrula-amerikelebis-shefasebam-molodins-gadaacharba-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 12:25:26 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 08:25:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136876 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135071 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-29 17:54:56 [post_date_gmt] => 2017-05-29 13:54:56 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი წერს, რომ წელს "თბილისი ოფენ ეარზე" ვეღარ წარდგება, რადგან აშშ-ში დაგეგმილზე ადრე უწევს გამგზავრება. როგორც მომღერალი აღნიშნავს, მის ამ მდგომარეობას ფესტივალის ორგანიზატორები გაგებით მოეკიდნენ. სალიო წერს: "ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ჩემს საყვარელ ფესტივალში, TBILISI OPEN AIR 2017-ში ვეღარ მივიღებ მონაწილეობას, რადგან ივნისის დასაწყისში მივფრინავ აშშ-ში. დაუგეგმავად, 3 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით მიმიწვიეს რამდენიმე ღონისძიებაზე. დავდექი არჩევანის წინაშე. ფესტივალის ორგანიზატორები გაგებით მოეკიდენ ჩემს ამჟამინდელ მდგომარეობას და პირიქით, ხელს მიწყობენ, რომ კიდევ უფრო განვვითარდე და უფრო დიდ წარმატებას მივაღწიო. იმედი მაქვს, რომ ჩემი მსმენელიც გაგებით მოეკიდება ამ ცვლილებას და წარმატებას მისურვებს. ჩემი განრიგი შემდეგნაირად გამოიყურება: 3 ივნისს მივფრინავ Washington-ში სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება ღონისძიება ! შევასრულებ საქართველოს და ამერიკის ჰიმნებს. 23-26 ივნისს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტარდება ფესტივალი, რომელშიც მონწილეობას იღებენ სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მუსიკოსები. განაცხადი მონაწილეობაზე შეტანილი ჰქონდა 3000 ადამიანს, საიდანაც შეირჩა 30 მუსიკოსი, მათ შორის მე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, რადგანაც მისი მსვლელობის დროს ჩატარდება „მასტერკლასები“, ისეთი გამოცდილი ადამიანების მიერ, რომლებმაც წარმატების მიღწევაში ხელი შეუწყეს მსოფლიო დონის ვარსკვლავებს: “Beyonce” , Guns N’Roses, Taylor Swift,Alicia Keys,John Legend,Jon Bon Jovi, Naomi Cambell. მასტერკლასი მოიცავს სასცენო ქორეოგრაფიის დახვეწას, ინტერვიუს მიცემის სპეციფიკას და სასცენო იმიჯის მორგებას. ასევე მონაწილეობას მივიღებთ ამერიკის მედია საშუალებებში, რადიოსა და ტელევიზიებში". [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი "თბილისი ოფენ ეარზე" ვეღარ გამოვა - რა გახდა მიზეზი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvili-tbilisi-ofen-earze-veghar-gamova-ra-gakhda-mizezi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 17:54:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 13:54:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135071 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133812 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 16:06:49 [post_date_gmt] => 2017-05-24 12:06:49 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი მორიგ სტატუსს აქვეყნებს თავისი წარმატების შესახებ. ახალგაზრდა მომღერლისგან ასეთ საინტერესო სიახლეებს მიჩვეული ვართ. მცირე ხნის წინ სალომე აშშ-ში იმყოფებოდა, სადაც პრესტიჟულ სტუდიაში რამდენიმე სიმღერა ჩაწერა და მაღალი დონის პროფესიონალებთან ერთად იმუშავა. ახლა კიდევ ერთი შეთავაზება აქვს. მომღერალი წერს, რომ ამერიკაში ბრუნდება: „დღეს ჩემთვის უბედნიერესი დღეა, იმიტომ რომ Tony Coluccio-მ მომწერა და მიმიწვია თავის სტუდიაში New York-ში. ეს პროდუსერი მუშაობდა ჩემს საყვარელ არტისტებთან ერთად – Whitney Houston, Michael Jackson, Celine Dion, Janet Jackson, Cindy Lauper !! 🎉🎉🎉🎉 🇺🇸✈️ soon xxxx“ [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი უიტნი ჰიუსტონის პროდიუსერმა მიიწვია – „უბედნიერესი დღეა…“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvili-vitni-hiustonis-prodiuserma-miiwvia-ubednieresi-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 16:58:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 12:58:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136876 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-07 12:18:13 [post_date_gmt] => 2017-06-07 08:18:13 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ სალომე კორკოტაშვილი აშშ-ში გაემგზავრა, სადაც საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სალომე ბრწყინვალედ გამოიყურებოდა ქართველი დიზაინერის მიერ შეკერილ ვარდიან შავ კაბაში და აშშ-ს ჰიმნი შეასრულა. მომღერალმა ვიდეო საკუთარი „ფეისბუქზე“ განათავსა და საკუთარი შთაბეჭდილებებიც გააზიარა: „ასე ემოციურად არასდროს მიმღერია! ამერიკელების შეფასებამ მოლოდინს გადააჭარბა! მითხრეს, top ხუთეულში შევდივარ და მათ მიმიწვიეს super bowl-ზე, რომ სტადიონზე ვიმღერო ამერიკის ჰიმნი! მინდა, მადლობა ვუთხრა დათუნა სულიკაშვილს, ასეთი ჯადოსნური კაბისთვის და ჩემს ახალ ოჯახს საქართველოს საელჩოს ვაშინგტონში!!!“ [video width="480" height="848" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18917384_216801728838358_787182997580283904_n.mp4"][/video] [post_title] => სალომე კორკოტაშვილმა ვაშინგტონში ამერიკის ჰიმნი შეასრულა - „ამერიკელების შეფასებამ მოლოდინს გადააჭარბა...“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvilma-vashingtonshi-amerikis-himni-sheasrula-amerikelebis-shefasebam-molodins-gadaacharba-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 12:25:26 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 08:25:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136876 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7e5084fefbcc2d33576199cbdc50e5f3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )