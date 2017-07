WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2499 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2499) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141240 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-26 13:45:49 [post_date_gmt] => 2017-06-26 09:45:49 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი აშშ-ში იმყოფება და სხვადასხვა მუსიკალურ აქტივობაშია ჩართული. ახლახან თავის ოფიციალურ გვერდზე „ფეისბუქზე“ გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი ფესტივალის ფარგლებში მისი ბენდთან ერთად გამოსვლაა ასახული. სალიო Springboard Houston 2017-ის მონაწილე გახლდათ, მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში მან საკუთარი მუსიკა შეასრულა ბენდის წევრებთან ერთად, რომლებიც აშშ-ში დახვდნენ. სალომე წერს: „ჩემთვის დიდი პატივია ამ ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება! კონცერტი გადაიღეს პროფესიონალებმა, რაც გაიგზავნება სხ [video width="720" height="406" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19393657_1747311015298326_1460318460079767552_n-1.mp4"][/video] ვადასხვა წარმატებულ სტუდიებში და პოპულარიზაციას გაუწევენ ჩემს მუსიკას ამერიკაში!!! დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ! მიყვარხართ“. სალომე კორკოტაშვილმა აშშ-ში Springboard Houston -ის ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა (ვიდეო) "სამწუხაროდ, ამერიკელი ივენთ მენეჯერი, ვინც დამპირდა Super Bowl ზე მონაწილეობის მიღებას, აფერისტი აღმოჩნდა. არავითარი კონტაქტი არ აქვს ორგანიზატორებთან. გული მწყდება, რომ ხალხი ასე იტყუება და იმედს აძლევს მუსიკოსებს. უნდა გავითვალისწინო რომ ამ ბიზნესში ყველას უყვარს ბევრი ლაპარაკი და ამ დროს სიმართლეს ცოტას გეუბნება. ვწუხვარ, რომ ესე მოხდა 😞" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=532248977165953&id=100011425671562 [post_title] => სალომე კორკოტაშვილი: "ვინც super bowl-ზე გამოყვანას დამპირდა, აფერისტი აღმოჩნდა..." რამდენიმე დღის წინ სალომე კორკოტაშვილი აშშ-ში გაემგზავრა, სადაც საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სალომე ბრწყინვალედ გამოიყურებოდა ქართველი დიზაინერის მიერ შეკერილ ვარდიან შავ კაბაში და აშშ-ს ჰიმნი შეასრულა. მომღერალმა ვიდეო საკუთარი „ფეისბუქზე" განათავსა და საკუთარი შთაბეჭდილებებიც გააზიარა: „ასე ემოციურად არასდროს მიმღერია! ამერიკელების შეფასებამ მოლოდინს გადააჭარბა! მითხრეს, top ხუთეულში შევდივარ და მათ მიმიწვიეს super bowl-ზე, რომ სტადიონზე ვიმღერო ამერიკის ჰიმნი! მინდა, მადლობა ვუთხრა დათუნა სულიკაშვილს, ასეთი ჯადოსნური კაბისთვის და ჩემს ახალ ოჯახს საქართველოს საელჩოს ვაშინგტონში!!!" [video width="480" height="848" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18917384_216801728838358_787182997580283904_n.mp4"][/video]

სალომე კორკოტაშვილმა ვაშინგტონში ამერიკის ჰიმნი შეასრულა - „ამერიკელების შეფასებამ მოლოდინს გადააჭარბა..." (ვიდეო) სალომე კორკოტაშვილი აშშ-ში იმყოფება და სხვადასხვა მუსიკალურ აქტივობაშია ჩართული. ახლახან თავის ოფიციალურ გვერდზე „ფეისბუქზე" გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი ფესტივალის ფარგლებში მისი ბენდთან ერთად გამოსვლაა ასახული. სალიო Springboard Houston 2017-ის მონაწილე გახლდათ, მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში მან საკუთარი მუსიკა შეასრულა ბენდის წევრებთან ერთად, რომლებიც აშშ-ში დახვდნენ. სალომე წერს: „ჩემთვის დიდი პატივია ამ ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება! კონცერტი გადაიღეს პროფესიონალებმა, რაც გაიგზავნება სხ [video width="720" height="406" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19393657_1747311015298326_1460318460079767552_n-1.mp4"][/video] ვადასხვა წარმატებულ სტუდიებში და პოპულარიზაციას გაუწევენ ჩემს მუსიკას ამერიკაში!!! დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ! მიყვარხართ".

სალომე კორკოტაშვილმა აშშ-ში Springboard Houston -ის ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა (ვიდეო)