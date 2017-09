სალომე სამადაშვილმა პროტესტის ნიშნად იურიდიული კომიტეტის სხდომა დატოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167349 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167349 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-samadashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167349) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10736) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167220 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 12:46:38 [post_date_gmt] => 2017-09-25 08:46:38 [post_content] => „მომავალში ჩვენ სასამართლოს მივმართავთ, თუკი ბატონი მინისტრი გაბედავს და პასუხს არ გასცემს დეპუტატის შეკითხვას,“ - ამის შესახებ დიასპორის კომიტეტის სხდომაზე „ნაციონალური მოძრაობის” წევრმა, სალომე სამადაშვილმა, განაცხადა, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრს უსმენენ. სამადაშვილის თქმით, თუ მომავალში ჯანელიძე კვლავ პასუხგაუცემლად დატოვებს მის სადეპუტატო შეკითხვას, სასამართლოს აუცილებლად მიმართავს. „მომავალში ჩვენ სასამართლოს მივმართავთ, თუკი ბატონი მინისტრი გაბედავს და პასუხს არ გასცემს დეპუტატის შეკითხვას. მან მიიღო შეკითხვა ჩემგან, რომელიც დღემდე პასუხგაუცემელია. თქვენ, როგორც ჩანს, არ გესმით საკუთარი ვალდებულებები და ანგარიშვალდებულება ქართველი ხალხის წინაშე, მათ შორის ჩვენ წინაშეც. მე გირჩევთ, დაიქირავოთ ვინმე მრჩეველი, ვინც განგიმარტავთ ვალდებულებებს და მომავალში თავიდან აირიდოთ უსიამოვნო სასამართლო პროცესები, თუკი კიდევ გაბედავთ ჩვენი შეკითხვების იგნორირებას,” - მიმართა მინისტრს სამადაშვილმა. "ხანძრის წინააღმდეგ მებრძოლი კრიზისების მართვის საბჭოს წევრი არ გახლდით, რომელსაც პრემიერმინისტრი ხელმძღვანელობდა. შესაბამისად, მეტნაკლებად ნეიტრალური, დისტანციური ხედვა მაქვს. ამ ხედვის პირობებში ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრემიერმინისტრმა და მთავრობის წევრებმა, სამინისტროებმა, უწყებებმა, მაშველებმა და მოქალაქეებმა, ვინც ხანძარს ებრძოდა, მოახერხეს, რომ ადამიანური დანაკლისი არ არის. იქ სოფლებს საფრთხე რაც ემუქრებოდა, თავიდან იქნა აცილებული. ეს სწორედ მთავრობის, პრემიერმინისტრისა და თითოეული მაშველის დამსახურებაა. თუ ეს ოპოზიციას არ მოსწონს, მათი პრობლემაა. მეც არ მომწონს, ისევე როგორც ჩვენს საზოგადოებას, რომ სწორედ მათ ოკუპანტს ხელი შეუწყვეს იმაში, რომ მახეში გაბმულიყვნენ და ტერიტორიები დაეკარგათ", - დასძინა წულუკიანმა. "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, სალომე სამადაშვილი, საგარეო უწყებას სადეპუტატო კითხვით მიმართავს, დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს იმის თაობაზე, სტიქიის ზონაში შექმნილი ვითარების დროს ქართულმა მხარემ ვის მიმართა. "მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იყო სატელეფონო კომუნიკაცია, წერილობითი ნოტა თუ დიპლომატიური პროტოკოლი. ვითხოვთ, რომ ჩანაწერი არსებობდეს, კონკრეტულად რა კომუნიკაცია შედგა, ვის შორის შედგა ეს კომუნიკაცია და რა დროს. ამ ინფორმაციის მიღება იქნება ჩემი სადეპუტატო შეკითხვის საგანი საგარეო უწყებისგან, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ უნდა დავადგინოთ, კონკრეტულად ვინ, როდის და რა ფორმით მიმართა რუსეთს აღნიშნული საკითხით", - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას, იმ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც, 23 აგვისტოს, რუსეთის საგარეო სამინისტრომ თბილისისგან მიიღო თხოვნა, რომ რუსეთი ქართულ მხარეს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ხანძრის ჩაქრობაში დახმარებოდა. „მომავალში ჩვენ სასამართლოს მივმართავთ, თუკი ბატონი მინისტრი გაბედავს და პასუხს არ გასცემს დეპუტატის შეკითხვას," - ამის შესახებ დიასპორის კომიტეტის სხდომაზე „ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა, სალომე სამადაშვილმა, განაცხადა, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრს უსმენენ. სამადაშვილის თქმით, თუ მომავალში ჯანელიძე კვლავ პასუხგაუცემლად დატოვებს მის სადეპუტატო შეკითხვას, სასამართლოს აუცილებლად მიმართავს. „მომავალში ჩვენ სასამართლოს მივმართავთ, თუკი ბატონი მინისტრი გაბედავს და პასუხს არ გასცემს დეპუტატის შეკითხვას. მან მიიღო შეკითხვა ჩემგან, რომელიც დღემდე პასუხგაუცემელია. თქვენ, როგორც ჩანს, არ გესმით საკუთარი ვალდებულებები და ანგარიშვალდებულება ქართველი ხალხის წინაშე, მათ შორის ჩვენ წინაშეც. მე გირჩევთ, დაიქირავოთ ვინმე მრჩეველი, ვინც განგიმარტავთ ვალდებულებებს და მომავალში თავიდან აირიდოთ უსიამოვნო სასამართლო პროცესები, თუკი კიდევ გაბედავთ ჩვენი შეკითხვების იგნორირებას," - მიმართა მინისტრს სამადაშვილმა.