სალონიკიდან და ჰერაკლიონიდან თბილისისკენ ფრენები დაიწყება

ქალაქ შეკში (აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში) მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო ასოციაციის (BACSA) რიგით მე-8 კონფერენციაზე, საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. კონფერენციაში მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ყურადღება მეაბრეშუმეობის დარგის განვითრებისთვის საქართველოში არსებულ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე გამახვილდა. მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო ასოციაციის (BACSA) რიგით მე-8 კონფერენციის ფარგლებში, აბრეშუმის ხელთნაკეთი ნაწარმის გამოფენა მოეწყო. მონაწილეებმა ქალაქ შეკის მეაბრეშუმეობის აბრეშუმის პარკსახვევი ფაბრიკა დაათავლიერეს, რომელშიც ძველ დაზგა-დანადგარებთან, საქსოვ, სამღებრო და საჩითავ მოწყობილობებთან ერთად, თანამედროვე ძაფსახვევი მანქანებია განთავსებული. კონფერენციაში მონაწილეობას 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებდა, მათ შორის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ჩინეთის, კუბის და სხვა ქვეყნების მეაბრეშუმეები. აზერბაიჯანში, საქართველოს მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარებაზე იმსჯელეს ნატაშა: ხელნაკეთი ბიუსტჰალტერების ქართული ბრენდი გამოჩნდა

ხელნაკეთი თეთრეული "ნატაშასგან"- ბაზარზე ახალი ქართული ბრენდი გამოჩნდა. ბრენდის ქვეშ ამ ეტაპზე ბიუსტჰალტერები და ტრუსები იწარმოება. პროდუქციის რეალიზაცია კი სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება. "ხელნაკეთი თეთრეულის შექმნის იდეა დაახლოებით 2 თვის წინ გამიჩნდა. მას შემდეგ ვაწარმოე დაკვირვება ადგილობრივ ბაზარზე, თუ როგორი პროდუქციის წარმოება ხდებოდა ამ მიმართულებით და გადავწყვიტე, შემექნა სრულიად განსხვავებული ბიუსჰალტერები. აღნიშნულმა ბიზნეს იდეამ გაამართლა, ვინაიდან, ჩემი პროდუქცია ბაზარზე უკვე 2 კვირაა გამოჩნდა და მოთხოვნა იმდენად დიდია, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა", - განუცხადა "ფორტუნას" ბრენდის დამფუძნებელმა ნატა ტაბიძემ. მისი ინფორმაციით, "ნატაშა" შექმნილია იმ ქალბატონებისთვის, ვისთვისაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, თუ როგორ თეთრეულს ატარებს . „ყოველთვის ძალიან მიყვარდა ბიუსტჰალტერები. ყველამ იცოდა, რომ მთელ ჩემს ხელფასს ამაში ვხარჯავდი. ბოლოს გადავწყვიტე, მე თვითონ გამეკეთებინა უნიკალური ბიუსტჰალტერები. მინდა, რომ ბიუსტჰალტერები მოვუხდინოთ ტანსაცმელს და არა პირიქით. ამასთან ერთად, მინდა, რომ აღმოიფხვრას ხორცისფერი, არაფრისმთქმელი ბიუსტჰალტერები და ყველა ქალს ეცვას ძალიან ლამაზი თეთრეული", - აღნიშნა ტაბიძემ. როგორც ბრენდის დამფუძნებელი ამბობს, ამ ეტაპზე "ნატაშა" ძირითადად ბიუსჰალტერების წარმოებითაა დაკავებული, თუმცა აქვს ტრუსის რამდენიმე სახეობაც. უახლოეს მომავალში კი მომხმარებელი ამ ბრენდის ტრუსების პირველ კოლექციასაც ნახავს. ხელნაკეთ თეთრეულს ამ ეტაპზე ნატა ტაბიძე 2 ადამიანთან ერთად, მქარგველთან და მკერავთან ერთად ქმნის. ქარხნული მხოლოდ ბიუსტჰალტერის ჭიქებია, მისი დანარჩენი ნაწილი ჯერ ხელით იკერება, შემდეგ კი ხელითვე იქარგება. Citigroup-ის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თუ OPEC და მისი პარტნიორები უარს იტყვიან მოპოვების შემცირების ვადის გაგრძელებაზე, ეს ფასების მკვეთრ ვარდნას გამოიწვევს. შეგახსენებთ, ნავთობის მოპოვების შემცირების შესახებ შეთანხმების მონაწილე ქვეყნების უმრავლესობას მისი გაგრძელება სურს, - ამის შესახებ ირანის ნავთობის მინისტრმა ბიჯან ზანგანემ განაცხადა. მისივე თქმით, თუ სხვა ქვეყნები მხარს დაუჭერენ ამ პოლიტიკას, ირანიც ასე მოიქცევა. ცნობისათვის, გასული წლის 30 ნოემბერს ოპეკმა მიიღო შეთანხმება მოპოვების 1,2 მლნ ბარელით/დღეში შემცირებასთან დაკავშირებით ოქტომბრის თვის დონესთან შედარებით. 10 დეკემბერს კი ამ შეთანხმებას 11 ოპეკის არაწევრი ქვეყანაც შეუერთდა ერთობლივად მოპოვების 558 ათასი ბარელით/დღეში შემცირებასთან დაკავშირებით. დღეისათვის 1 ბარელი Brent -ის მარკის ნავთობის ფასი 55 დოლარის ნიშნულზეა. ნავთობის ფასი 65 დოლარამდე გაიზრდება: ექსპერტები მარაგების შემცირებას ვარაუდობენ 