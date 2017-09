სამართალდამცავებმა “ალფას” და “კენტავრის” დაყაჩაღებაში ბრალდებული სამი პირი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => yachaghoba [3] => alfa [4] => kentavri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168433 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => yachaghoba [3] => alfa [4] => kentavri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168433 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => yachaghoba [3] => alfa [4] => kentavri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => yachaghoba [3] => alfa [4] => kentavri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168433) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4039,1136,19655,107,1196) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168309 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-27 13:13:12 [post_date_gmt] => 2017-09-27 09:13:12 [post_content] => შსს-ს მაშველებმა მწვერვალ თეთნულდიდან პოლონელი ტურისტები უსაფრთხოდ ჩამოიყვანეს. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში „112“-დან შევიდა შეტყობინება, რომ მესტიაში, მწვერვალ თეთნულდზე, მყოფ 2 პოლონელ ტურისტს დახმარება სჭირდებოდა. ერთ-ერთი მათგანი, ჯანმრთელობის პრობლემის გამო, გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდა. შსს-ს ინფორმაციით, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამთო-სამაშველო ქვეგანყოფილების მაშველები, შეტყობინების მიღებისთანავე, 3 950 მეტრის სიმაღლეზე მყოფი ტურისტების დასახმარებლად შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენით გაფრინდნენ. ღამით, რთული მეტეოროლოგიური და კლიმატური პირობების გამო, ტურისტების უსაფრთხო ადგილზე გამოყვანა ვერ მოხერხდა. შსს-ს ინფორმაციით, მაშველები, მთელი ღამის განმავლობაში, ტურისტებთან ერთად იმყოფებოდნენ და შეუძლოდ მყოფ პირს დახმარებას უწევდნენ. გამთენიისას, წარმატებული სამაშველო ღონისძიების შედეგად, პოლონეთის ორივე მოქალაქე მწვერვალ თეთნულდიდან უსაფრთხო ადგილზე უვნებლად ჩამოიყვანეს. შსს-ში განმარტავენ, რომ ამჟამად, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. შსს-ს მაშველებმა თეთნულდიდან პოლონელი ტურისტები ჩამოიყვანეს

თელავის რაიონში, სოფელ კურდღელაურში, 42 წლის მამაკაცი მოკლეს. შსს-ის ინფორმაციით, ბრალდებული მომხდარიდან 3 საათში, გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეში დააკავეს. შსს-ში განმარტავენ, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას, თანასოფლელი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მოკლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი - რეგისტრირებული სანადირო თოფი, ნივთმტკიცებად ამოიღო. უწყების ცნობით, დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 108-ე მუხლით). სოფელ კურდღელაურში 42 წლის მამაკაცი მოკლეს - ბრალდებული დაკავებულია

შარტავას ქუჩაზე დაჭრილი შსს-ს მომსახურების სააგენტოს მაღალჩინოსნის, ზურაბ ტაკიძის, ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ამის შესახებ რესპუბლიკური საავადმყოფოს პრესსამსახურის წარმომადგენელმა, ნატა ხურციძემ, განაცხადა. ხურციძის ინფორმაციით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია და ის მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში გადის. დაჭრილი პოლიციელი მართვითი სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული. დაჭრილი სამართალდამცველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პაციენტის ოჯახის ინტერესებიდან გამომდინარე ექიმების მხრიდან კომენტარი არ კეთდება. შარტავას ქუჩაზე დაჭრილის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა 