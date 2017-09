სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => lado-sadghobelashvili [2] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162952 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => lado-sadghobelashvili [2] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162952 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => lado-sadghobelashvili [2] => aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => lado-sadghobelashvili [2] => aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162952) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,202,1071) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162942 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 19:30:36 [post_date_gmt] => 2017-09-12 15:30:36 [post_content] => მეტრო „რუსთაველის“ მიმდებარე ტერიტორიიდან “ქართველთა მარშის” მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისთან გადაინაცვლეს. მათ ოფისის მიმართულებით პროტესტის ნიშნად მაშხალები გაისროლეს. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცავები. ამ წუთებში, პროტესტის მონაწილეები პარტია “ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს” თბილისის მერობის კანდიდატის, კახი კალაძის შტაბისკენ მიემართებიან. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. "ქართველთა მარშის" მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისს მაშხალები ესროლეს

მეტრო „რუსთაველის" მიმდებარე ტერიტორიაზე "ქართველთა მარშის" მონაწილეები იკრიბებიან, რომლებიც შემდეგ ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოს" ოფისისკენ გაემართებიან და აქციას გამართავენ. მოგვიანებით კი ისინი პარტია "ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატის, კახი კალაძის შტაბთან გადაინაცვლებენ. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. ადგილზე იმყოფება "ქართველთა მარშის" ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძეც, რომელიც მთავრობას მოუწოდებს გამოიწვიოს ის კანონპროექტი, რომელიც ქართული მიწის უცხოელებზე გაყიდვის შესაძლებლობას იძლევა. იმ შემთხვევაში თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, სანდრო ბრეგაძე მომავალ კვირას მასშტაბურ აქციას აანონსებს. მეტრო "რუსთაველთან" "ქართველთა მარშის" მონაწილეები აქციას მართავენ კახა კალაძემ გლდანის მოსახლეობას საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატები წარუდგინა

თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე გლდანის მოსახლეობას შეხვდა და მაჟორიტარობის კანდიდატები წარუდგინა. „ქართული ოცნებიდან" გლდანის რაიონში მაჟორიტარობისთვის ოთხი კანდიდატი - ოთარ გრიგოლია, შალვა ოგბაიძე, გულია გოცირიძე და ქეთევან ჯოხაძე იბრძოლებს. „კომპეტენტურ, ენერგიულ და პროგრესულ გუნდთან ერთად მოვდივარ. თბილისი განვითარების სრულიად ახალ ეტაპზე უნდა გადავიყვანოთ. კარგად გააზრებული, კომპლექსური გადაწყვეტილებები და მათი ეფექტური აღსრულება არის საჭირო", - განაცხადა კახა კალაძემ. მერობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე ბავშვობა გაიხსენა და აღნიშნა, რომ მისი კარიერული წინსვლა სწორედ გლდანის რაიონიდან დაიწყო. კახა კალაძის თქმით, გლდანში საგზაო და საკომუნიკაციო პრობლემების გარდა, იმ სტადიონების პრობლემაც გადაიჭრება , რომელიც კერძო საკუთრებაშია და მათ ადგილას მშენებლობა იგეგმება. მერობის კანდიდატმა მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ სკვერებსა და მოედნებზე საცხოვრებელი კორპუსები არ აშენდება.მხარდამჭერებს სიტყვით მაჟორიტარობის კანდიდატებმაც მიმართეს. ჩვენ გვაერთიანებს ქალაქის სიყვარული და ერთიანი საზრუნავი, რომელიც ამ ქალაქს აქვს. ამიტომ, წინ ვერაფერი დაგვიდგება", - განაცხადა მაჟორიტარობის კანდიდატმა ოთარ გრიგოლიამ. "ქართველთა მარშის" მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისს მაშხალები ესროლეს

მეტრო „რუსთაველის" მიმდებარე ტერიტორიიდან "ქართველთა მარშის" მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისთან გადაინაცვლეს. მათ ოფისის მიმართულებით პროტესტის ნიშნად მაშხალები გაისროლეს. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცავები. ამ წუთებში, პროტესტის მონაწილეები პარტია "ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატის, კახი კალაძის შტაბისკენ მიემართებიან. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს.