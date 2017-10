“სამართლიანი არჩევნები” მეორე შუალედურ ანგარიშში დარღვევებზე საუბრობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samartliani-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174054 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samartliani-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174054 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3500 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samartliani-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samartliani-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174054) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3500) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161538 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 13:23:21 [post_date_gmt] => 2017-09-08 09:23:21 [post_content] => არასამთავრობო ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნები" (ISFED) წინასაარჩევნო მონიტორინგის პირველ შუალედურ ანაგრიშს აქვეყნებს . შუალედური ანგარიში 245 ივლისიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. "ორგანიზაციის დაკვირვებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ფიზიკური დაპირისპირების 2; ზეწოლა-მუქარის 2; სავარაუდოდ, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 1; ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 3; დამკვირვებლისთვის ხელის შეშლის 1 ფაქტი. ამასთან, საუბნო საარჩევნო კომისიებიის დაკომპლექტება გარკვეული ხარვეზებით წარიმართა 8 საარჩევნო ოლქში. ადგილი ჰქონდა ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგოდ მიმართულ დეზინფორმაციის კამპანიას სოციალური ქსელების მეშვეობით. საყურადღებო იყო საბიუჯეტო რესურსების სავარაუდო მობილიზების შემთხვევები 38 მუნიციპალიტეტში და უფასო სამედიცინო მომსახურების გაწევის 5 შემთხვევა," - აღნიშნულია ორგანიზაციის გამოქვეყნებულ ანგარიშში. ორგანიზაციის ინფორმაციით, საყურადღებო იყო ასევე საბიუჯეტო ცვლილებები 40 მუნიციპალიტეტში. "ინფრასტრუქტურული პროექტები ისეა დაგეგმილი, რომ ძირითადი აქტივობები, ხშირ შემთხვევაში, საარჩევნო კამპანიის პერიოდს ემთხვევა," - აღნიშნულია ანგარიშში. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ეს კანონის დარღვევას არ წარმოადგენს, თუმცა იქმნება შთაბეჭდილება, რომ აღნიშნული ქმებები არჩევნების წინ მოსახლეობის კეთილგანწყობის გასაზრდელად არის მიმართული. "ქართული ოცნება" - 48.2-50%; "ნაციონალური მოძრაობა" - 25.9-27.7%; "პატრიოტთა ალიანსი" - 4.6%-5.2 %; "თავისუფალი დემოკრატები "- 4.3 – 4.9%; "პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისთვის "-3.2-3.6%; "ლეიბორისტული პარტია" - 2.9-3.3%; "უსუფაშვილი-რესპუბლიკელები" - 1.4-1.6%. სამართლიანი არჩევნების გენერალური დირექტორის, მიხეილ ბენიძის თქმით, ხმის დათვლის პროცესში რამდენიმე საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან დარღვევას, მათ შორის ძალადობის ფაქტებს, რამაც ამ უბნების ბათილობის საკითხი დააყენა, მიუხედავად ამისა, ცალკეული შემთხვევები იყო და მას არ შეიძლება გავლენა ჰქონდა პროპორციული სიტემით ჩატარებულ არჩევნების შედეგებზე. 